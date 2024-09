Salvatore Mancuso denunció que 400 bienes entregados al Estado ‘desaparecieron’: Unidad de Víctimas y ANT prometieron investigar

El exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso hizo una grave denuncia por los bienes que entregó al Estado y que no aparecen - crédito @UnidadVictimas/X

En lo que es considerada un duro golpe para los procesos de reparación de víctimas del conflicto armado, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, denunció el lunes 23 de septiembre que entre 380 a 400 bienes de los más de 500 que entregó al Estado, no aparecen en los registros de la Unidad de Víctimas; por lo que su directora, Lilia Solano, al igual que el titular de la Unidad Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, se comprometieron a hacer una investigación sobre el particular.

Durante su visita a la Unidad de Víctimas, Mancuso se comprometió con la búsqueda de los inmuebles entregados por él en el marco de la Ley de Justicia y Paz y que no aparecen en los registros de la entidad. Una situación que, a juzgar por sus declaraciones, tomó por sorpresa tanto a Solano como a Harman, en el sentido de que se necesita establecer por las entidades en manos de quiénes estarían los bienes en mención y por qué no entraron en los registros oficiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Entregué bienes a la justicia colombiana, he venido entregándolos y los entregué desde el año 2007. Hoy nos damos cuenta de que 380 a 400 bienes que hacen falta en el estado que tiene la unidad de víctimas”, manifestó Mancuso, que refirió junto a los funcionarios estatales que solo están inventariados 126, ubicados en diferentes regiones del territorio nacional, en especial en la costa norte de Colombia, como Córdoba, Sucre, Bolívar y otros territorios en los que tuvo presencia.

Salvatore Mancuso visitó la Unidad de Víctimas y se comprometió a ayudar en la recopilación de información sobre los cerca de 400 bienes perdidos - crédito @UnidadVictimas/X

Por su parte, Solano indicó que es imperioso saber qué aconteció con estas propiedades. “Reconozco la voluntad para esclarecer qué ocurrió en esos bienes, dónde están, no solamente de Salvatore, sino también de todos los exparamilitares en función de tener mayor banco de tierras para reparar a las víctimas”, afirmó la funcionaria, que indicó que se pondrán a la tarea de contrastar los datos de las entidades y los dados por el ex ‘para’, para conocer cuáles son esas propiedades.

Al respecto, el exsubversivo ratificó que está dispuesto a colaborar en este proceso de verificación. “Hemos hecho un compromiso en el cual yo participaré en esta colaboración, para la reparación de las víctimas, para el esclarecimiento de los hechos, para la entrega de esas tierras que hemos entregado en reparación”, manifestó Mancuso, aunque lamentó con ello que Justicia y Paz le ha impedido cumplir con el espíritu de la ley, “que es verdad, justicia, reparación, no repetición”.

De acuerdo con el testimonio del excapo de las autodefensas, cuando se le pide que avance tanto en sus compromisos con la justicia y la gestoría de paz encargada por el primer mandatario, en las que debe aclarar temas de tierras e ir a territorios, para entregar predios a las víctimas, se le ha impedido “avanzar en una agenda restaurativa. Motivo que lo llevó a hacer un urgente llamado a los tribunales de justicia transicional para dar el siguiente paso.

El reencuentro entre Salvatore Mancuso y Lilian Solano

La hoy directora de la Unidad de Víctimas y el excabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se vieron las caras a dos décadas de aquel álgido enfrentamiento verbal del 28 de julio de 2004; cuando el entonces jefe paramilitar fue invitado al Congreso de la República, en medio de fuertes críticas por la presencia de un miembro de las estructuras criminales en el legislativo, y desde uno de los balcones del Capitolio la mujer lo increpó.

“Hoy, 20 años después, ambos se reencontraron para buscar caminos que permitan reparar a las víctimas”, destacó la Unidad de Víctimas en una recopilación en video de este encuentro, que según precisaron representa un momento histórico en el proceso de reconciliación. Sobre este encuentro, el exjefe paramilitar comentó que “hoy están en el mismo lado, propendiendo porque la reconciliación y la paz existan y especialmente la reparación”.