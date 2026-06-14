Colombia

Gustavo Petro firmó decreto para crear zona de concentración de combatientes en el sur de Colombia: “No es con misiles”

El presidente colombiano comunicó la decisión, tras anunciar la incautación de 2,6 toneladas de cocaína en aguas internacionales durante una operación coordinada entre Colombia y Costa Rica

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El mandatario informó la firma del decreto que habilita la zona de concentración, el mismo día que se reportó la interceptación de un semisumergible con más de dos toneladas de cocaína - crédito Presidencia de la República
El mandatario informó la firma del decreto que habilita la zona de concentración, el mismo día que se reportó la interceptación de un semisumergible con más de dos toneladas de cocaína - crédito Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la firma de un decreto que establece la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país.

El mandatario informó la decisión a través de su cuenta oficial de X, en la que expuso que la estrategia busca desligar a Colombia del narcotráfico mediante el diálogo y la cooperación con comunidades campesinas.

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Petro destacó: “Acabamos de incautar 2,6 toneladas de cocaína en el mar y he firmado el decreto de la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país (sic)”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro anunció la firma de un decreto que establece la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país - crédito @petrogustavo/X

El presidente insistió en que el combate al narcotráfico no se logra con acciones militares contra las comunidades rurales, sino a través de la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca.

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“No es con misiles contra el campesinado como se acaba el narcotráfico, es con la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, como podemos separar a Colombia del narcotráfico, es con el diálogo y la paz que podemos y ya lo demostramos, certificadamente, disminuir los cultivos de hoja de coca (sic)”, aseguró el jefe de Estado.

El mandatario expresó la necesidad de fortalecer la alianza con los productores de hoja de coca para incentivar la transición hacia actividades agroindustriales legales y orientadas a la exportación.

“Incautar la mercancía prohibida y lograr una alianza con el campesinado cultivador de hoja de coca para sustituir voluntariamente su producción por cultivos agroindustriales legales para la exportación (sic)”, señaló Petro.

El mandatario colombiano vinculó la firma del decreto con la estrategia de diálogo y sustitución de cultivos, afirmando que estas acciones han logrado reducir los sembradíos ilícitos en el país, según registros oficiales.

En otro mensaje publicado en X, el mandatario compartió el informe enviado por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, en la que detallan los pormenores del operativo internacional que permitió la incautación del cargamento de droga y la captura de tres personas.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro compartió el informe enviado por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, en la que detallan los pormenores del operativo internacional - crédito @petrogustavo/X

Detalles del operativo

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos y en cooperación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, ejecutó una operación que resultó en la incautación de 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en la zona de Cabo Matapalo, Costa Rica.

El comunicado oficial señala que la acción se desarrolló mediante el intercambio de información y la coordinación investigativa entre las autoridades de ambos países.

Las labores conjuntas permitieron identificar y localizar una embarcación tipo semisumergible, de perfil bajo, que trasladaba el estupefaciente desde la costa pacífica colombiana hacia Estados Unidos. La embarcación fue interceptada en aguas internacionales, fuera de jurisdicción colombiana, y en la operación participaron tanto la Policía Nacional como el OIJ costarricense.

Como resultado, las autoridades incautaron el total del cargamento y capturaron en flagrancia a tres personas, dos de ellas de nacionalidad colombiana y una extranjera. La embarcación decomisada era utilizada específicamente para el transporte de drogas hacia mercados internacionales. El comunicado precisa que, aunque se realizaron coordinaciones para interceptar el semisumergible en aguas colombianas, la intervención definitiva se logró en territorio costarricense por parte de las autoridades locales.

Policía Nacional - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos y en cooperación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, ejecutó una operación que resultó en la incautación de 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en la zona de Cabo Matapalo, Costa Rica - crédito Policía Nacional

Las investigaciones permitieron establecer que Costa Rica operaba como plataforma de tránsito para el envío de droga hacia Estados Unidos. Según el informe, el cargamento pertenecería presuntamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que habría adquirido la droga a grupos armados con influencia en los departamentos de Nariño y Cauca.

La Policía Nacional informó que este resultado operacional ocasionó una afectación estimada de 20 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales e impidió la comercialización de unas 6,5 millones de dosis de clorhidrato de cocaína en distintos mercados internacionales.

El director de la Dirección de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, aseguró que “la Dirección de Antinarcóticos continuará desarrollando operaciones estratégicas orientadas a combatir las diferentes modalidades utilizadas por las organizaciones criminales para el tráfico de drogas, fortaleciendo los controles en puertos, aeropuertos y corredores logísticos del país”.

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