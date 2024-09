Juan Duque reveló que su colaboración con Andy Rivera le trajo problemas con su actual pareja: “Se rayó mucho”

Ambos artistas fueron pareja de la actriz Lina Tejeiro - crédito @juanduque/Instagram

Juan Duque y Andy Rivera han lanzado un nuevo sencillo titulado Ni con él, ni conmigo, que ha generado controversia en las últimas semanas. La canción, que muchos creen está inspirada en sus pasadas relaciones con la actriz Lina Tejeiro, ha sido objeto de especulaciones y rumores, especialmente en relación con las letras que algunos consideran indirectas hacia la actriz.

Durante una entrevista reciente con Tatiana Franco, comentó que Lina Tejeiro mantiene una mala relación con uno de los cantantes, al punto de haberlo bloqueado en todas las plataformas de comunicación.

Duque confesó haber tenido problemas con su actual pareja por la canción junto a Andy Rivera

Ni Andy Rivera ni Juan Duque escribieron la canción en la que ambos le tiran a Lina Tejeiro - crédito @juanduque/Instagram

En su momento, Tejeiro mencionó que una de sus relaciones terminó debido a varios “no negociables” que no pudieron ser resueltos con una de sus exparejas.

Juan Duque, que está iniciando su carrera en el género urbano, ha colaborado con artistas como Andy Rivera en este nuevo proyecto. En una entrevista en el programa El Mañanero Impresentable de los 40 Principales, el artista compartió detalles sobre la decisión de trabajar con Rivera y cómo manejó los comentarios que sugerían que la canción estaba dedicada a Lina Tejeiro.

A pesar de que ambos cantantes han negado que la canción tenga relación con su pasado con Lina, los rumores en los medios de comunicación han persistido.

La polémica también afectó la relación actual de Juan Duque con su novia, quien no toleraba los mensajes que parecían dirigidos a Lina Tejeiro. Esto llevó al cantante a pedir disculpas a su pareja para poder recuperar su relación.

En la misma entrevista, Duque confesó que ya había dejado atrás todo lo relacionado con Lina y esperaba que los demás hicieran lo mismo para cerrar cualquier vínculo existente.

“Yo trate de explicarle muy bien antes todo lo que podía pasar. Con una canción con Andy iba a pasar esto sí o sí (…) y cuando ya la gente y los medios empezaron a voltear todo diciendo que era una canción dedicada para Lina, obviamente mi pareja se rayó mucho y se preocupó”, explicó Juan Duque.

El artista de género urbano confesó que su colaboración con Andy Rivera le trajo dificultades con su actual pareja - crédito @juanduque/Instagram

Y añadió: “Y me tocó sentarla hablar con ella. Ha sido como un proceso (…) le pedí perdón por muchas cosas para que no se debe por todos esos medios y yo creo que con ella hablé bien, le pedí perdón de muchas cosas (…) yo quiero ya desligarme de todo eso. Realmente yo no quiero que me cataloguen como la expareja de alguien, yo quiero seguir mi carrera y que mi actual pareja disfrute eso también”.

La canción Ni con él, ni conmigo ha sido un tema recurrente en los medios, no solo por su contenido, sino también por las implicaciones personales que ha tenido para los involucrados. La colaboración entre Juan Duque y Andy Rivera ha sido vista como un movimiento estratégico en la carrera del intérprete de Lejos de Mis Ojos, que busca consolidarse en la industria musical urbana.

Lina Tejeiro se refirió sobre la colaboración de Andy Rivera y Juan Duque

Lina Tejeiro habló de la canción de Juan Duque y Andy Rivera - crédito @bHe11_mon/X

La llanera participó recientemente en el pódcast Vos podés, en el que habló de diferentes aspectos de su vida, especialmente lo que tiene que ver con el sencillo musical que estrenaron sus ex Juan Duque y Andy Rivera.

“Dios los hace y yo los junto... Tal vez a uno de ellos se le ocurrió hacer una canción con el otro y qué genialidad. Pero, tú sabes lo que va a decir la gente, porque tú no dejas perder oportunidades. Entonces, habrán dicho, seguramente la gente va a hablar con ella y va a resonar con ella, así no tenga nada que ver”, dijo Lina Tejeiro.