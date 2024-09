Actriz de ‘Klass 95′ habló del trastorno alimenticio que empezó a sufrir en la adolescencia: “Era inmadura”

Matilde Lemaitre, actriz de 'Klass 95' reveló sus desordenes alimenticios los que padeció por inseguridades - crédito @matildelemaitre/Instagram

Matilde Lemaitre, actriz de Klass 95, relató las confrontaciones personales que sufrió al interpretar a su personaje de Mónica Domínguez, la hermana de la protagonista en la serie de Caracol Televisión en quien se vio reflejada: “Encontré que ‘Moni’ y yo teníamos los mismos problemas e inseguridades”.

Pese a su talento y belleza, la artista cartagenera confesó que en su adolescencia se dejó llevar por los estándares de esa época los cuales le produjeron desórdenes alimenticios que afectaron tanto su salud física como sus emociones.

Sin embargo, solo buscó ayuda hasta el 2022, cuando se dio cuenta de que no estaba viviendo de manera justa con ella: “Me perdí de muchas cosas por estar persiguiendo una imagen perfecta que no existe”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para la actriz, a quien el público ha visto en producciones como Amor sincero, La Pola, Tres Caínes, Amor mentiras y video y Tierra de cantores llegar a una historia que narra la vida de las modelos y reinas de belleza y cómo estas profesiones se volvieron un negocio en los años noventa fue bastante retador, pues al igual que sus personajes ella también pasó por algunos de los mismo conflictos.

Matilde Lemaitre, de ‘Klass 95’ reveló que padeció un trastorno alimenticio que afectó sus emociones - crédito @laredcaracol/Instagram

Impulsada por su madre, Matilde llegó a corta edad al modelaje, y desde muy pequeña empezó a cuidar su figura motivada por los llamados de atención de su progenitora quien le recalcaba esas debilidades que le dificultarían su carrera.

“Para ese entonces no existían el tema de alimentación sana y consciente, entonces uno hacía las dietas que le decían y terminaba comiendo solo atún con piña. Yo me acuerdo que mi mamá me decía: ‘Ojo, Mati, que tu eres gruesita, acuérdate que eres cadera’”, comentó la actriz de 35 años de edad en entrevista con el programa de entretenimiento La Red.

Tras una ausencia de diez años en las pantallas de la televisión nacional, Matilde regresó por la puerta grande. Esta vez, su personaje es el de una mujer que está muy enterada de cómo opera una agencia de modelaje, así como de los cuidados y recomendaciones que las modelos en sí deben tener para mantenerse en forma. Rol que precisamente cuando estaba grabando la llevó a sentirse un poco identificada, ya que en su adolescencia, experimentó una serie de temores que la llevaron a conducta poco favorable para su bienestar.

Matilde Lemaitre, actriz de 'Klass 95' contó su batalla contra el peso - crédito @matildelemaitre/Instagram

Matilde Lemaitre confesó su batalla con el peso

Iniciar a muy tempana edad esa constante búsqueda de una perfección le derivó en un desorden alimenticio del que gracias a la ayuda que buscó consiguió superar. Además, de que hoy sabe era imposible de alcanzar esos ideales que tenía en su mente, sumado a que hizo consiente todo lo que dejó pasar en su vida por estar en esa lucha.

Matilde Lemaitre, detalló las cosas en común que tiene con su personaje de 'Klass 95' - crédito @matildelemaitre/Instagram

“Yo no había tenido problemas de peso hasta ese momento… 13 o 14 años...Eso te genera una consciencia tan pesada, es algo súper fuerte, se vuelve un trastorno”, mencionó indicando que luego venía la autocrítica y la exagerada expectativa. “Y (pensaba) yo no soy suficiente, tengo que verme de una manera, tengo que ser de una manera para agradar, eso fue lo que sucedió en la consciencia en la cabeza…”, contó.

En la actualidad, Matilde se siente libre y mucho más madura gracias al proceso que de la mano de especialistas logró vencer. “Es rico darse cuenta de que no hay porque ser perfecto y más aún liberador ver que tu trabajo no depende de eso. En mi juventud fui inmadura y todavía tengo esas heridas, pero ya puedo hablarlo con tranquilidad porque descubrí que no tengo por qué ser perfecta. No hay que ser de una manera para agradar, encajar o que me quieran y no, basta con ser yo, la autenticidad en la que revela tu verdadera esencia”, concluyó.