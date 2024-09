Así le estarían haciendo “conejo” al pico y placa en Bogotá: “Me arriesgué a hacerlo por economía”

Ciudadana confesó que "muchísimas" personas están tramitando permisos de discapacidad falsos para evadir el pico y placa - crédito Secretaría de Movilidad

Las medidas de Pico y placa en Bogotá ayudan a regular el tráfico en la ciudad y a tener menores impactos en el medio ambiente por cuenta de la contaminación que emiten los vehículos que diariamente transitas por sus calles. Sin embargo, ante la imposibilidad de sacar el carro en determinados días, algunos usuarios han recurrido a prácticas fraudulentas para evadir la restricción y pasearse por la capital colombiana sin problema alguno.

Según informó la ciudadana Lorena Martínez a W Radio, se trata de tramitar falsos permisos de movilidad por una transportar, supuestamente, a una persona en condición de discapacidad. Aseguró que son “muchísimas” las personas que recurren a esta estrategia fraudulenta para poder utilizar sus vehículos los días en los que rige la restricción y para ahorrarse unos pesos al no pagar el Pico y Placa Solidario.

“Yo misma me arriesgué a hacerlo por economía. No ha pasado a mayores ni he tenido ningún inconveniente con el permiso”, confesó la mujer al medio de comunicación citado.

Están cobrando $1.700.000 por evadir el pico y placa en Bogotá durante un año - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Conseguir el falso permiso no fue difícil. La idea surgió cuando compañeros de trabajo, en San Andresito, le contaron que podía adquirir un documento para moverse sin problemas en los días en los que tiene pico y placa, pagando poco dinero y con una vigencia de un año. “Ellos solamente me dijeron que tenía que pasar los papeles de mi carro y que ellos se encargaban de hacer todo el proceso. Me cobraron $1.700.000 por el año”, precisó, indiciando que la transacción se hace de manera personal y en efectivo.

Este precio, en comparación con el que establece el Pico y Placa Solidario, es mucho más bajo, pero existe el riesgo de ser descubierto, sobre todo, porque la estrategia ya fue revelada en medios de comunicación y es conocimiento de las autoridades. Según las tarifas dadas a conocer por la Secretaría de Movilidad, para poder sacar el vehículo en un día con restricción hay que pagar $63.600. La cifra aumenta a $508.100 si se desea un permiso mensual y, si se quiere evitar el pico y placa por todo un semestre, se debe pagar $2.540.900.

Los cobros tienen una razón de ser: contribuir al mejoramiento del sistema de transporte de la capital. “El 100% de este recaudo está destinado a la financiación, el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad. Adicionalmente, el Pico y Placa Solidario busca promover la conciencia de los propietarios de vehículos particulares sobre los impactos negativos que podrían generar su uso ineficiente en el medio ambiente, la seguridad vial y la movilidad”, se lee en el sitio web del Pico y Placa Solidario.

Para tener el permiso de discapacidad para sacar el carro en pico y placa se debe comprobar que existen dichas condiciones de salud - crédito AFP

Por otro lado, los conductores se evitan las sanciones establecidas en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, que establece una multa por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas. “La multa por este incumplimiento es de 15 salarios mínimos diarios, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado y el infractor deberá asumir los costos correspondientes a los patios y grúas utilizadas”, precisó la Alcaldía de Bogotá.

En ese sentido, las personas prefieren recurrir a artimañas para evitar pagar las tarifas oficiales y moverse por las calles de la ciudad tranquilamente. Incluso, según detalló la ciudadana a la emisora citada, los retenes y las inspecciones de las autoridades no suponen ningún problema. Pues, se limitan a revisar el papeleo y, al parecer, no hallan irregularidades. “Ellos me dejan ir como si nada”, dijo.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, para tramitar este tipo de permiso se requiere mucho más que los documentos del carro del propietario. Pues, se debe estar inscrito en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, y, si no es así, hay que presentar una certificación de discapacidad que evidencia esa dificultad de movilidad.

La multa por evadir el pico y placa es de 15 salarios mínimos diarios - crédito Luisa González/Reuters

Dicho documento debe ser expedido por la EPS, en el que se enuncien de manera clara los datos del paciente, con su diagnóstico clínico y con la firma del profesional de la salud que emite el documento. Allí también debe evidenciarse su registro médico o su tarjeta profesional. “No será válida la historia clínica, reportes o dictamen de junta médica laboral, o dictamen de junta de calificación de invalidez”, añade.

Según detalló W Radio, la Contraloría solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía investigar estos casos para determinar actuaciones penales y disciplinarias, teniendo en cuenta que podría haber funcionarios de la Secretaría de Movilidad implicados.