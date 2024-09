Juanda Caribe anunció que será papá: “Soy el hombre más feliz sobre este planeta”

Juanda Caribe expresó su felicidad y gratitud en las redes sociales por la llegada de su bebé - crédito @sheilafgandara - @juandacaribeshow/Instagram

El creador de contenido y comediante Juan David Muñoz, conocido como Juanda Caribe, compartió una emotiva noticia a través de sus redes sociales, que será padre.

El anuncio se realizó el 23 de septiembre, cuando el humorista publicó un video en el que se muestra sorprendido y feliz al recibir la prueba de embarazo positiva de su novia, la influencer y empresaria Sheila Gandara.

En el video, Sheila le entrega una caja en forma de corazón que contiene la prueba, y la reacción de Juanda al descubrirla es de felicidad.

En su publicación, Juanda expresó su felicidad y gratitud. “Y sí, ya te estoy esperando 😍🪽Hoy soy el hombre más feliz sobre este planeta. Soñé tanto este momento que ahora no sé qué hacer con esto. Solo le pido a Dios que me de vida porque ahora tengo la motivación más grande. Gracias @sheilafgandara por darme esta oportunidad mi amor me has hecho el hombre más feliz con esta noticia”, escribió y agradeció a Sheila por hacerlo tan feliz y por darle la oportunidad de convertirse en padre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El comediante compartió un video mostrando su alegría al descubrir la prueba de embarazo positiva de su novia - crédito @juandacaribeshow/Instagram

La noticia del embarazo de Sheila Gandara, una Instagramer y fundadora de la panadería y pastelería Le Brunch, en Barranquilla, fue recibida con entusiasmo por los seguidores de la pareja. Aunque no se ha revelado la fecha exacta del nacimiento, se estima que el bebé podría llegar en abril de 2025, ya que Sheila estaría en los primeros meses de embarazo.

“El botón de motivación infinita activado 🌟 serás un gran padre papi lindo”; “Muero😍 que felicidad!!!! Amo amo amo!!”; “Voy a llorar 🥹😍😍😍😍 la carita de Juanda lo dice todo 😍”; “No sabes la emoción que tengo y me siento feliz por los dos que este angelito que llega se le quiere”; “Ay qué felicidad, me alegra mucho por ustedes… Dios bendiga y proteja desde ya esa hermosa bendición que hoy tienen”; “Felicitaciones viejo Juanda. No te imaginas la bendición. Que te viene. 🙏🙏🙏”, son algunos de los comentarios en la publicación del comediante.

La relación entre Juanda y Sheila es muy abierta en las redes sociales, donde comparten momentos felices tanto en la costa como en sus viajes, así como un reciente video que publicaron de su viaje a París, Francia, donde fueron al parque temático Disneyland París y a la emblemática Torre Eiffel.

La pareja de futuros padres compartió la noticia en redes sociales - crédito @juandacaribeshow/Instagram

“Increíble como una noticia cambia todo, increíble como Dios me estaba preparando para esto, este video te lo hice hace 6 semanas, las mismas que tiene esa semillita que llevas en ti y que tiene un pedacito de mi, siempre me gustaste y me he enamorado de ti poco a poco, lo hicimos sin prisa, aceptaste mi mundo y yo frené un poco mi ritmo para que te amoldaras a él, nuestra relación se basó en no prohibirnos nada y en el dejar ser, hoy Dios nos regala la más grande bendición del mundo, y mi amor por ustedes dos se convirtió en lo único que me importa ahora. Quiero estar para ti y para ese regalo de Dios siempre, no sé lo que la vida nos depare lo que sí sé es que estaré para ustedes hasta el último de mis suspiros. Te amo Sheila”, escribió el humorista junto al video de su viaje junto a su pareja.

Se conoce que el comediante, en 2020, tuvo una relación con la exseñorita Huila Maria Alejandra Salazar Rojas, pero a pesar de haber pasado la pandemia por covid-19 juntos, terminaron tiempo después.

El barranquillero ha tenido una carrera multifacética en el mundo del entretenimiento. Desde sus primeros pasos en el colegio durante los Días del Idioma, hasta su participación en la Universidad Autónoma del Caribe, donde estudió Comunicación Social y Periodismo, Juanda ha sabido ganarse al público con su humor. Su carrera profesional despegó con presentaciones de stand-up comedy que lo llevaron a recorrer el país.

El anuncio inesperado sobre su nueva etapa en la vida hizo que sus seguidores se llenaran de alegría y felicitaciones para él - crédito @juandacaribeshow/Instagram

En 2019 Juanda fue invitado a participar en MasterChef Celebrity, aunque inicialmente rechazó la oferta por miedo a no cumplir con las expectativas. Más tarde, en una entrevista, reveló con su característico humor que temía quedar mal, especialmente en su tierra natal, Barranquilla. Posteriormente, participó en programas como ¿Quién es la máscara? y El Desayuno, un programa matutino del Canal RCN que ya no está al aire.

Además de su carrera en la televisión, Juanda Caribe ha mantenido una fuerte presencia en las redes sociales, donde ha acumulado millones de seguidores gracias a su contenido humorístico. También ha incursionado en la música y es conocido por sus imitaciones del cantante Diomedes Díaz. Ha colaborado con artistas como Gusi y tiene su propio programa de entrevistas digitales llamado The Caribbean Show.

Sheila Gandara, pareja del comediante, lo sorprendió con la noticia de que será papá - crédito @sheilafgandara/Instagram