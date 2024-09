Delincuentes robaron un tráiler de comida rápida a un comerciante en Bogotá

Delincuentes hurtaron un tráiler de comidas rápidas de un emprendedor en Engativá - Freepik

Se reportó un reciente caso de robo en la localidad de Engativá, en Bogotá, donde un comerciante fue víctima del delito.

Según la denuncia presentada por la víctima, el incidente tuvo lugar en el barrio Granjas del Dorado, donde los delincuentes sustrajeron su tráiler de comidas rápidas. De acuerdo con el testimonio del afectado, varios criminales participaron en el acto y utilizaron un taxi para huir del lugar.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que los ladrones intimidaron al comerciante, quien había iniciado su emprendimiento hace pocos meses. En otra secuencia del video se observa cómo los delincuentes engancharon el tráiler al vehículo de servicio público, arrastrándolo por varias cuadras y luego se lo llevaron en cuestión de minutos.

La frustración y la desesperación se apoderaron de esta familia cuando perdieron todo su capital invertido en un proyecto para salir adelante (cerca de 12 millones). El hombre afectado relató su experiencia en el programa Noctámbulo, de CityTv, donde explicó cómo logró identificar las placas del taxi involucrado en el incidente.

“Estas personas llegaron y lo alzaron entre dos personas, lo llevaron una cuadra aproximadamente y lo montaron un taxi, lo amarraron y se lo llevaron”, expresó al medio mencionado.

El hombre se dirigió a la empresa de taxis para presentar su reclamo, pero el supuesto dueño del vehículo le aseguró que había prestado el taxi para realizar algunas carreras. Esta respuesta no hizo más que aumentar la frustración del afectado: “se comunicaron con la empresa de raditaxis que es donde pertenece este taxi y me dice que prestó las llaves a una persona y no sabe nada”, señaló la víctima.

La pérdida del capital invertido no solo afectó económicamente a la familia, sino que también tuvo un impacto emocional significativo. La situación se tornó aún más complicada al no recibir una respuesta satisfactoria por parte de la empresa de taxis, lo que dejó a la familia en una situación de incertidumbre y desamparo.

“Nos tocó renunciar a todos nuestros ingresos y buscar un trabajo como tal para salir adelante junto con mi familia”, detalló el hombre.

Finalmente, el afectado brindó algunas características de cómo era su tráiler por si algún ciudadano lo llegase a ver. “La característica mayor del tráiler es que es de un tamaño grande, no como los comunes que son pequeños”, agregó la víctima. Además, pidió que si alguna persona tiene algún tipo de información, se comunique inmediatamente con las líneas de la Policía.

El robo de vehículos en Bogotá: estas son las marcas y modelos más vulnerables en 2024

Toyota, Mazda, Renault, Chevrolet y Kia son las marcas de vehículos más vulnerables al robo en Bogotá, según un informe de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los modelos más afectados incluyen el Toyota Fortuner y el TXL 4x4, el Mazda CX5 y el CX30, el Renault Alaska, el Chevrolet Spark y el Kia Picanto.

Además, los colores blanco, gris, rojo y negro son los preferidos por los delincuentes debido a su alta demanda en el mercado negro de autopartes.

Durante el primer semestre de 2024, la capital del país experimentó una reducción del 3.7% en el hurto de vehículos en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de la Secretaría de Seguridad basados en el Sistema Estadístico de la Policía Nacional.

Sin embargo, este tipo de delito sigue siendo una preocupación tanto para los propietarios de vehículos como para las autoridades, especialmente en áreas como estacionamientos, lugares públicos y zonas residenciales.

El informe detallado de El Tiempo resalta la importancia de conocer los vehículos más vulnerables y las preferencias de los ladrones en cuanto a marcas y colores.

Las autoridades han identificado no solo las preferencias de los delincuentes, sino también los horarios en los que los robos son más frecuentes. Los días con mayor incidencia son los miércoles, jueves, viernes y sábados entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a. m., y los domingos entre la 1:00 a. m. y las 6:00 a. m.

La Sijín indicó que los robos suelen ocurrir durante la noche y la madrugada, aprovechando la oscuridad para movilizarse con mayor facilidad. Una vez cometido el robo, los vehículos generalmente son desarmados en talleres ilegales de la ciudad, lo que facilita la reventa de sus partes.