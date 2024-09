Paloma Valencia dice que no hubo cuórum en votación para reconocer como presidente a Edmundo González en Senado

La senadora Valencia dijo que proposición para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela en el Senado se volverá a votar el Martes - crédito Sofía Toscano/Colprensa

En una votación de 85 a favor y 27 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos reconoció el lunes 16 de septiembre de 2024 a Edmundo González Urrutia, candidato opositor venezolano exiliado en España, como el presidente legítimo de Venezuela.

Esta decisión se tomó luego de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio en el país vecino, en las que el dictador Nicolás Maduro se declaró ganador, aunque no ha mostrado las actas de votación.

En el Senado de la República se intentó hacer una votación similar el miércoles 18 de septiembre. No obstante, de acuerdo con la senadora Paloma Valencia, no hubo cuórum para que la iniciativa saliera adelante.

La legisladora Paloma Valencia, perteneciente a la Comisión Primera, dijo que integrantes del Pacto Histórico se salieron del recinto a la hora de votarla.

La senadora del Centro Democrático lamentó la falta de cuórum para votar la proposición que pide reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela.

“Esperamos someterla nuevamente el martes y obtener las mayorías necesarias, aun sin el ‘Maduro’ Pacto que se salió”, declaró la senadora con ironía.

Paloma Valencia dice que el marte se retomarán las votaciones - crédito @PalomaValenciaL

De igual manera publicó un vídeo mostrando los curules de los senadores que no estuvieron presentes mientras se estaba llevando a cabo la votación.

En el material audiovisual dijo que: “Estamos aquí votando una proposición pidiéndole al gobierno que reconozca que Edmundo González es el próximo presidente de Venezuela, el elegido por los venezolanos. Y miren la madurez de la izquierda del país, están más taurinos, se salieron todos para que no votara. Bueno, ahí pueden ver las excepciones del Partido Verde, claro, la firme. Pero miren cómo está todo el Pacto Histórico por fuera. Creo que es bien importante que sepamos que el Pacto Histórico está maduro, madurista”.

Paloma Valencia habla de la falta de Quorum en iniciativa para reconocer como presidente a Edmundo González - crédito @PalomaValenciaL

Además de Valencia, la senadora Angélica Lozano también comentó la situación diciendo que de los 105 que son en dicha entidad solo 40 votaron la proposición y de esos 37 de forma positiva.

“37 - 3 la votación para que el @SenadoGovCo reconozca como presidente electo de Venezuela a Edmundo González. No hubo quórum, somos 105, votamos 40. Fuerza Venezuela, no hay mal que dure cien años, y el fraude cometido por el dictador Maduro no es tolerado por 37 senadores colombianos”, escribió la legisladora Lozano por medio de su cuenta de X.

Angélica Lozano lamenta que no hubo quorum para votar iniciativa sobre Edmundo González - crédito @AngelicaLozanoC

Otro senador que se unió a las críticas hacia los congresistas que salieron del reciente, fue Miguel Uribe Turbay quien afirmó que aquellos que hoy rechazan la propuesta en el Senado para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela están colaborando con la dictadura de Nicolás Maduro. Uribe subrayó que continuarán insistiendo para que Colombia defienda la democracia y se posicione en el lado correcto de la historia.

“Quienes hoy niegan ante el Senado esta proposición para reconocer a Edmundo González como Presidente Electo de Venezuela son cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro. Seguiremos insistiendo para que Colombia defienda la democracia y podamos estar del lado correcto de la historia”, escribió Uribe Turbay por medio de su cuenta de X.

Adicionalmente, en otra de sus publicaciones el congresista del Centro Democrático compartió una imagen del texto de la proposición para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela y dijo que fue firmada “por la mayoría de los senadores”.

“La mayoría de senadores firmamos proposición para solicitarle al Gobierno Nacional que reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La democracia no se negocia”, explicó. Además el congresista opositor recordó que recientemente Edmundo González dijo que le hicieron firmar una carta antes de irse de Venezuela.

Y es que, a través de un video en sus redes sociales, el opositor venezolano Edmundo González reveló que fue forzado a firmar una carta en la que acepta el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que respalda la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Miguel Uribe dice que la mayoría de senadora firmaron proposición para reconocer a Edmundo González como presidente - crédito @MiguelUribeT