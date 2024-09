Sara Uribe reveló que la quisieron moldear en el mundo del entretenimiento y se cansó: “Me convertí en la mujer del molde y el ‘trofeo’”

Sara Uribe habló de sus inicios en la industria del entretenimiento - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe es una de las modelos y presentadoras más controversiales y queridas del mundo entretenimiento, por su belleza, carisma, trayectoria, vida privada y los detalles que ha compartido, los cuales han hecho que también sea de las celebridades más comentaras de Colombia.

Sin embargo, con el pasar de los años se ha convertido en un ejemplo de resiliencia para muchos de sus seguidores en las redes sociales, pues es una mujer que poco a poco ha revelado que pasó por diferentes circunstancias que la han obligado a empezar de cero, salir adelante sola y luchar por tener lo que tiene actualmente.

Es por esto que está dando de qué hablar, ya que en las últimas horas publicó en su perfil de Instagram varias fotografías con mensajes y revelaciones en las que contó historias inéditas de las situaciones que vivió cuando empezó en la industria del entretenimiento y de cómo se empezó a sentir a medida que conocía más de ese mundo.

La antioqueña saltó a la fama luego de su participación en Protagonistas de novela. A partir de ese momento comenzó su carrera en la televisión, las grandes pasarelas de modelaje y las fotografías, lo que le ha permitido gozar del reconocimiento que tiene hasta la fecha.

Pero este no fue su comienzo en el trabajo y la búsqueda para llegar hasta donde está, pues mucho tiempo atrás ya se estaba moviendo en la industria, a pesar de que estaba en desacuerdo con muchas cosas en las que la querían hacer encajar.

“Quiero contarles que esta niña con muchos sueños en su cabeza llegó a un mundo en el que tenía que encajar con muchas cosas y ella no estaba a gusto, pero, pues si quería alcanzar lo que quería, le tocaba adaptarse”, empezó diciendo la modelo junto a una foto de ella cuando estaba niña.

Una vez más recordó que su cuerpo o la falta de recursos económicos no fueron impedimento para salir adelante e ir tras lo que siempre había soñado. Adicionalmente, contó que duraba horas de pie y en tacones vendiendo de todo tipo de cosas junto a su mamá, que la apoyaba en la carrera.

Incluso, para hablar de ese tema puso una foto en la que aparece como modelo de protocolo de la marca de carros BMW, allí se ve con un vestido gris, una placa y volantes en las manos. Dentro de las confesiones que hizo en sus historias de Instagram, le dedicó palabras todo el tiempo a su familia, los cuales siempre le han mostrado su apoyo, compañía y alegría.

Más adelante se refirió al público y el momento en el que alcanzó la fama, pues publicó dos fotos de cuando ganó Protagonistas de novela y dijo: “Gracias a ustedes y a la actitud positiva que tenía, logré alcanzar lo que quería y pude ‘encajar’ dentro de un mundo de ‘perfección’”.

“Cumplí los sueños de ellos (su familia) y los míos, sabiendo que seguiría cumpliendo otros. No sería fácil, pero no me iba a rendir. Me estaba preparando para todo lo que venía”, escribió.

Sara Uribe contó que después de esto su vida cambió, pues empezó a trabajar en los programas de entretenimiento del Canal RCN, como Estilo RCN, estuvo junto a importantes modelos y presentadoras, llegaron las portadas de revistas y las fotos. Sin embargo, el afán de querer tener más y de encajar en ese mundo la llevaron a convertirse en algo con lo que ella no se sentía ni cómoda.

Esto debido a que le pidieron que cambiara desde aspectos físicos, como hábitos, personalidad y hasta alimentación, tuvo que empezar a poner en práctica lo que le pedían en el medio para conseguir permanecer ahí e incluso surgir.

“Empecé a trabajar en un mundo en el que querían ‘moldearme’. Tenía que comer bien, entrenar, verme con más clase, peinarme mejor, vestirme de una manera. Mejor dicho, estaba en un semillero, querían un molde. Comenzaron a aparecer las revistas, los programas de televisión, las fotos, los concursos de la mejor cola de la televisión, el afán de querer tener más, ser reconocida por mi trabajo con premios. Y me convertí en la mujer del molde y el ‘trofeo’ para personas cuyos actos no lo merecían”, confesó Sara Uribe.

Esta situación terminó por cansarla y decidió “volar”, tomar decisiones drásticas que la llevaran a reconectarse con ella misma, su esencia y sin importar lo que podía ocasionar o pensar otras personas.

“El momento más turbulento de mi vida para muchos, fue para mí el símbolo de mi independencia y de volar a ser yo”, aseguró la modelo y empresaria.

Para esa temporada fue cuando decidió irse de los medios, convertirse en mamá, creer en el amor, empezar de cero en otro país y reencontrarse con otros espacios de su vida que había dejado de lado, como también de la actitud y seguridad que en su momento sintió dejar de lado.

De esta manera, Sara Uribe invitó a sus seguidores a que crean en ellos mismos, se valoren, no duden de sus capacidades, pero lo más importante que “no traten de encajar en un mundo ‘perfecto’”.