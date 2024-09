Servicios de Claro en el ojo del huracán: usuarios reventaron las redes sociales por pésima cobertura y exceso de llamadas

Usuarios de Claro Colombia recurren a redes para expresar frustración por mala atención - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Claro es una de las compañías internacionales de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía fija, televisión por suscripción, Internet Fijo, Internet Móvil y telefonía móvil, con un gran número de usuarios en el país; sin embargo, la inoperancia en varias de sus actividades ha incomodado a las personas, que no dejaron pasar su descontento y lo expusieron en la red social de X.

Y es que son varios los usuarios de esta empresa de telecomunicaciones que han advertido la odisea que es intentar comunicarse con algunos de los asesores de la compañía para que les resuelvan, o simplemente atiendan su caso, al parecer, por el mal servicio que están recibiendo.

“Señores @ClaroColombia, necesito anular la suscripción a @WinSportsTV que tengo pagada con ustedes, teniendo en cuenta el precario servicio que prestan. Ni por la app ni por la web funciona esa porquería de app. @sicsuper necesito elevar un derecho de petición en contra de @WinSportsTV,” es tan solo una de las publicaciones que reflejan el malestar de la comunidad usuaria.

El domingo 22 de septiembre de 2024, la cuenta de Colombia Oscura difundió un video en el que se puede detallar el fastidio de una mujer en Cartagena que intenta finalizar un plan con Claro Colombia. Según se comenta, la reacción desesperada de la usuaria llega a un punto de quiebre cuando los funcionarios de la compañía interponen todo tipo de obstáculos para amargarle un poco más la vida.

Sin conseguir alguna respuesta por parte de los operarios, la mujer decidió responder con fuerza vandalizando la propiedad privada de la empresa, acompañado de insultos y desobediencia completa a las indicaciones de los colaboradores que se encuentran a su alrededor.

Una mujer en Cartagena, cansada de la ineficacia de Claro Colombia para cancelar su servicio, vandaliza la tienda tras recibir obstáculos de empleados - crédito Colombia Oscura/X

No obstante, este no es el único caso que resalta la poca asistencia y respeto al usuario. Según los comentarios de las personas que tienen algún servicio con la compañía, señalan que la empresa solo está presente para vender, pero no muestra señales de vida cuando se desea cancelar la operación de la telefonía que se contrató.

“Quisiera saber cómo hago para desvincularme de los servicios de @ClaroColombia, qué cosa tan harta y desesperante. Hice entre 8 llamadas con una operación que finalmente no da solución y cuando se logra uno contactar con un asesor, repentinamente se corta. En qué me metí,” compartió un usuario de la red X.

La cereza del pastel sobre la inoperancia de Claro no se la lleva que no se respondan las llamadas, sino al revés. Son otros usuarios los que están denunciando la exagerada comunicación, mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas a los números de contacto para vender, cobrar y ofertar sus productos.

“@ClaroColombia son desesperantes. Me llegó la factura y llegó vencida hoy a las 2:33 p. m. Desde ese momento he recibido 6 llamadas de cobranza, un correo y 7 mensajes. No han pasado ni 4 horas y no fue mi culpa que llegara vencida. Hasta ayer me aparecía todo en ceros. ¡Qué karma!”.

“Esto me viene sucediendo hace 6 meses, todos los hptas días. ¿Qué hay para hacer ahí? No tengo paz mental, la ansiedad y el estrés se me disparo”; “@ClaroColombia le hace de forma sucia el quite a la ley ‘dejen de fregar’. ¡Todos los días me llaman de números diferentes, tienen millones! No puedo responder números desconocidos porque son estos hijueputas. Me tienen con estrés”.

Claro Colombia sigue enviando publicidad, clientes denuncian ignorancia de la ley ‘Dejen de Fregar’ - crédito X

Sobre ese escenario, desde el 3 de abril de 2024, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) habilitó una nueva plataforma para que las empresas puedan inscribirse y acceder al Registro de Números Excluidos (RNE), una herramienta que permitirá a los consumidores limitar la recepción de mensajes comerciales y publicitarios. La medida está bajo las determinaciones establecidas en la Ley 2300 de 2023, conocida como la ley ‘Dejen de Fregar’, que busca proteger a los usuarios de comunicaciones no deseadas.

Sin embargo, y según las evidencias que compartieron estos usuarios de Claro Colombia, al parecer la empresa se está pasando por la “galleta” la ley ‘Dejen de Fregar’. Es por eso que la CRC indicó que los usuarios y consumidores de estas empresas de telefonía pueden registrar sus números de teléfono móvil en el RNE para evitar recibir mensajes de texto (SMS) con fines publicitarios.

Además, podrán especificar otros canales de contacto de los que desean excluirse, como mensajes por aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas telefónicas. La actualización permitirá a los usuarios tener un mayor control sobre las comunicaciones comerciales que reciben.

Para la CRC, la implementación de esta plataforma responde a la necesidad de proteger a los consumidores de prácticas comerciales invasivas y no deseadas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones invitó a todas las empresas a cumplir con la normativa y a registrarse en la plataforma para evitar sanciones y garantizar el respeto a las preferencias de los consumidores.

Es por eso que en los casos en que las empresas sigan enviando información a pesar de que la persona haya realizado su registro, los consumidores podrán denunciar su caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que realizará las investigaciones correspondientes por posible incumplimiento de la Ley y posteriormente aplicará las sanciones correspondientes.