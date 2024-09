Así reaccionó el país político ante decisión de Gustavo Petro de “cerrar el proceso de paz” con el ELN: “No le interesa la paz”

Petro considera que el ataque del ELN en Arauca "cierra un proceso de paz con sangre" - crédito Carlos Ortega/EFE

El presidente Gustavo Petro anunció en la tarde del martes 17 de septiembre de 2024 que cerraría el proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), debido al atentado contra una base militar en Puerto Jordán, que dejó un saldo de dos uniformados muertos y otros 27 heridos.

El anunció del mandatario dejó varias reacciones de diferentes sectores políticos. Muchos criticaron al jefe de Estado, y condenaron el ataque del grupo guerrillero.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X indicó que “Colombia no puede negociar con quienes no han dado ninguna demostración de tener voluntad de paz. Lamento profundamente el atentado que cobró la vida de dos militares y dejó heridos a otros 27 en Jordán, Arauca. Toda mi solidaridad con ellos y sus familias, así como con el Ejército. La decisión del Gobierno Nacional de dar por terminado el proceso de paz es la correcta”.

Reacción de Carlos Fernando Galán al anuncio del presidente Petro - crédito @CarlosFGalan/X

El congresista del Centro Democrático Andrés Forero recordó las promesas del mandatario cuando era candidato a la Presidencia: “El Presidente no hizo la paz con el ELN en tres meses, como prometió en campaña. Por el contrario, se alcahuetearía e improvisación terminaron fortaleciendo a ese y otros grupos terroristas. Nos devolvió al pasado…”, aseveró.

El excandidato presidencial Enrique Gómez indicó que los sucedido en la base militar es muy doloroso para Colombia: “Por fin reconozcan que al ELN no le interesa la paz o el bienestar de los colombianos. Gustavo Petro es hábil en su expresión, dice que cierra el proceso, pero no lo da por terminado”, expresó.

La senadora María Fernanda Cabal a través de su cuenta de X le solicitó al presidente Gustavo Petro que no deben haber más discursos de paz. “¿Cuántos muertos de la fuerza pública, cuántos secuestrados, cuántos asesinatos para calmar su capricho? No más discursos de “paz” con los terroristas. Su deber es el de proteger la vida de los colombianos, no contemplar criminales”, indicó.

Reacción de María Fernanda Cabal por anuncio del presidente Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respaldó la decisión del presidente, pero resaltó que fue tardía. “Si se confirma la información sobre el levantamiento de la mesa, sería la consecuencia obvia de un ELN que fue de burla en burla amparado en el proceso de paz. Muchas vidas hubiéramos salvado si esta supuesta decisión se hubiera tomado antes, aunque lo importante son las vidas que se salvarán de aquí en adelante si la decisión es cierta”, expresó.

Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República - crédito Colprensa