Un muerto y varios heridos deja el regreso de las corralejas del Espinal, Tolima, tras 4 años de prohibición

Tras la reanudación de las corralejas en El Espinal, Tolima, el primer fin de semana dejó un fallecido - crédito @EltrinoCo / X

Las corralejas de El Espinal, Tolima, que se realizarán de los fines de semana del 12 al 14 y del 26 al 29 de junio, iniciaron este año con una jornada marcada por la tragedia. Durante el primer fin de semana, un hombre perdió la vida tras ser embestido en reiteradas ocasiones por un toro en la plaza Gilberto Charry, mientras decenas de asistentes presenciaban el suceso.

La víctima, que participaba activamente en el ruedo, fue alcanzada por el animal y sufrió heridas letales. Socorristas lo auxiliaron de inmediato y gestionaron su traslado al hospital San Rafael, donde médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

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Violencia y emergencias durante las festividades

Las autoridades sanitarias declararon alerta en la red hospitalaria local por el aumento de heridos. Durante la misma jornada, se reportaron varias riñas con arma blanca y disturbios en las inmediaciones de la plaza. Los incidentes dejaron un saldo de varias personas lesionadas por traumas y heridas con objetos contundentes.

La muerte de un hombre tras ser embestido por un toro durante las corralejas de El Espinal, Tolima, desató una serie de disturbios y dejó múltiples heridos, reabriendo el debate sobre la seguridad y el futuro de esta centenaria tradición que, según anunció el alcalde, vivirá su última edición este 2026 - crédito La VOZ De El Espinal / Facebook

El hospital San Rafael habilitó líneas de información para familiares y ciudadanos interesados en conocer el estado de salud de quienes permanecen internados. Además, los coordinadores de Gestión del Riesgo recomendaron a los visitantes respetar las zonas restringidas y seguir las instrucciones de evacuación para evitar más accidentes.

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Estos hechos revivieron el temor en la comunidad y reabrieron antiguos debates sobre la seguridad de las corralejas. El municipio aún recuerda el colapso de palcos durante las fiestas de 2022, que dejó cuatro muertos y más de 300 heridos.

Reacciones y controversia en torno a las corralejas

La emergencia provocó una oleada de consternación en redes sociales, donde circularon videos y fotografías explícitas del ataque y los disturbios en las calles cercanas. Líderes comunitarios hicieron un llamado a frenar la difusión masiva de este material, instando al respeto por la privacidad de los afectados y a evitar el pánico colectivo.

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A cuatro años del colapso de palcos que dejó cuatro muertos y más de 300 heridos en 2022, las corralejas de El Espinal, Tolima, vuelven a estar en el centro de la polémica tras una nueva jornada marcada por la muerte de un participante y graves alteraciones del orden público durante las tradicionales fiestas de San Pedro - crédito Dario Jose Duque Aldana / Facebook

El trágico desenlace también intensificó la discusión nacional sobre la legalidad de estas prácticas. Colectivos animalistas y defensores de derechos humanos exigen la prohibición total de las corralejas y otros espectáculos similares, argumentando riesgos tanto para personas como para animales. Las solicitudes de prohibición se alinean con recientes decisiones de la Corte Constitucional, que exhortan a los municipios a regular estrictamente estos eventos y a fortalecer los controles sanitarios y estructurales.

Decisiones oficiales y futuro de la tradición

El alcalde Wilson Gutiérrez aseguró que este año se autorizarán por última vez las corralejas en El Espinal. El mandatario explicó que la decisión responde tanto a la transición legal marcada por la Corte Constitucional como a la necesidad de diseñar alternativas económicas para quienes dependen de esta tradición. “Durante el 2026 vamos a decirle adiós definitivamente a las corralejas. Este año será el último año de una historia centenaria”, afirmó el alcalde a Caracol Radio.

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El operador logístico autorizado está obligado a cumplir con todos los requisitos legales y de seguridad para la construcción de los palcos y el desarrollo de las actividades taurinas. Si no se cumplen las condiciones exigidas, la administración municipal podría cancelar el evento.

Este 2026 será el último año en el que se celebren las corralejas en El Espinal - crédito @EltrinoCo / X

El alcalde aclaró que el municipio ya trabaja en un modelo alternativo para reemplazar las corralejas a partir de 2027, buscando mantener la actividad económica sin recurrir a espectáculos taurinos. El objetivo es que la transición ocurra sin afectar a las familias que dependen de la cadena comercial asociada a estas fiestas.

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Polémica en torno a la vigilancia animalista

La presidenta electa de la Junta Defensora de Animales, Juliette Barrios, denunció en La Voz del Pueblo obstáculos por parte de la administración local para ejercer labores de vigilancia durante las corralejas. Aunque cuenta con certificación oficial, no recibió autorización para ingresar a las zonas donde permanecen los animales y anunció que realizará seguimiento a posibles casos de maltrato en las festividades.

La historia de las fiestas de San Pedro y las corralejas en El Espinal se remonta a 1881, cuando se celebró la primera edición en honor al santo patrono. La plaza Gilberto Charry, construida en guadua y cabuya, ha sido el centro de esta tradición durante más de un siglo que ha mutado a expresiones artísticas y el reinado popular, dejando atrás las corralejas.

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