Epa Colombia sorprendió a una madre con tremendo regalo para que lograra cumplir un sueño: “¿Cuánto te falta?”

Epa Colombia sorprendió con emotivo regalo a una seguidora - crédito @epa_kera100k/Instagram

Fue a través de sus historias de Instagram, que Epa Colombia compartió el mensaje que recibió de una mamá que acudió a su ayuda como último recurso, estrategia que le funcionó, ya que consiguió conmover el corazón de la influencer que atendió su llamado.

La seguidora en su afán por cumplir su objetivo de hacer feliz a su hija escribió al chat privado de la creadora de contenido que por favor le colaborara con la decoración de los 15 años de su hija, pues era lo único que le faltaba. “¿Cuánto te falta?” respondió la también empresaria de Keratinas que una vez más dejó ver su generosidad.

La primera sorpresa llegó cuando Daneidy Barrera le contestó que cuánto le hacía falta. En la conversación, la mujer se emociona y no puede creer que le hayan contestado. Le aclara a Epa que será algo humilde porque ella misma está organizando todo, así que le dice que está bien cualquier cantidad que le quiera dar.

Epa Colombia ayudó a que una madre cumpliera el sueño de su hija - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Epa Colombia continuó la conversación solicitándole un número de cuenta y en el que se comprometió a depositarle la suma de 500 mil pesos. La madre agradecida le manda todas las fotos de los detalles de la fiesta: el vestido, la invitación, etcétera, como prueba de que invirtió el dinero recibido en lo prometido.

“Y para que subió ésto? La que quedó mal fue ella con esa chichipatada.”, “Se quebró 😂 con esos 500″, “Pero ayudó y contestó el mensaje ayuda es ayuda muchas bendiciones para ella”, “que la mano izquierda no se entere lo que hizo la derecha, las buenas obras se hacen en silencio”, fueron algunas de las reacciones que generó el gesto de Epa Colombia que aunque noble, unos pocos le criticaron el detalle de haberlo hecho público.

Con esta causa Epa demostró que a pesar de enfrentar desafíos como la quiebra de su empresa en 2022, ha logrado recuperarse y consolidar su marca como una de las más exitosas del mercado capilar, pues aparte de su trabajo en redes incursionó en los negocios.

Epa Colombia saldó deuda con Marcela Reyes y lanzó pullas a la DJ

Yina Calderón avivó antigua riña que tenían en el olvido la influencer bogotana y la dj de guaracha paisa, pues como consecuencia de una apuesta que ella misma provocó, ambas estaban envueltas en millonaria deuda.

Cuánto le pagó Epa Colombia a Marcela Reyes y qué van a hacer con esa plata - crédito @marcelareyes y @epa_kera100k/IG

El rifirrafe inició en cuanto Epa Colombia aseguró que Marcela Reyes la había acusado de haber dañado los muebles de su casa durante una de sus visitas meses atrás. Según explicó la empresaria de las keratinas, estas declaraciones salieron de la boca de Marcela en un momento de tensión. Sin embargo, la DJ desmintió rápidamente la acusación durante la transmisión, asegurando que jamás dijo algo relacionado.

“Hagamos una cosa, si aparece el video de los muebles, tú me das 20 millones y yo se los regalo a mis seguidoras, si no, yo te transfiero de mi empresa, los 20 millones de pesos”, planteó Epa Colombia.

Par ese entonces, ‘Epa’ confiada en la existencia de un video que probaría que Marcela sí la había acusado, planteó la siguiente propuesta, que se formalizó al instante. Sin embargo, después del en vivo de Yina Calderón, el debate entre ambas figuras continuó en redes sociales.

Con el pasar del tiempo, en otra controversial transmisión en vivo junto a Yina Calderón, Daneidy habló del tema y aseguró que no le iba a pagar la plata.

Marcela Reyes apostó con Epa Colombia 20 millones de pesos - crédito @enlamovidacol/IG

“Que yo no le he dado los 20 millones a Marcela; mami, ella nunca entregó el carro, que le voy a entregar los 20 millones de pesos. Eso mejor se los regalo a las personas que lo necesitan”, afirmó Barrera.

No obstante, Marcel no se quedó callada y arremetió contra las acusaciones de su colega influencer: “El mala paga siempre busca excusas para no pagar lo que debe”.