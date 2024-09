Documento confirmaría la entrega de hectáreas del Parque Los Nevados a indígenas por parte de la Agencia Nacional de Tierras

El representante pidió explicaciones a la Agencia Nacional de Tierras - crédito Cámara de Representantes/YouTube

Ambientalistas de los departamentos que conforman el Eje Cafetero se encuentran en alerta por las camionetas de grupos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) recorriendo los alrededores del Parque Nacional Natural Los Nevados.

De acuerdo con las autoridades ambientales de esa región, los grupos indígenas estarían pensando en adquirir un predio de tres mil hectáreas, presuntamente a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Las hectáreas limitan entre los departamentos de Caldas y Risaralda, lo que sería el 8% del Parque Los Nevados. Según ambientalistas, el territorio debería destinarse a la conservación.

Según Juan Felipe Harman, director de la ANT, “no existe ni compra, ni oferta, para el pueblo misak en el Parque de Los Nevados. Cualquier información que dé por hecha esa compra de tierras es falsa. Hay una pretensión legítima del pueblo indígena, que está siendo analizada y que no pasará por encima de los determinantes ambientales del territorio”.

No obstante, el representante a la Cámara por Risaralda Alejandro García publicó un documento de la Agencia Nacional de Tierras, en el que se confirmaría el avance de un procedimiento de compra de predios.

“Según este documento, la @AgenciaTierras sí está en proceso de adquirir tierras en el Parque Nacional Natural de los Nevados para las comunidades indígenas piscitau y misak del Cauca, solicitud presentada el 12 de septiembre”, indicó el representante.

Por tal motivo, le solicitó al director de la ANT dar claridades sobre el documento. “Usted brilló por su ausencia en la reunión en Presidencia con los gobernadores del Eje y las autoridades ambientales, donde las preocupaciones se acrecentaron”, expresó.

El representante por Risaralda a través de su cuenta de X le solicitó a Felipe Harman escuchar los reclamos de los departamentos del Eje Cafetero.

“Escuche y atienda los reclamos de nuestros departamentos, que han hecho por décadas un esfuerzo enorme para conservar la función ambiental y riqueza hídrica que tienen estas zonas y el Parque Nacional Natural de los Nevados”, indicó García.

Y agregó: “Recuerde que el Parque es sujeto de derechos y, al contrario de lo que buscan, se debe tener un plan de manejo para su recuperación y conservación porque es fuente de agua de 3 millones de personas de los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y parte del Tolima”.

En entrevista con Semana, recalcó que Harman “ya no solo se está dando a conocer por denuncias sobre politización en la entidad, un tema muy delicado porque son quienes compran las tierras. También porque ahora va en contra de las políticas que debe tener este Gobierno de preservación y cuidado del agua; en contra de sentencias judiciales que reconocen el Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos; en contra de lo que ha alertado la Procuraduría por actividades pecuarias y agrícolas en este lugar”.

Y agregó: “Dice que no es cierto, pero tenemos el documento en el que él pregunta sobre el uso del suelo de los predios con destino a las comunidades indígenas. Entonces, que no nos venga con engaños y que tampoco desvíe el debate. Pueden ser comunidades indígenas, afro o campesinas, una empresa productora, lo que sea, y no se puede ir en contra del uso del territorio que es de conservación y recuperación”.

El congresista resaltó que se “está priorizando una promesa de entrega de tierras”, pero dejando al lado “la necesidad de recuperación y conservación del parque”. Alejandro García afirmó que en Colombia existen otras tierras que pueden ser entregadas.

El representante resaltó que al director de la ANT debe dar claridad sobre la compra de esos predios. “Hay que preguntarle a Harman. Eso se le debe preguntar a él. ¿Hasta dónde van a llegar con ese proceso? Necesitamos que la Agencia Nacional de Tierras sea clara, porque ellos dicen que es falsa la compra, les sacamos el documento y ahora responden “sí, pero no”. Deben ser claros”, indicó.