En video quedó impresionante accidente en la autopista Norte en Bogotá: motociclista murió al ser atropellado por una camioneta

Un motociclista fue arrollado por una camioneta y murió en el norte de la ciudad - crédito @OscuraColombia/X

Se conoció un grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá, en el cual una moto trató de esquivar un hueco, cayó frente a una camioneta y fue arrollada.

Las imágenes registradas por un usuario, quien afirmó que el siniestro vial fue a causa del mal estado de la vía, se habría presentado en la autopista Norte, sobre la altura de la calle 116, en sentido norte-sur.

De acuerdo con la versión preliminar, la motocicleta intentó cambiar de carril, pero al tratar de evitar una enorme grieta, cayó al asfalto. El conductor, que iba acompañado, perdió el control del vehículo, y ambos cayeron al suelo por el costado izquierdo, justo cuando pasaba una camioneta de alta gama.

El vehículo intentó esquivar al conductor de la moto, pero terminó arrollándolo.

Motociclista cayó y murió en el norte de la ciudad - crédito @OscuraColombia/X

Otro conductor, quien se encontraba a metros del incidente grabó la impactante escena y al presenciar los hechos, paró su moto para ayudar a las víctimas. Al llegar al punto del accidente, el hombre se encontró con la conductora de la camioneta, quien estaba aturdida ante la situación.

“No lo vi. Señor, ellos se fueron para un lado y yo me fui para el lado. Yo no vi nada, yo no vi nada… Señor, yo no vi nada, necesito hacer algo”, expresó la joven que conducía la camioneta en medio de su confusión.

Fue así como el motociclista le pidió tranquilidad a la mujer expresando a la mujer que no se culpara por el suceso, pero la conductora seguía sin entender. Incluso se vio a la joven haciendo una llamada, pero antes sus nervios no pudo contar bien qué era lo que había pasado.

Por el momento no se conocen más detalles de lo sucedido, pero la persona que compartió el video que se viralizó en las redes sociales, aseguró que el motociclista accidentado falleció.

Siniestro vial en Bogotá quedó grabado y conmoción de conductora estremece - crédito Montaje Infobae

Estudio de siniestralidad vial en Bogotá reveló que 7 de cada 10 fatalidades involucran a una moto

Un reciente informe presentado en Bogotá reveló cifras alarmantes sobre la seguridad vial en la ciudad. Según el ‘Informe sobre la situación de seguridad vial 2024. Factores de riesgo en seguridad vial’, realizado en colaboración entre la Secretaría de Movilidad y la Universidad Johns Hopkins, un asombroso 61% de los motociclistas en Bogotá exceden los límites de velocidad establecidos.

Durante la presentación del estudio, Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, destacó que la participación de las motocicletas en siniestros viales ha ido en aumento. En palabras de Díaz “la participación de motos en siniestros viales continúa en aumento, pues en el presente año es de un 48 %”.

Díaz también expuso que siete de cada diez fatalidades en accidentes de tránsito involucran a una motocicleta, y que cinco de cada diez muertes son peatones impactados por una moto.

Las estadísticas del informe revelan que en 2023, el 45% de los fallecidos en accidentes de tránsito fueron motociclistas, seguidos por peatones con un 38% y ciclistas con un 12%. Las víctimas mortales pertenecen en su mayoría a los llamados usuarios vulnerables, quienes constituyen el 95% de las muertes en las vías.

Andrés Vecino, investigador de Johns Hopkins, argumentó, “si miramos la distribución de la mortalidad, casi todos son motociclistas”. Y es que la tendencia refleja que los jóvenes entre 18 y 34 años son los más afectados. Este grupo etario lidera las estadísticas de víctimas fatales en accidentes viales en Bogotá, en un contexto que ha visto un incremento del uso de motocicletas a raíz de la pandemia.

Omar Oróstegui, director del GovLab de la Universidad de La Sabana, explicó a los medios que la pandemia fue un factor decisivo para esta crisis. “Esto obligó a buscar alternativas de movilidad más eficientes para desplazarse. En este escenario, la motocicleta logra captar la atención de nuevos usuarios, quienes ante la facilidad de acceso y los menores costos optaron por cambiar la bicicleta o el transporte público por una moto”, comentó Oróstegui, según el informe citando sus declaraciones.