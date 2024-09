Andrés Parra celebró su cumpleaños con un emotivo mensaje a su ‘yo’ del pasado: “Gracias por este camino recorrido”

Andrés Parra celebró su cumpleaños con una publicación en sus redes sociales - crédito Caracol Televisión

Hablar de Andrés Parra es hacerlo sobre uno de los actores más destacados en la historia de la televisión colombiana. Su facilidad para interpretar personajes con distintos registros y acentos (tanto protagonistas como antagonistas) le permitió convertirse en una figura solicitada para producciones de toda clase tanto en Colombia como en el exterior.

Desde personajes reales como Pablo Escobar en Escobar el patrón del mal, Hugo Chávez en El comandante o Sergio Jadue en El presidente; hasta creados desde la ficción como Anestesia en El Cartel de los Sapos o Reynaldo Morán en Los protectores, el vallecaucano transitó desde el drama hasta la comedia en una carrera que se extiende por 33 años, a la que le suma incursiones en el stand up comedy como la que viene presentando con su espectáculo Venga que si es pa’ eso.

El miércoles 18 de septiembre Parra celebró su cumpleaños número 47, y aprovechó la ocasión para realizar una singular publicación con la que compartió su felicidad con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Para ello subió una fotografía suya cuando era apenas un bebé, lo que dio pie a un texto en la descripción en el que reflexionaba sobre lo vivido hasta ahora, dirigiendo sus palabras a ese recién nacido.

“Te honro y te bendigo, papacito hermoso. Gracias por este camino recorrido juntos, amigo”, escribió Parra. “Gracias por estar siempre ahí, por permitirme conocerte cada día más y entender a tu lado de qué es de lo que se trata este juego que es la vida. Te amo, Andy. Te amo profundo. Honro tu existencia. Te amo. Happy birthday, compañero de viaje”, finalizó, dejando un mensaje de autoaceptación.

La publicación de Andrés Parra iba dirigida a su 'yo' recien nacido, con motivo de su cumpleaños - crédito @soyandresparra/Instagram

La publicación resonó entre sus admiradores, que no dudaron en llenar los comentarios de felicitaciones y buenos deseos en un nuevo cumpleaños del actor. “Gracias por poner en alto a Colombia creando consciencia al mundo”, “Andreeee lindo! Te honro, te quiero y te abrazoooo”, “que recibas el triple de lo que das!!”, fueron algunas de las reacciones que más resonancia tuvieron.

Tampoco faltaron las celebridades que se reportaron, destacando en particular la felicitación de Consuelo Luzardo, con la que Parra coincidió. “Feliz cumpleaños querido hijo en la ficción!”, escribió la primera actriz.

Andrés Parra hizo caer a Gabriel Murillo de la risa durante una entrevista

El actor le recordó al comediante la razón por la que la gente lo recordaba - crédito @elgordomurillo / TikTok

El actor fue invitado por el comediante a El Aquelarre, un espacio de entrevistas que este tiene en su canal de YouTube. Durante la charla que se enfocó en la vida y trayectoria actoral del caleño, Murillo le hizo una pregunta provocativa con relación al reconocimiento que tiene principalmente por su papel interpretando a Pablo Escobar.

“Andrés, 35 años de carrera, pero, ¿Qué se siente que solo lo reconozcan a uno por un solo personaje?”, dijo el comediante. Parra respondió a la pregunta sin complejos, y hasta le devolvió la provocación al decirle a Murillo “yo creo que es más duro que a uno lo reconozcan en la vida por un chiste de Frutiño”, haciendo referencia a un chiste suyo que se viralizó en redes sociales en 2019 con el que criticó los comerciales de dicho producto que sumaban celebridades, afirmando que ellos no consumen dichos productos.

Parra continuó su respuesta diciendo “eso me parece más duro, que me recuerden por un chiste de Frutiño, que lo vean y lo señalen como ‘el del Frutiño’, a mí por lo menos me dicen ‘el patrón’”, dijo el actor. El remate desató las carcajadas de Gabriel Murillo, al punto que este se cayó de la silla. “Mierda, se jodió todo”, comentó el actor entre risas al percatarse de la situación.