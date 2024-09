Excomandante del Batallón La Popa aseguró que operaban bajo el lema de ser “una máquina de guerra”

Gómez Naranjo detalló cómo Mejía ordenó presentar cuerpos de civiles como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia - crédito composición fotográfica Infobae/JEP

El 18 de septiembre de 2024 marcó un hito en la justicia colombiana con el inicio del primer juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Valledupar, Cesar. Este proceso busca definir la responsabilidad del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa del Ejército Nacional, en la comisión de ‘falsos positivos’.

El juicio se lleva a cabo ante la Sección de Primera Instancia para casos con Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del tribunal de paz. La magistrada sustanciadora es Reinere de los Ángeles Jaramillo, que preside el juicio junto a los magistrados Raúl Sánchez y Gustavo Salazar.

Este proceso es el primero de su tipo en la JEP, y se centra en determinar la responsabilidad de Mejía Gutiérrez en al menos 35 hechos representativos de ‘falsos positivos’, donde 72 personas fueron víctimas entre enero de 2002 y noviembre de 2003.

Testimonio clave del coronel (r) Heber Hernán Gómez Naranjo

El testimonio del coronel en retiro Heber Hernán Gómez Naranjo, segundo comandante del Batallón La Popa y que fue jefe de operaciones entre 2001 y 2003, ha sido crucial en este juicio. Gómez Naranjo, que también comparece ante la JEP, acusó a Mejía Gutiérrez de liderar una estructura criminal dentro del batallón. Describió cómo, bajo el mando de Mejía, el batallón cambió su enfoque operacional y comenzó a manejar un discurso de guerra.

“Al llegar el coronel Mejía todo cambió. Veníamos de un coronel sumiso y llega un coronel con muchos pergaminos y reconocimientos. Eso lo apalancaba para comenzar a enfrentar la situación interna del batallón. En materia operacional todo cambió, se comenzó a manejar un discurso de guerra”, relató Gómez Naranjo. Añadió que el batallón fue descrito como una “máquina de guerra” que debía obtener resultados operacionales a cualquier costo.

Detalles de los ‘falsos positivos’

Gómez Naranjo relató varios incidentes en los cuales el batallón, siguiendo órdenes de Mejía, recogía cuerpos de combates ficticios. En uno de los primeros ‘falsos positivos’, Gómez Naranjo recordó cómo, bajo instrucciones de Mejía, llevaron un cuerpo encontrado en la carretera a la morgue y lo reportaron como miembro de grupos armados ilegales, a pesar de que era un civil. Según Gómez Naranjo, Mejía le aseguró que no debía preocuparse porque el fallecido era un “bandido”.

“El primer resultado operacional no demoró mucho luego de que Mejía recibió la comandancia del batallón. Fue una persona de sexo masculino asesinada por los lados del balneario Hurtado del río Guatapurí, aquí en Valledupar. Se presentó sobre las 7 de la noche. El coronel Mejía me llamó a mí y me dio algunas indicaciones”, declaró el testigo.

“Encontramos el cuerpo de un hombre, lo encontramos uniformado. Tenía un chaleco. Yo no dejé que tocaran el cuerpo para nada y reportamos que había un muerto. No se hizo el procedimiento judicial. La orden que recibí del coronel Mejía era que el cuerpo lo teníamos que llevar a la morgue municipal y que se reportara como una baja en un combate. Pero no hubo combate. El cuerpo estaba ahí ya. Supongo yo que lo habían dejado los que estaban en el vehículo. Se reportó como un miembro de las Autodefensas en ese momento. Ese fue el primer resultado del Batallón La Popa, luego de que hacía tiempos no teníamos ningún combate ni nada”, agregó.

Gómez Naranjo también mencionó una conversación en la Fiscalía con Mejía, donde el coronel supuestamente le sugirió que mintiera sobre la antigüedad de los hechos y la falta de memoria sobre los eventos; además, afirmó que decidió dejar de encubrir los crímenes a partir de 2012 y comenzó a reconocerlos en la justicia ordinaria.

La pena a la que se expone el coronel (r) Hernán Mejía Gutiérrez

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP imputó a Mejía Gutiérrez por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en calidad de autor y coautor mediato. Giovanni Álvarez Santoyo, director de la UIA, anunció que los fiscales solicitarán la máxima pena de 20 años de prisión para el excomandante, destacando que, “cuando un fiscal presenta una acusación es porque tiene evidencias serias de que alguien es responsable de unos hechos”.

El escrito de acusación de la Fiscalía de la JEP detalla que entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003, Mejía Gutiérrez ideó y ejecutó un plan criminal a través de un aparato organizado de poder ilegal, que consistió en asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate. Álvarez argumentó que el aparato organizado de poder buscaba ofrecer a la sociedad una falsa percepción de seguridad y consolidar la imagen del coronel (r) como un destacado oficial del Ejército Nacional.

Así mismo, la UIA señaló que Mejía abusó de su posición y utilizó los recursos del Estado para crear el aparato criminal en el Batallón La Popa, resultando en la muerte y desaparición de civiles; y reveló que Mejía Gutiérrez estableció una alianza con el grupo armado ilegal Mártires del Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El juicio adversarial contra el coronel (r) Hernán Mejía Gutiérrez se desarrollará del 18 al 20 de septiembre de 2024 en la ciudad de Valledupar (Cesar) y continuará en tres momentos: el 17, 18, 28 y 29 de octubre; 12,13, 25 y 27 de noviembre y, finalmente, 3 y 4 de diciembre de 2024.