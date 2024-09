Laura Acuña reveló que hay un hombre que la sigue a todas partes: “Me produce miedo, literal”

La presentadora Laura Acuña tuvo una fan que le armaba escándalo a las afueras del canal - crédito @lauraacunaayala/Instagram

La presentadora y abogada colombiana Laura Acuña, reconocida por su amplio trabajo en programas informativos de espectáculo, confesó cómo le ha afectado el lado negativo de la fama. Pues, desde el 2.000 ha estado activa en televisión, lo que ha supuesto una ganancia en términos de seguidores e ingresos, pero, al mismo tiempo, una problemática por situaciones de acoso y persecución.

En el nuevo pódcast del cantautor y compositor Yeison Jiménez, Camino al Éxito, la también modelo confesó que, en cierto momento de su carrera, una fanática se obsesionó con ella y aparecía en su lugar de trabajo, que para entonces era el Canal RCN. “Estaba enamorada, pero enamorada mal”, contó.

Según explicó, la seguidora llegaba hasta el canal para esperarla. En otras ocasiones, enviaba regalos para la presentadora. Y, en ciertas oportunidades, enfurecía si Acuña no salía a su encuentro. Fue tan grave la situación, que fue necesario poner mayor seguridad en las instalaciones para proteger a la abogada y evitar que la ciudadana empeorara su conducta.

“Armaba escándalos en la puerta del Canal RCN si no salía, o si no me decían, o si no le recibía las cosas que llevaba. Era una vaina mamona. Afortunadamente, duró como dos años solamente, y ya” confesó Acuña en el pódcast.

El hombre que acosa a Laura Acuña

Pero la incomodidad y el miedo no cesaron cuando la “niña” decidió alejarse y dejarla en paz. Ahora mismo, la presentadora está pasando por un momento de angustia por culpa de un hombre que la persigue por todas partes. El ciudadano, cuya identidad no reveló, se aparece en todos los lugares que la modelo visita. “Va a todos los sitios. Donde yo ponga en Instagram que voy a estar, ese personaje está y es raro”, indicó.

Aunque afirmó ser una mujer tranquila que no suele estresarse con facilidad, esta situación con el sujeto que la sigue sí la ha afectado. “Este ser humano me produce miedo, literal”. Siempre que lo ve, se pone en alerta, identifica los caminos por donde puede irse sin ser detectada y se impacienta por querer salir del lugar inmediatamente. “Me descuadra la vida”.

Lo que ha podido percibir del hombre es que es joven, pero, desde su punto de vista, podría tener algún problema de salud mental. “No está bien completamente”. Sin embargo, en definitiva, siente desconfianza con su presencia, y una sensación de miedo e incomodidad que no le produce nadie más.

Presentadora es acosada por un paciente psiquiátrico

Al igual que Laura Acuña, la presentadora cucuteña Pilar Velásquez denunció estar siendo acosada por un hombre con problemas de salud mental. El sujeto la asedia por medio de redes sociales, práctica que ha mantenido durante cuatro años. Al inicio, contó, los textos que le escribía Cristian Tequia, como lo identificó, parecían ser normales, como otros que diariamente recibe de quienes respaldan su trabajo.

“Yo con este tipo nunca he tenido ningún vínculo, yo no lo conozco. Al principio esos mensajes por redes sociales parecían muy inocentes, de los muchos mensajes que recibe una a diario y que trataba de responder de manera muy cortés, pero ya por cuatro años comenzaron a tomar cada vez más fuerza estos mensajes”, explicó en Caracol Radio.

La persecución se tornó a un peor hasta el punto de que la contactaron del Hospital Regional de San Gil, indicando que el hombre había llegado a urgencias mencionando su nombre en reiteradas ocasiones. La profesional de la salud que lo atendió le hizo saber a la presentadora que el sujeto había sido diagnosticado con un trastorno de bipolaridad y depresión llamado erotomanía. “La doctora me dijo que él no la dejaba en paz hasta que se contactara conmigo y me enviara un mensaje”, detalló.

Debido a los constantes mensajes que le envía y el hecho de que la ha seguido hasta su casa y su trabajo, decidió denunciarlo por acoso el 11 de junio. Sin embargo, aseguró que no hay claridad sobre el avance del proceso.