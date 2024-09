Ana María Trujillo reveló que fue víctima de acoso sexual: “Prometí nunca más volver a presentar noticias”

Así lo dio a conocer en entrevista con Laura Acuña - crédito YouTube 'La sala de Laura Acuña'

Ana María Trujillo es una reconocida actriz y presentadora de noticias, que se mantuvo alejada de la televisión desde que se casó con su esposo 12 años mayor que ella. La cartagenera, que se radicó en República Dominicana junto a su familia, sorprendió a sus seguidores con la noticia de que regresaría a la pantalla chica en una nueva temporada de Pedro el escamoso.

Recientemente, la actriz de 54 años habló de lo que significó para ella la muerte de su hijastra, a quien le tenía un gran aprecio y con la que siempre tuvo una cercanía especial. Entre los diferentes temas que habló en conversación con Laura Acuña en su programa La sala de Laura Acuña, Trujillo se refirió a un episodio de su vida que la marcó con uno de sus jefes cuando trabajaba en televisión.

En conversación con la bumanguesa, Ana María aseguró que en su vida ha tenido tres jefes con los que le costó adaptarse a la manera en la que trabajaban. Uno de ellos la amenazó con despedirla si no bajaba de peso, pues en televisión es importante mantener la imagen, teniendo en cuenta que las cámaras suelen aumentar unos kilitos de más en la pantalla.

Ana María Trujillo dejó Colombia por amor y se fue a República Dominicana para convivir con su esposo José Francisco Arata - crédito @anamariatrujilloficial/Instagram

Este hecho se presentó después de que la cartagenera hubiese dado a luz a una de sus hijas, cuando apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la presentación de noticias. Por otro lado, recordó que uno de sus párpados comenzó a moverse mientras conseguía que el camarógrafo la ayudara, pues los nervios se apoderaron de Trujillo en ese momento.

“En mi época de 23 años presentaba con chaqueta sastre, pantalón (…) Uno sentía que lo iban a echar por dar la opinión (…) He tenido tres (jefes) duros, te voy a decir una, yo había acabado de tener a mi hija Catalina, y estaba gordita, me llamó a la oficina y me dijo ‘te adelgazas o te echamos o te vas’. Eso pasa hoy en día y echan a la vieja, o sea mejor dicho y se acaba, laboralmente se acaba, pero en esa época que hice yo me adelgacé (…) Yo acababa de tener a mi hija, no estaba gorda porque me gustara comer”, fueron las declaraciones de Ana María Trujillo.

Víctima de acoso sexual

Ana María Trujillo contó que fue víctima de acoso sexual por parte de uno de sus jefes al que consideraba un gran amigo - crédito @anamariatrujilloficial/Instagram

A mediados de agosto de 2024, se conoció que la actriz Ana María Trujillo había sido víctima de acoso de parte de un expresidente colombiano que le “cogió la nalga” según contó en una entrevista; sin embargo, no había hecho referencia al caso de acoso sexual que sufrió de parte de un jefe que era muy cercano a su familia cuando trabajaba también en la presentación de noticias.

En esa misma conversación con Laura Acuña narró cómo se presentaron los hechos, cuando el hombre cambió su comportamiento al enterarse de que había contraído matrimonio e intentó encerrarla en un baño para sobrepasarse con ella. “Era muy, muy amigo mío, mis papás lo adoraban … Yo me ennovié, me casé, me hizo la guerra, me trató supermal, me maltrató, yo tuve un acoso sexual”.

Ana María Trujillo regresó a la televisión como parte de la nueva temporada de 'Pedro el escamoso' - crédito @anamariatrujilloficial/Instagram

Y agregó: “Pedí el baño a él, me estaba hablando de algo en la oficina … Él se quedó hablando por teléfono, cuando yo iba saliendo él colgó el teléfono, en el momento en que voy saliendo, él entraba al baño y me quiso encerrar en el baño. Yo le pegué y salí corriendo, me denunció por abandono del cargo, cosa que yo no hice, me dijo que renunciara … Prometí que nunca más en la vida iba a volver a presentar”.