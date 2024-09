Petro defendió la reforma pensional y pidió bajar la edad de pensión en Colombia: “No todo en la vida es trabajar”

El presidente Gustavo Petro habló sobre la reforma pensional Luisa Gonzalez/Reuters

El 19 de septiembre de 2024, el Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, convocó a la ‘Marcha por las Canas’ en todo el país, cuyo objetivo es apoyar las reformas sociales que impulsa, en especial la reforma pensional.

En horas de la tarde, el jefe de Estado se dirigió a miles de personas que se congregaron en la plaza de Bolívar de Bogotá, para apoyar su plan de Gobierno. Durante su discurso, el jefe de Estado aseguró que es necesario plantear medidas sobre la edad de pensión.

Para el primer mandatario es fundamental discutir a nivel mundial la manera en la que se puede reducir la edad de jubilación. Según sus consideraciones, es crucial cambiar la mentalidad de trabajar más de lo debido a lo largo de la vida humana y centrarse en cómo conseguir disfrutar la vejez.

“Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar… ¡Qué va! Qué equivocación tan garrafal”, dijo el presidente Gustavo Petro, que, desde la plaza de Bolívar, abrió el debate para bajar la edad de pensión en Colombia.

En ese sentido, aseveró que las personas tienen derecho a vivir mejor en los últimos años, que pueden llegar a ser los mejores. Además, mencionó que la riqueza no está en las largas jornadas de trabajo, sino en el tiempo libre.

Como uno de los compromisos de su gobierno, dijo que “protegerá a los adultos mayores y que no permitirá que el dinero de sus pensiones pase a los bolsillos de los grandes empresarios del país”. Por lo que su reforma pensional busca que “cada viejo y vieja del país lleve una vida digna, que tenga un plato de sopa y donde vivir”, sostuvo el primer mandatario.

Por eso, “no solamente vamos a defender el derecho a la pensión. No solamente vinimos a eso, sino que venimos a defender todos los derechos y las libertades del pueblo colombiano, y una de esas libertades es que el pueblo votó por un presidente y le ganó por primera vez a la oligarquía colombiana, ordenando un cambio a favor del pueblo, y esa orden no se desobedece”, resaltó.

Así las cosas, le pidió a los magistrados de la Corte Constitucional rechazar las más de 100 demandas realizadas en contra de la reforma pensional. “No presionamos a los magistrados, pero les pedimos no tener en cuenta las demandas a esta ley”

Durante su discurso, el gobernante de los colombianos volvió a arremeter en contra de los grandes empresarios del país, a quienes acusó de apropiarse de la riqueza de los ciudadanos y convertir a Colombia en un territorio desigual.

“Una democracia de apellidos no es democracia, nuestra historia no ha sido democrática por eso, porque no ha sido el pueblo el que tiene el poder, sino esas familias hereditarias que creen que tiene el derecho divino de gobernar por generaciones, sino de apropiarse la riqueza pública, y convirtiéndonos en un país con profunda desigualdad”.

Del mismo modo, el presidente Petro insistió en la posibilidad de un atentado en contra suya para terminar con su mandato y proyecto político. “Aquí lo que quieren es borrar la posibilidad de que un proyecto progresista pueda existir en Colombia, ganar elecciones y gobernar, aquí lo que quieren es que los mismos herederos con sus apellidos sigan durante todo el siglo XXI gobernando a Colombia. ¿Por qué quieren dañar la imagen del Presidente?, y del Gobierno? Para tumbarlo, o lo matan, o lo tumban, dicen ellos, nosotros no podemos permitirlo”, indicó.