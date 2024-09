Sandra Ramírez habló de la denuncia que le hizo Álvaro Uribe: “Este 24 de septiembre asistiré a la audiencia”

Sandra Ramírez dice que se verá con Álvaro Uribe en la audiencia de la Corte Suprema de justicia por la denuncia del expresidente en su contra - crédito Juan Carlos Gomi/EFE

La senadora Sandra Ramírez, perteneciente al partido Comunes, enfrenta una denuncia por calumnia agravada interpuesta por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia. El motivo de la acusación radica en las opiniones vertidas por Ramírez sobre la gestión de Uribe como director de la Aeronáutica Civil. Según reveló la propia senadora en una publicación en su cuenta de X, el próximo 24 de septiembre deberá asistir a una audiencia relacionada con este caso.

La legisladora que fue parte de la guerrilla de las Farc hasta la firma de los Acuerdos de La Habana, dijo que la denuncia realizada por el expresidente colombiano se dio debido a una entrevista que le hicieron en el mes de junio en la que habló con respecto al tema.

La congresista explicó en un vídeo que subió junto con su publicación que: “Álvaro Uribe Vélez me denunció ante la Corte Suprema de Justicia. Resulta que el pasado 18 de junio de 2024, en una entrevista con la emisora Uniminuto, yo opiné sin poner un precedente sobre las diferentes investigaciones que existen [de] que Álvaro Uribe Vélez, mientras fue director de la Aeronáutica Civil en la década del 80 y bajo el gobierno del señor Julio César Turbay Ayala, otorgó alrededor de 2.242 licencias para presuntamente beneficiar a diferentes carteles del narcotráfico, entre ellos los de Cali y Medellín”.

Y continuó diciendo lo siguiente: “Pues bien, el 24 de septiembre asistiré a la Corte Suprema de Justicia a una audiencia de conciliación con el señor Álvaro Uribe Vélez. Él podrá denunciar a todo el país, pero las investigaciones periodísticas revelan casos muy graves de cómo presuntamente se utilizaban las pistas del país para sacar coca”.

Días antes, la legisladora perteneciente a la Comisión Sexta del Senado de la República ya había comentando con respecto a la denuncia del antiguo primer mandatario de Colombia y dijo que después daría detalles de la misma.

“Atención! Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) me denunció ante la Corte Suprema de Justicia. Al parecer el ex senador tiene bastante tiempo libre para estar al tanto de algo que dije sobre él. Pronto les contaré de que se trata y cómo vamos a defendernos. ¡No me callarán!”, escribió en su cuenta de X Ramirez.

En entrevista del medio Uniminuto Radio, medio en el que estuvo presente la legisladora cercana al Gobierno nacional, aseguró que debido al poder político presidencial y de algunos entes gubernamentales, se ha mantenido y aumentado el negocio del narcotráfico a lo largo de los años.

“En Colombia, la clase política lleva viviendo del narcotráfico 46 años. Desafortunadamente, muy tarde Estados Unidos está desclasificando sus archivos. Julio César Turbay, que fue elegido con dinero del narcotráfico, puso en la Aeronáutica Civil a un expresidente vinculado con crímenes de lesa humanidad. Álvaro Uribe Vélez fue jefe de la Aeronáutica Civil y dio licencias al por mayor y al detal para que sus amigos narcotraficantes pudieran transportar coca”, dijo la congresista en aquella oportunidad.

En la entrevista, Ramírez también se refirió a los puntos del acuerdo de paz y destacó la persistencia de los cultivos ilícitos que aún proliferan en las regiones.

“Es un esfuerzo mancomunado, pero también de la comunidad internacional. Aquí necesitamos la presencia de la comunidad internacional por la demanda que hay y porque nosotros tenemos un acuerdo, sí, firmamos un acuerdo para superar estas causas, pero un acuerdo que aún tiene muchísimas trabas para implementarlo”, dijo.

De igual manera Ramírez, en ese espacio habló de la reforma laboral. Y es que, esta iniciativa busca mejorar las prestaciones y retribuciones de los trabajadores, abarcando desde las horas extras y los recargos hasta los días festivos trabajados. Sin embargo, también señaló que los empresarios y sus representantes en el Congreso han puesto obstáculos para que la reforma sea aprobada.