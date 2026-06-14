Incautan más de mil metros cúbicos de madera en operativos contra el tráfico ilegal en Chocó

Golpe al tráfico de madera en el Pacífico: más de 1.000 metros cúbicos decomisados en Chocó -crédito @ArmadaColombia/ X

Las autoridades dieron un nuevo golpe al tráfico ilegal de madera en el departamento del Chocó, tras incautar más de 1.040 metros cúbicos de material forestal durante varios operativos de control fluvial realizados en la región.

Las acciones, lideradas por la Armada Nacional, incluyeron la captura de cinco personas señaladas de participar en actividades de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables.

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Uno de los procedimientos tuvo lugar en el río Ijuá, jurisdicción de Puerto Meluk, en el municipio de Bajo Baudó, donde uniformados interceptaron una embarcación que transportaba 951 trozos de madera de las especies otobo y sajo. La carga no contaba con la documentación requerida para su movilización. Ante la irregularidad, los ocupantes de la embarcación fueron capturados en flagrancia.

La Armada Nacional detuvo cinco personas en procedimientos realizados en los ríos Ijuá y Catripe, en acciones contra el aprovechamiento ilícito de recursos naturales - crédito Visuales IA Infobae

En otra operación, realizada en el río Catripe, sector de Punta Purricha, se detectó una embarcación adicional cargada con madera. Al verificar la carga, las autoridades hallaron inconsistencias entre la cantidad de material transportado y la registrada en los permisos presentados. La inspección permitió identificar 1.118 trozos de madera tipo guino, de los cuales 400 no tenían los salvoconductos de movilización expedidos por la autoridad ambiental, por lo que también fueron incautados.

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La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) confirmó que el material forestal decomisado en ambos operativos suma 1.040,79 metros cúbicos, con 1.012,99 metros cúbicos incautados en el primer operativo y 27,8 metros cúbicos en el segundo, según detalló Caracol Radio.

Los cinco capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, según lo establece la legislación colombiana.

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Las autoridades detectaron embarcaciones cargadas con madera que no contaban con documentación requerida, lo que llevó a la incautación y judicialización de los responsables - crédito prensa Armada de Colombia

El teniente coronel de Infantería de Marina, Oscar Leonardo Bolívar Cruz, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22, destacó que estos resultados representan “un duro golpe al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales” y ratifican el compromiso de la Armada con la protección de los ecosistemas estratégicos del litoral Pacífico colombiano, dijo en pronunciamientos recogidos por Caracol Radio.

Durante las labores de vigilancia, la Armada también ha identificado la existencia de caminos clandestinos que facilitan tanto la extracción como el transporte ilegal de madera en la zona. Estas prácticas, según la autoridad, alimentan la deforestación, la pérdida de hábitats y el deterioro de los ecosistemas, afectando tanto al medio ambiente como a las comunidades que dependen de los recursos naturales del Chocó.

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Armada de Colombia y Francia incautan más de 600 kilos de cocaína en el Caribe

La Armada de Colombia, en coordinación con las Fuerzas Armadas de Francia, llevó a cabo una operación marítima que resultó en la incautación de un cargamento de 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe Norte. La acción, desarrollada dentro del marco de la operación ‘Tucán Royal’, tenía como objetivo interceptar actividades ligadas al crimen organizado transnacional y al tráfico de estupefacientes.

Durante el operativo, las autoridades localizaron una embarcación tipo ‘go fast’ que navegaba en ruta hacia Centroamérica. Al abordar la lancha, se encontraron 21 sacos que contenían 652 paquetes de cocaína, transportados por dos ciudadanos de nacionalidad dominicana. Tras la interdicción, tanto la embarcación como sus tripulantes fueron remolcados hasta Riohacha, en el departamento de La Guajira, donde se inició el proceso judicial correspondiente.

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La Armada de Colombia y las Fuerzas Armadas de Francia interceptaron una lancha rápida que transportaba más de 600 kilos de cocaína hacia Centroamérica - crédito @ArmadaColombia/ X

La operación evidenció el alto nivel de entrenamiento y cooperación entre Colombia y Francia para combatir el narcotráfico en la región. Ambas fuerzas desplegaron recursos avanzados, incluyendo la Fragata Misilera ARC Independiente de la Armada colombiana y la Fragata Germinal de la Armada francesa, además de aviones, helicópteros y embarcaciones de Guardacostas. Las tripulaciones enfrentaron condiciones marítimas adversas, lo que puso a prueba la interoperabilidad y el trabajo conjunto de los equipos involucrados.

El vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, enfatizó la importancia de continuar con este tipo de operaciones multinacionales: “La Armada de Colombia continuará participando en operaciones multinacionales, cooperando con marinas de la región y aliados estratégicos”. Según la institución naval, estos esfuerzos apuntan a afectar las finanzas ilícitas de organizaciones delictivas y terroristas que utilizan las rutas marítimas del Caribe como corredores para el tráfico de drogas.

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las autoridades interceptaron una embarcación tipo go fast que transportaba cientos de paquetes de cocaína rumbo a centroamérica - crédito @ArmadaColombia/X

A través de este despliegue combinado de capacidades e inteligencia, la Armada de Colombia y sus aliados refuerzan su compromiso frente al crimen transnacional organizado, fortaleciendo la seguridad marítima y la cooperación internacional en la región.