Vilma Palma y Juan Luis Guerra las dos decepciones del Festival Cordillera 2024 en su primer día: “Engaño”

Vilma Palma y Juan Luis Guerra decepcionaron a su público en el primer día del Festival Cordillera - crédito @cordillerafestival/Instagram

El encuentro musical de artistas latinos y en español más grande del país celebró el primer día de su edición 2024 con algunas decepciones para los miles de asistentes así como también para los espectadores que pagaron la suscripción en la plataforma de streaming de Disney + para seguir el Festival Cordillera desde casa.

Mientras que para muchos según comentaron en redes sociales el show en vivo de la agrupación argentina Vilma Palma no contó con la calidad esperada, quienes esperaban ver al dominicano Juan Luis Guerra en la transmisión digital se quedaron sentados esperando, razón por la que se sintieron estafados.

El cantautor y arreglista de 67 años de edad, Juan Luis Guerra fue uno de los artistas que mayor expectativa generó en el cartel del día uno en el Festival Cordillera y si bien su espectáculo puso a bailar y a cantar a todos los presentes con sus ritmos tropicales, además de sorprender con la Fonseca como invitado a la tarima, quienes lo esperaban a la distancia se quedaron con los crespos hechos.

Juan Luis Guerra no se transmitió por Disney + y desilusionó a quienes lo esperaban desde la plataforma durante su concierto en el Festival Cordillera - crédito @cordillerafestival/Instagram

Una de las novedades que presentó esta nueva versión del festival enfocado en los sonidos de Latinoamérica y voces en español fue la opción que le brindó a quienes no podían estar de manera presencial al Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, pues se habilitó un en vivo a través de la plataforma de streamming Disney+, hecho que en principio resultó innovador y recibió varios halagos por parte del público y los seguidores de los artistas que no lograron comprar su boleta. Sin embargo, al ser tratarse de un evento que cuenta con múltiples escenarios en los que los cantantes se presentan en simultánea, no todos los espectáculos su pudieron ver.

Uno de ellos resultó ser justamente el del merenguero Juan Luis Guerra que de acuerdo con las reacciones en las diferentes redes, era por quien muchos pagaron la membresía para conectarse a la transmisión que generó desilusión en los seguidores del dominicano.

“¿Hicieron suscribir a miles de personas para ver a Juan Luis Guerra y no lo trasmiten? Esto es un engaño y una falta de respeto”, “pierden credibilidad con algo que pudo ser todo un éxito para futuros espectáculos”, “me quede esperando la presentación de Juan Luis Guerra, señores de Cordillera y Disney +, quién responde”, “literal nos quedamos sentados y con los crespos hechos”, fueron parte de los reclamos que hicieron los usuarios desde X.

Usuarios presentaron reclamos a Disney + y Festival Cordillera por no transmitir el show de Juan Luis Guerra - crédito @DisneyPlusHelp/X

Por su parte, la plataforma contestó por el mismo medio aclarando que se trataba de un inconveniente ajeno a la marca que respondía a temas de derechos: “¡Hola! Lamentamos los inconvenientes presentados. La disponibilidad de estos eventos está sujeta a derechos de transmisión, por eso algunos eventos presentan variación en la plataforma. Seguimos trabajando para ustedes. ¡Saludos!”.

Vilma Palma no convenció en el Simón Bolívar

No solo la transmisión del Festival Cordillera a través de Disney + dejó inconformes a sus espectadores quienes se quejaron por no poder ver a todos los cantantes ya agrupaciones que hacían parte del cartel, pues adicional muchos se aburrieron durante la transmisión que pasó varias entrevistas con los diferentes artistas, pues para muchos era más conveniente que mostraran los shows en vivo.

A Vilma Palma le llovieron malos comentarios por su presentación en el Festival Cordillera 2024 - crédito @gus_valencia/Instagram

Desde Juan Luis Guerra, pasando por Hombres G, Miranda, Bacilos, Juliana, Systema Solar y Morodo pusieron a vibrar a los miles de asistentes que cumplieron la cita en el día uno del Festival Cordillera 2024 y que disfrutaron de sus bandas y artistas favoritos en español que se hicieron presentes en las diferentes tarimas con las que contó el evento.

Aunque el balance general fue positivo, la agrupación argentina Vilma Palma dejó un sinsabor en parte del público, pues en redes le llovieron críticas a su show.

Por un lado, algunos reconocieron que el mal momento que vivió la banda en tarima se debió a que el sonido de la transmisión en vivo falló, mientras que, otros afirmaron que Mario Gómez, su vocalista estuvo descoordinado en un par de canciones.

Este descontentó se sumó al de los seguidores de Fito Páez, quien era uno de los cantantes que lideraba el cartel del festival y hacía parte del cierre que tendría lugar este domingo 15 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, pero el artista canceló en último momento debido a una complicación de salud.

Por medio de un comunicado publicado a través de sus redes sociales, el cantante de Mariposa tecnicolor, informó que sufrió un grave accidente que lo alejará de los escenarios, noticia que llevó a la organización a reemplazarlo por los también argentinos Los Fabulosos Cadillacs.