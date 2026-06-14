Alias Mono Milicio, presunto explosivista de las disidencias en Antioquia, fue judicializado, por homicidio durante actos terroristas

Los elementos probatorios señalan que Serna Areiza se convirtió en explosivista del frente 36 de las disidencias de las Farc en enero de 2025 - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jaiver Arley Serna Areiza, conocido como alias Mono Milicio, señalado de ser “explosivista” del frente 36 de las disidencias de las Farc y de haber participado en ataques mortales contra la fuerza pública y civiles en el norte y nordeste antioqueño.

La imputación se centra en varios hechos que incluyen el uso de artefactos explosivos y asesinatos selectivos.

De acuerdo con el proceso presentado ante un juez en Medellín, Serna Areiza habría instalado y detonado un cilindro bomba el 1 de septiembre de 2025 en la vía entre San Andrés de Cuerquia y Toledo (Antioquia).

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Ese artefacto improvisado causó la muerte de un suboficial del Ejército Nacional, que intentó desactivar la bomba en el sitio. Esta acción es uno de los eventos más graves que se le imputan.

La Fiscalía atribuye a Jaiver Arley Serna Areiza la instalación y detonación de un cilindro bomba en la vía entre San Andrés de Cuerquia y Toledo - crédito Fiscalía General de la Nación

El expediente también vincula al acusado con un doble homicidio ocurrido el 9 de marzo de 2025 en zona rural de San Andrés de Cuerquia. De acuerdo con la investigación, las dos víctimas fueron citadas bajo el pretexto de un pago para reparar una motocicleta, pero en realidad se trató de una emboscada: ambas fueron asesinadas a balazos luego de ser señaladas como posibles informantes de la fuerza pública.

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Las pruebas recopiladas por la Fiscalía indican que Serna Areiza se integró al grupo armado ilegal como especialista en explosivos en enero de 2025. Desde esta fecha, habría asumido la manipulación y ejecución de ataques usando artefactos de alto poder destructivo.

Durante la audiencia, la fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales explicó: “Así entonces se fue evidenciando cómo usted desarrollaba una labor, era hombre de confianza de Guillermino, experto en explosivos, en elaborar cargas explosivas. Y esto se vio claramente cuando el 1 de septiembre del año 2025, en la vía que conduce de San Andrés de Tuercia hacia el Tuango, fue activado. Allí se instala una pimpina cargada con explosivos, obstruyendo completamente la vía, el paso peatonal, el tránsito de vehículos y de toda la comunidad en general sobre la vía. Es así como, el sargento del Ejército Nacional, César Leonardo Pardo, acude hasta este lugar con el fin de desactivar esa carga explosiva, la cual es activada a control remoto. De acuerdo a la evidencia y que tiene la Fiscalía, usted fue el encargado de activar esa carga, y el cual le ocasiona la muerte al miembro del Ejército Nacional".

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La Fiscalía atribuye a Jaiver Arley Serna Areiza la instalación y detonación de un cilindro bomba en la vía entre San Andrés de Cuerquia y Toledo - crédito Fiscalía

En otro caso, la fiscal reveló que en otra acción delictiva: “Al sitio llega el señor Jorge Alirio y desciende del vehículo con la finalidad precisamente de acceder, pues al servicio que se le estaba solicitando y en ese momento es ultimado por usted mediante arma de fuego de uso personal. La otra persona que acompañaba al señor Jorge Alirio estaba al parecer durmiendo en el vehículo. Al escuchar las ráfagas usted se acerca a él y cuando usted lo observa, usted también le dispara, porque supuestamente ya lo había visto”.

Fue así como la Fiscalía le formuló cargos a Jaiver Arley Serna Areiza, por concierto para delinquir agravado, homicidio con fines terroristas agravado, terrorismo agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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El procesado no aceptó los cargos y el juez dispuso que permanezca con medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario durante el desarrollo del proceso penal.

Una fiscal le imputó cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio con fines terroristas agravado y terrorismo agravado, y el procesado quedó con medida de aseguramiento en cárcel - crédito Fiscalía

El ente investigador responsabiliza a Jaiver Arley Serna Areiza de la ejecución de atentados y homicidios bajo métodos de engaño y violencia, en el marco de las actividades del frente 36 de las disidencias de las Farc, en una escalada de acciones que han afectado tanto a la fuerza pública como a civiles en Antioquia.

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