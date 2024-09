Se reveló el cartel del Festival Estéreo Picnic por días: conozca en qué fechas se presentarán sus artistas favoritos

Así quedo el line up del festival por dias - crédito captura de pantalla X

Todo está listo para la próxima edición del Festival Estéreo Picnic 2025, que se celebrará en el parque Simón Bolívar el 27, 28, 29 y 30 de marzo, en donde artistas como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Benson Boone, Shawn Mendes, Zedd, Teddy Swims, entre otros, adornarán con su música a la capital.

El Festival Estéreo Picnic se ha convertido es uno de los eventos musicales más esperados por los colombianos durante los últimos años, convirtiéndose en un escenario importante por la talla de artistas que han aceptado la invitación.

Aunque la euforia del festival se vivió el día en que se publicó la alineación de artistas confirmados, este miércoles 18 de septiembre el festival se encargó de publicar el esperado cartel por días, un listado que detalla los días específicos en los que se presentarán los cantantes.

Estas son las fechas en las que se pueden comprar la boletería por días - crédito @festereopicnic / Instagram

Con el propósito de que los asistentes al evento sepan en qué día se van a presentar sus artistas, Páramo y el festival publicaron las fechas para que los asistentes tengan claro qué días comprar. Desde un comunicado de los organizadores se aclaró que se hará un nuevo anunció para poder ver los precios de la boletería por días.

Las entradas para clientes Experiencias Aval estarán disponibles a partir del 19 de septiembre a las 10:00 a. m. en la página web de E Ticket, y para el público en general a partir del 23 de septiembre.

Así se organizó el cartel

El festival publicó la organización por días en las que se presentaran los artistas - crédito @festereopicnic / Instagram

<br/>

Jueves 27 de marzo

El primer día del festival será protagonizado por Shawn Mendez, Alanis Morissette, Benson Boone, Forter de People, Zedd, Tate Mcrae, siendo los artistas más destacados del día, además estarán en la misma fecha, the marias, Teddy Swims, Artemas, Arde Bogotá, Kei Linch, Armenia, Jaze, Clubz, Pablopablo, Mayra Sánchez, Miel, Angel Dumile y Raquel.

Viernes 28 de marzo

Justin Timberlake, Tool, Incubus, Parcels, Danny Ocean, The hives, Michael Kiwanuka, Barry can’t swim, Elena Rose, Nath, Gato e’ monte, Kidchen, Julianna, Manga, Bad Milk, Ya no la tengo y Gabriela Ponce.

Sábado 29 de marzo

El fin de semana sera adornado con las letras y ritmos de The Black Keys, Justice, Chalotte de witte, St.Vincent, Nathy Peluso; Monolink, Galy Galiano, XXXXXX, Kapo, Lospettitfellas, Funk Tribu, Hermanos Gutiérrez, Sofía Kourtesis. Cardellino, Las mijas, Nasa hitories y Felipe Orjuela.

Domingo 30 de marzo

El festival cerrará su versión número 13 con Olivia Rodrigo, Rufus du sol, Empire Of the Sun, Mon Laferte, Caribou, Girl in red, Fontaines D.C, Pirlo, Ela Minus, Nessa Barrett, Granuje, Ela Teubret, Cariño, Soul am and Friends, Juliana quédate otro día, Chell y Canales Nacionales.

Estos son los artistas que se encargaran de cerrar el festival - crédito @Festereopicnic_ / X

Los precios del festival con la boletería normal

Estos precios son diferentes a los que publicaran los organizadores cuando se compartan las tarifas de la boletería por días.

El festival cuanta con tres opciones en la boletería, la primera opción más económica es la de la categoría llamada Creyentes General, con un costo de 1.349.000, de pesos, La siguiente se denominó Creyentes Confort con un precio de 1.999.000, y la última categoría nombrada Creyentes VIP, tiene un costo de 2.799.000 de pesos, esto sumándole el 5% del servicio que cobra el distribuidor de la boletería.

Aunque estos fueron los precios que se conocían entes de la publicación del cartel, la cuenta oficial de Music Trends Colombia compartieron el precio de la boletería por combos, de los cuales cada uno tiene un precio diferente dependiendo la fecha.

Combo 3 Días - General (Viernes, Sábado y Domingo): - Etapa 1 (1.000 unidades): 1′299.000 COP (incluye servicio) - Etapa 2 (2.000 unidades): 1′499.000 COP (incluye servicio)



Combo 4 Días (General) - Etapa 1 (2.000 unidades): 1′589.000 COP (incluye servicio) - Etapa 2 (4.000 unidades): 1′799.000 COP (incluye servicio) - Etapa 3 (4.000 unidades): 1′999.000 COP



Combo 3 Días - Confort (Viernes, Sábado y Domingo) - Etapa 1 (250 unidades): 1′999.000 COP



Combo 4 Días - Confort - Etapa 1 (750 unidades): 2′699.000 COP



Combo 4 Días - VIP - Etapa 1 (500 unidades): 3′660.000 COP - Etapa 2 (500 unidades): 3′999.000