Al estilo de la Bichota: Ana del castillo presentó su versión de un éxito de Karol G

Ana del Castillo cantó a su manera un éxito de La Bichota - crédito @anadelcastilloj/Instagram

En medio de una de sus presentaciones en Barranquilla, la vallenatera Ana del Castillo sorprendió a sus seguidores con una nueva versión de Si antes te hubiera conocido, de Karol G, que interpretó a su estilo adornándolo con acordeón.

En el corto video se le ve a ‘la Bomba sexy del vallenato’ interpretar la canción mientras sus fanáticos la corean junto a ella. En una parte del clip se ve que la cantante le hace varios arreglos a la canción para convertirla en un vallenato bailable.

Ana sorprendió a sus fanáticos con un cover de Karol G - crédito @event2all / TikTok

“Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido, seguramente, estaría bailando esta contigo”, canta Ana al ritmo de su acordeonero y la caja vallenata, publicación que provocó reacciones divididas en los internautas, que aseguran que la versión le hace justicia a la original, mientras otros opinan que dañó la canción.

“Cómo se va a tirar la canción”, “suena tan rico bebé, quiero esta versión completa”, “Ay no como daño la canción”, “pa que, suena bacano”, “joda, lo mejor que ha escuchado”, “suena súper”, “que es ese disparate”, “la prima hermana de Jessi Uribe”, “ese tema suena bien hasta en ranchera”, fueron algunos de los comentarios divididos en redes sociales.

Aunque el video ya tiene más de 20 mil vistas y ha sido compartido en varias redes, no es la primera vez que Ana le rinde homenaje a Karol G en el escenario, pues en un video de hace unos meses también cantó una de sus canciones en versión vallenata.

La cantante de Valledupar cantó 'Mientras me curo del cora' -crédito @ eterno_vallenato / TikTok

En el video, la cantante alienta al público diciendo que va a cantar una de Bichota, “vamos a ver si se la saben”, dijo antes de interpretar el éxito Mientras me curo del cora, al igual que el anterior video, el grupo musical que la acompaña le hace los arreglos a la canción, razón por la que suena como si la canción fuera originalmente un vallenato.

El video fue publicado en 2023 y ya cuenta con más de 112 mil me gusta en TikTok y casi 2 mil comentarios, de los cuales la mayoría destacaron que la versión de Ana es tan buena como la original. “La colaboración del año sería Ana y Karol G”, “quiero una canción de ella con Karol G”, “ella es muy fan de Karol G, ojalá algún día puedan colaborar”, “a Karol le gustaría esa versión”, “le quedó excelente ese cover”.

Ana del Castillo es fan de Karol G

Desde hace un tiempo la cantante de Valledupar ha demostrado su cariño y admiración a Karol G, pues aparte de las versiones a las que le ha rendido tributo, en varias oportunidades ha confesado que la considera una inspiración.

Incluso, en la entrega de los Latin Grammy 2023, Ana tuvo la oportunidad de hablar y tomarse algunas fotos con la cantante de Amargura, momento que inmortalizó en un video que Ana publicó en su cuenta de Instagram.

En el post que ya cuenta con más de 250 mil me gusta, se ve a Ana emocionada por saludar a Carolina, mientras la toma de las manos y le dice que la ama, “reina solo tengo por decir que te amo, te amo”, mientras que en la descripción del post confesó que espera algún día grabar una canción con ella. “Bueno, yo lo único que sé es que te amo, con locura. Karol eres un orgullo para Colombia. Yo me presenté como cantante y tú ya sabes... Ojalá se me cumpla grabar contigo, oíste mi reina”.

Ana ha demostrado varias veces su cariño por La Bichota - crédito @anadelcastilloj/ Instagram

Tras el video de la vallenatera, los fanáticos de Karol G no dudaron en felicitarla en los comentarios del video, además le desearon que su carrera le permita grabar con ella en algún momento. “Ana es muy hermosa como se presenta ante Karol G, ella merece grabar con La Bichota”, “bellas las dos, ambas pueden romper con un vallenato,” “sería un dúo maravilloso, porque ambas son muy talentosas”, “Ana ha trabajado mucho, espero que algún día se le cumpla ese sueño”.