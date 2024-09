Karen Sevillano criticó a los hombres que no regalaron flores en el Día del Amor y la Amistad

La creadora de contenido expresó su punto de vista en redes sociales sobre esta situación - crédito @karensevillano/Instagram

Karen Sevillano ha destacado en el mundo del entretenimiento digital con contenidos de humor, en los que sus seguidores se sienten identificados con ciertos comportamientos en pareja. La vallecaucana cautivó a su audiencia con su autenticidad, carisma y contenido variado, además, fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

A menudo, sus videos y publicaciones abordan temas cotidianos y reales, resonando profundamente con su audiencia; sin embargo, también ha despertado cientos de comentarios criticando su comportamiento. Por otro lado, su habilidad para articular pensamientos y experiencias la han convertido en una influencia positiva para muchos jóvenes que buscan inspiración y consejo.

Recientemente, la creadora de contenido se pronunció sobre una de las celebraciones más importantes en Colombia como es el Día del Amor y la Amistad, fecha en la que amigos y parejas festejan la unión. En una publicación a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con una audiencia relevante, Sevillano criticó el hecho de que algunos hombres no regalaran flores a sus parejas con motivo de la celebración.

“Será que por regalar esas flores se van a quedar en la ruina … ¿Qué tan difícil es ir a una floristería y comprar unas flores para su mujer? … Nadie les está pidiendo que revivan a Jesucristo, que encuentren el Santo Grial, que encuentren el Tesoro de Morgan, unas flores, unas pinches flores”, expresó inicialmente la influenciadora en sus InstaStories.

En el contundente mensaje que envió la vallecaucana a sus seguidores, lamentó que muchas mujeres se quedaron esperando que sus parejas las sorprendieran con un ramo de flores “de verdad te lo digo, con ustedes cualquier mujer pierde la esperanza”. Posteriormente, aseguró que no siempre se trata de regalos extravagantes o costosos, sino de la intención del detalle.

Y agregó: “Qué tristeza, porque ellas no están pidiendo un ramo de mil flores, ni de 500, ni de 100, son unas simples flores”, explicó Karen, haciendo énfasis en que dejaba el video para que algunos tomaran conciencia de las acciones de tener este tipo de pequeños detalles que cuentan más que grandes obsequios y lujosos artículos.

Rápidamente, los internautas reaccionaron al mensaje de la vallecaucana con apuntes como: “Esa es la igualdad que tanto buscan todos ahora, pero cuando son fechas especiales de hombres ninguno se acuerda”; “ni un chocolate regalan y pretenden que solamente seamos nosotros los que demos flores”; “las flores también podríamos recibirlas nosotros, porque a veces las merecemos”, entre otros.

Los curiosos regalos de amor y amistad

En redes sociales se han hecho virales los videos en los que los ciudadanos han mostrado los presentes que entregaron en el Día del Amor y la Amistad, entre esos destacó uno de un joven que se movilizó en TransMilenio con una gallina en sus brazos. Lo curioso de la situación es que el animal de corral llevaba puesto un tierno moño, lo que despertó la curiosidad de quienes se percataron de su presencia.

Los comentarios en las redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que algunos bromearon que sería el elemento perfecto para un plato típico y otros, simplemente recordaron algunas palabras de sus exparejas cuando pidieron animales de gran tamaño como cabras o vacas.

“Él sí sabe cómo es. Va a ganarse a la suegra para que les haga el sancochito pal’ día”, “Y mi ex me decía que no me podía dar una vaca”, “¿Qué tal uno viviendo en Europa y perdiéndose de esto? No, gracias”, “Esta es mi Colombia”, “Bogotá es realismo mágico”, se lee en alguna de las reacciones a la publicación.