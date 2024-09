Comprar vivienda se puso más fácil para los colombianos: informe de Camacol confirmó situación favorable desde agosto

BBVA: ofrece tasas del 10% E.A. para viviendas de interés social (VIS) en proyectos financiados y no financiados por el banco, así como para vivienda usada y de constructoras aliadas. Para viviendas No VIS en leasing habitacional, la tasa es del 10,5%, y para proyectos no financiados, usados y de constructoras aliadas, del 11,5%.