‘Polilla’ habló de cómo fue el proceso de cuando su hijo “salió del closet”

La revelación de su hijo marcó un antes y un después en su vida

La Gorda Fabiola, cuyo nombre real era Fabiola Emilia Posada Pinedo, murió en la mañana del 19 de septiembre de 2024 en una clínica de Bogotá.

Su familia estaba conformada por su esposo Nelson Polanía, conocido como Polilla, y su hijo, de 23 años, Nelson David Polanía Posada.

Polanía compartió en una entrevista con Los 40 Principales cómo fue el proceso de aceptación de la homosexualidad de su hijo durante la pandemia. El comediante, famoso por su participación en programas de entretenimiento y su habilidad para imitar personajes, reveló que este momento marcó un antes y un después en su vida.

El comediante dijo que apoyar a su hijo fue su prioridad durante el proceso

El comediante explicó que siempre ha trabajado en mantener una relación cercana y sólida con Nelson. Durante la entrevista en el programa Impresentables, detalló que fue la primera persona en enterarse de la orientación sexual de su hijo, que decidió “salir del clóset” en medio de la pandemia.

El bogotano mencionó que, aunque al principio no comprendía del todo el tema, lo más importante para él era apoyar a su hijo y mantener la relación que siempre han tenido.

Polanía destacó que este proceso fue muy especial y importante para ambos, y que su prioridad siempre ha sido la felicidad y la bienestar del estudiante antropología en la Universidad Javeriana.

“Cuando vivimos todo eso, fue muy bonito, muy chévere y nos ha unido mucho, en esa parte, nos hemos entendido en esa parte. Ahora somos referentes en esa parte, porque nos hemos encontrado con gente que nos ha dicho como: ‘Gracias a ustedes, pude aceptar a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino’, hay muchos casos”, expresó en la entrevista.

La pandemia fue el momento en que Nelson Polanía decidió revelar su orientación sexual

Además, el bogotano reveló que le dio un abrazo sincero a su hijo para mostrarle su apoyo: “Nos dimos el abrazo más grande que nos hemos dado en la vida, un abrazo maternal y empezó esa relación padre e hijo, pero viéndolo de otra forma”, añadió para el medio citado.

Asimismo, la fallecida comediante la gorda Fabiola, en una pasada entrevista con la Revista Semana, expresó en vida su orgullo por la valentía de su hijo al salir del clóset en un entorno tan difícil: “Se necesita ser muy macho para salir del clóset en Colombia”, afirmó, destacando la fortaleza de Nelson David para enfrentar la soledad y el miedo al rechazo durante años antes de compartir su verdad con el mundo.

La samaria contó cómo se enteró de la sexualidad de su hijo: “Ese día iba a asistir a la marcha en Bogotá. Era 2019. Al salir les dije: voy a acompañar a unas amigas a la marcha del Orgullo. Mi mamá lo tomó con calma. Pero mi papá empezó a preguntarme por qué iba. Me persiguió hasta la puerta de la casa y la cerró de golpe. Me insistió en que no le gustaba que fuera. En ese momento, me derrumbé y me encerré en la habitación a pensar todo el día. En medio de todo, se me cruzó por la cabeza contarles. Es ahora o nunca, dije. O les confieso mi sexualidad y Dios sabe qué pasará, o me quedo encerrado en esta prisión”.

El joven de 23 años, próximo a graduarse como antropólogo, confesó su orientación sexual a su familia hace tres años

Sin embargo, la humorista ya conocía de esta situación: “El corazón de una madre no se equivoca. De golpe, por algunos gestos que él hacía, una manito muy quebrada o porque yo me quitaba los zapatos y él se subía en mis tacones a caminar (...) Siento que al hacer público esto nuestra familia se convirtió en un ejemplo de esas familias que abrazan la diversidad”, añadió la samaria para el medio citado.

Nelson David, que se refiere a sí mismo como el “hijo niña” de la casa, explicó que la decisión de revelar su orientación sexual fue un acto de valentía que le permitió finalmente sentirse libre y auténtico. La familia Polanía Posada, a pesar de las dificultades iniciales, encontró en el amor y el humor las herramientas para aceptar a su hijo.