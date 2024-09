Fico Gutiérrez aseguró que no será candidato presidencial en 2026 y lanzó fuertes críticas a Daniel Quintero: “Ese nombre es irrelevante”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que estará en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2027 - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló de las elecciones presidenciales de 2026, así como de sus diferencias con Daniel Quintero. También aprovechó el momento para lanzar fuertes cuestionamientos contra el Gobierno nacional.

En entrevista con El Tiempo, el mandatario local afirmó que en tan solo ocho meses ha logrado generar una confianza con los ciudadanos. Además, resaltó el trabajo conjunto con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“En tan solo ocho meses hemos logrado reconstruir una confianza ciudadana que se había perdido en los últimos cuatro años por culpa de la corrupción y de la polarización. Con el gobernador Andrés Julián venimos trabajando de la mano. No estamos enfrascados en las discusiones ideológicas. Muchas veces las ideologías dividen y los valores unen”, indicó Fico Gutiérrez.

En cuanto al exalcalde Daniel Quintero, el mandatario local aseguró al citado medio que “ese nombre es absolutamente irrelevante”, resaltando que se encuentran “arreglando” el “daño” hecho por Daniel Quintero.

Federico Gutiérrez cuestionó la administración de Daniel Quintero - crédito cortesía/Colprensa

“Llevo ocho meses arreglando el desastre que encontramos. Los entes de control ya tienen las denuncias y las pruebas de la corrupción de lo que hicieron cuatro años en Medellín. Ese nombre es absolutamente irrelevante. Ya hizo el daño y lo estamos arreglando. Aquí en la ciudad ni siquiera pueden estar; la gente no los quiere”, aseveró.

Y agregó: “Yo más bien estoy dedicado a trabajar. A ejecutar un plan de desarrollo de 40 billones de pesos de inversión, donde las prioridades son la educación, con el presupuesto más alto hoy en la ciudad, 7 billones de pesos, base del concepto de seguridad integral en el que yo creo”.

Federico Gutiérrez enfatizó que le han devuelto la confianza a Empresas Públicas de Medellín, (EPM), nombrando a John Maya como gerente, “e integramos una junta directiva de lujo”.

El alcalde de Medellín aseguró que Colombia tendrá un cambio en 2026, haciendo referencia a la posibilidad de una candidatura presidencial de Quintero.

“No me gusta invocar esas malas energías; ellos que arreglen sus problemas, yo los veo muy enredados. El país no va por buen camino, lo llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. Si ellos creen que la continuidad es la corrupción, pues ahí tienen al mejor exponente. Yo estoy convencido de que Colombia tendrá un cambio en el 2026. Lo importante es que estemos listos y preparados como sociedad y como país. No nos dejemos desconcentrar más”, manifestó Gutiérrez a El Tiempo.

Fico afirmó que el presidente Gustavo Petro se dedica todos los días a atacar a todos los sectores, motivo por el cual solicitó no caer “en esas provocaciones, dediquémonos a trabajar”.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez - crédito: @FicoGutierrez/X

“Destruyeron el sistema energético frente al tema de exploración de hidrocarburos y de gas, donde ya vamos a tener desabastecimiento el año entrante, que pondrá en riesgo a las familias más pobres. Destruyeron la seguridad a través de la ‘paz total’, que no existe; lo que hay es una entrega total del territorio a las estructuras criminales, y al mismo tiempo, desfortalecieron a nuestra Fuerza Pública. A partir del 2026 recuperemos sus capacidades y daremos la batalla contra las estructuras criminales”, aseveró.

El alcalde de la capital de Antioquia enfatizó que cumplirá con su mandato, es decir, que descartó su candidatura a la Presidencia de 2026. “Yo cumplo la palabra. Seré alcalde de Medellín hasta el último día para el que me eligieron, 31 de diciembre del 2027″, expresó.

Sin embargo, resaltó que no puede ser ajeno a lo que sucede en Colombia, razón por la cual precisó que no dejará de hablar de temas de interés nacional.

“Este es un momento en el que no puede haber egos de por medio. La próxima candidatura presidencial requerirá mucha serenidad y deberá representar todos estos valores e intereses de quienes queremos sacar el país adelante”, indicó el mandatario local.

Finalmente, Federico Gutiérrez enfatizó que no tiene ninguna alianza con Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, (DPS).