Franko Bonilla fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’, los jurados no probaron su plato: cuál fue la razón

El comediante Franko Bonilla se convirtió en el décimo eliminado de la sexta temporada de MasterChef Celebrity, el viernes 20 de septiembre de 2024, después de no lograr convencer a los jurados con su plato en el reto de eliminación.

La competencia, transmitida por el Canal RCN, reunió a varias celebridades que debían preparar un plato utilizando galletas de la marca Ducales y otros ingredientes seleccionados al azar mediante un juego de lotería.

En esta ocasión, Bonilla presentó un plato llamado “Me fui, a la fija”, una hamburguesa con arroz y mazorca que no cumplió con las expectativas de los jueces. El chef Jorge Rausch fue el primero en evaluar el plato y, tras preguntar el nombre de la preparación, comentó que el título era muy apropiado, insinuando la inmediata eliminación del comediante y, además, el tolimense confesó que había olvidado dos ingredientes importantes y que el arroz estaba crudo y admitió que su mente no estaba en el lugar correcto desde retos anteriores.

“Uno tiene que ser honesto y saber que hay cosas que no tienes cómo defenderlas y que no se puede, y me hicieron falta dos ingredientes también (…) mi cabeza no está bien hacer un par de reto atrás, pero yo prefería no dejar de presentar algo”, expresó el tolimense.

Los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Adria Marina decidieron no probar el plato del humorista, considerando que no estaba a la altura del reto ni del nivel de la competencia. Rausch mencionó que no era necesario deliberar con los otros jurados, ya que la presentación y ejecución no eran los apropiados para el reto.

A pesar de su eliminación, Franko recibió elogios por su esfuerzo y dedicación durante la competencia. De Zubiría destacó su crecimiento a lo largo del programa: “Me quedo con la persona espectacular que eres, el buen competidor que eres, nunca bajaste los brazos y competiste hasta el final, muchas gracias”. Mientras que Adria Marina comentó que el comediante tuvo un mal día en el reto de eliminación: “Fue un mal día, pero eso no te representa, gracias por ser parte”.

Asimismo, el chef bogotano lleno de palabras de aliento al eliminado: “No quiero que pienses que ese último plato es la evolución que tuviste, un mal día lo tiene cualquiera, estás dentro de los 12 mejores cocineros de esta temporada de MasterChef y eso es un reto tremendo porque el nivel está muy bueno. Usted es un tipo bonito, no lindo, bonito, usted hace reír a todo el mundo”.

El comediante, por su parte, agradeció la oportunidad de haber participado en el programa y mencionó que, aunque abandona la cocina de MasterChef Celebrity, se lleva consigo una valiosa experiencia y muchos aprendizajes: “Esto tiene que continuar afuera y van a pasar cosas que tienen que ver con esto (…) puede que abandone la cocina, pero MasterChef se queda en el corazón. Es un día triste, pero afuera la vida sigue y hay muchos chistes por contar”.

La presentadora Claudia Bahamón también le dedicó un mensaje al comediante, recordándole que juntos ganaron su primer reto de campo y destacando su sensibilidad y honestidad: “Esas lágrimas, ese sentimentalismo tuyo es muy bonito porque eres honesto, me encanta que como Vicky hagas humor chévere, respetuoso, al menos en esta cocina. Gracias por haberte aventurado a estar con nosotros en la cocina más importante del mundo”.

Los televidentes del programa lamentaron la salida del humorista en las redes sociales: “@frankobonillaoficial, mi pana, usted ya ganó con la bondad y el carácter que tiene, tomó el reto sin saber cocinar y dejo en el camino a muchos... Adelante. Ya usted es un ganador”; “Que pesar de Franko se cansó de los malos tratos que Cony le daba no se aguantó más que prefirió saborearse a el mismo ojalá la próxima en salir sea Cony”; “Franko no fue el mejor cocinero pero buena perdona si, víctima en muchas ocasiones de sus compañeros”.

El reto de eliminación también incluyó a otros participantes como la medallista olímpica Caterine Ibargüen, el actor Juan Pablo Llano, el actor Jacques Toukhmanian y la actriz Ilenia Antonini. Cada uno presentó sus platos ante el jurado, recibiendo comentarios diferentes.

Ibargüen presentó un pescado apanado con galletas y una salsa con leche de coco, que fue bien recibido por los jueces, aunque le sugirieron mejorar el puré de coliflor. Llano presentó un pollo apanado con galletas y puré de papas, que fue elogiado por su sabor. Toukhmanian optó por unos cupcakes que fueron calificados como deliciosos, aunque cuestionaron su elección para un reto de eliminación. Antonini presentó un bizcocho de vainilla con diversas texturas, que le gustó a Adria Marina, aunque la presentación fue criticada.