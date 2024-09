Ana del Castillo dejó tirado a periodista en vivo y ‘le cantó la tabla’: “Te dije que no quería esta entrevista así”

Ana del Castillo abandonó entrevista en vivo luego de que el presentador no acatara sus advertencias - crédito @vallenatosconali y @anadelcastilloj/Instagram

Ana del Castillo abandonó una entrevista que le realizaban en vivo y le ‘cantó la tabla’ al presentador antes de ponerse de pie e irse, porque el periodista del pódcast Vallenatos con Alí no acató las advertencias que le hizo la artista durante la conversación. “Te lo juro que me paro y me voy”, dijo la cantante.

Sin embargo, pese a que la artista vallenata expresó su molestia e incomodidad durante la grabación del programa digital, el conductor continúo con sus preguntas capciosas, hecho que desató la furia de la interprete del tema Ya es mío, que salió enojada del estudio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La joven cantante vallenata demostró una vez más que aparte de tener un carácter definido no le teme a la crítica así como tampoco a la polémica, pues hizo valer su palabra durante un programa al que fue invitada para hablar sobre su carrera profesional con la que ha demostrado que una de las referentes más fuertes que tiene el genero actualmente. Sin embargo, poco a poco el conductor del segmento se fue tratando de meter en su vida amorosa, algo de lo que la interprete no quiso hablar. “¡Ay no!, no te dije que no quería esta entrevista así”, advirtió Ana.

Ana del Castillo se paró y se fue de entrevista en la que se molestó con el periodista - crédito @vallenatosconali/Instagram

No obstante, Ali Guerrero, reconocido locutor en Valledupar y que ha recibido varios premios a su labor cultural indispuso a Ana con comentarios de doble sentido y adjetivos que rápidamente sacaron de contexto a la cantante que pausó la entrevista en dos oportunidades, una para aclarar con el periodista los temas a tratar y otra para conversar con su representante sobre lo acordado.

En vista de que en ninguna de las ocasiones se tuvo en cuenta su opinión, Ana decidió mover el micrófono y salir del set, pues Ali trató a través de una dinámica de preguntas rápidas para respuestas cortas indagar sobre la reciente ruptura amorosa que tuvo con su anterior acordeonero ‘Chide’ García y con el que incluso se iba a casar. Compromiso que se disolvió por aparente infidelidad.

Aunque Del Castillo supo evadir las respuestas en las que no quiso ahondar, al final llegó la tan conocida pregunta de ¿Cómo está tu corazoncito?, la cual fue el detonante para que Ana no quisiera continuar con la entrevista, dejando la silla vacía y al periodista con la palabra en la boca.

Ana del Castillo se despachó contra periodista por hacerle preguntas incómodas - crédito @vallenatosconali/Instagram

Este es el nuevo acordeonero de Ana del Castillo

La cantante de vallenato aplicó rápidamente la frase coloquial que dice: ‘a rey muerto, rey puesto’, pues no tarde en reemplazar a su fórmula en acordeón ‘Chide’ García, quien fue hasta agosto su novio y acordeonero del que se separó justo cuando él pidió su mano.

Mánager de Ana del Castillo confirmó la llegada de Sergio Luis Rodríguez a la agrupación de la cantante - crédito @crewdelcastillo/Instagram

Al grupo musical de la artista de 25 años de edad y que recientemente estrenó su nuevo álbum titulado Con fuerza, se unió a Sergio Luis Rodríguez, el músico que fue fórmula de grandes exponentes del género vallenato como Peter Manjarrés, Jorge Celedón y Elder Dayán.

La noticia se oficializó luego de que el público extrañara en tarima a la pareja de la cantante con quien al parecer empezó a tener conflictos y del que se rumora que también se habría separado sentimentalmente tras descubrir posible infidelidad.

Osman Hinojosa, mánager de la artista vallenata oficializó este anuncio días después de que su anterior acordeonero y novio, Chide García le pidiera matrimonio de rodillas antes de salir al escenario en su concierto de Bogotá en donde participaron del Festival Vallenato al parque. Sin embargo, al siguiente fin de semana Ana llegó tarde a su presentación en la ciudad de Bucaramanga y sorprendió al publico al aparecer en vivo junto al acordeonero Yerson Robles, lo cual despertó suspicacias en sus seguidores. No obstante, en las últimas horas se confirmó una noticia que terminaría de confirmar la separación entre Ana del Castillo y Chide García.

Ana del Castillo confirmó su unión al acordeonero Sergio Luis Rodríguez luego de rumores de conflictos con su pareja 'Chide' García - crédito @crewdelcastillo/Instagram