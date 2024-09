Tras condena, padre de Daniel Sancho protagoniza la continuación del documental sobre el asesinato de Edwin Arrieta

Rodolfo Sancho ha sido una pieza clave durante el caso en contra de su hijo - crédito Juan Arias/Infobae

El español Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, al que descuartizó y arrojó sus restos en un vertedero y el mar, pero luego de ser capturado por las autoridades, confesó el crimen y con ello comenzó uno de los casos más polémicos en la historia reciente de España.

Durante el proceso, los medios fueron criticados por justificar el asesinato; de la misma forma, los abogados de Sancho afirmaron que el crimen había sido accidental, afirmando que el español actuó debido a que el cirujano colombiano tenía comportamientos de acoso en su contra.

Además, el padre del confeso asesino, Rodolfo Sancho, fue criticado por vender una entrevista por 150.000 euros para la elaboración de una serie documental en MAX, que estrenó el primer capítulo el 9 de abril y que luego de la lectura del fallo, presentó la segunda parte del relato del actor sobre el crimen que perpetró su hijo.

“El caso Sancho embarca al espectador en una travesía que pivota entre el presente, el pasado y el futuro, ofreciendo un relato contextualizado y documentado que se va tornando más complejo a medida que avanza el caso y cuyo final aún no está escrito”, es la sinopsis presentada por la plataforma de streaming sobre el documental.

Rodolfo Sancho aseguró que no conocía las razones por las que su hijo se encontraba en Tailandia con el colombiano - crédito EFE/EuropaPress

En el nuevo capítulo de El caso Sancho, se muestra a Rodolfo Sancho, en compañía de la abogada Carmen Balgafón, en lo que sería la elaboración del informe con el que buscaban convencer al juez de que no hubo premeditación en el crimen.

“Es que creo que luego hablas de ello, pero como no estoy seguro, podrías añadir que, entre otras cosas, la testigo dijo”, son las palabras de Rodolfo a uno de los colaboradores durante ese fragmento, en el que buscaban explicar qué pasó con el cuchillo con el que Daniel Sancho desmembró el cuerpo de Arrieta.

En el siguiente fragmento, se observa a Rodolfo Sancho preocupado por un aspecto que consideraba crucial, el hueco que tenía la camiseta de su hijo en un costado del estómago, que durante parte del juicio sus abogados afirmaron que era producto de una presunta pelea que tuvo Daniel Sancho con el colombiano.

“Quiero que metamos en este informe lo de la camiseta. Apuntando que en el ‘jor 41′ le preguntan por el agujero, en la rueda de prensa hay un agujero, pero cuando le preguntan, Daniel contesta cómo se lo hizo”.

La involucración de Rodolfo Sancho en el caso

El padre del confeso asesino vendió su relato por alrededor de 150.000 euros - créditos MAX/EFE

Debido a que el documental se grabó en tiempo real y en lo mostrado en el segundo capítulo no se había registrado aún el juicio, Rodolfo Sancho aprovechó los micrófonos para asegurar que, a pesar de las especulaciones en su contra, él había pedido perdón a la familia de Arrieta luego de que conoció por completo los hechos.

“Se está diciendo que soy inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia y que nunca he presentado mis condolencias y es una absoluta mentira. Lo primero que hice es efectivamente eso. La gente que lo sabe, lo sabe y los que no, no se han informado bien”.

A pesar de que los abogados españoles, ni él, podrían tener ningún tipo de participación en el juicio, Rodolfo Sancho también explicó que tomó la decisión de estar al tanto de todos los detalles de la investigación, puesto que no podía tranquilizarse estando alejado del caso.

“Es mucho esperar, otra vez, mucha paciencia, pero en parte lo hemos pedido nosotros porque es mucho material, mucha información y queremos hacer muy buenas conclusiones con todo lo que ha ocurrido, que es mucho y no es fácil”, indicó Rodolfo Sancho a MAX.

Rodolfo Sancho es el protagonista del segundo capítulo de "El caso Sancho" - crédito MAX

Por último, y con confianza de que su hijo no terminaría con una condena de cadena perpetua o pena de muerte, el actor aseguró que estaba tranquilo con las pruebas encontradas y con los escenarios posibles del juicio.

“El tener yo la información me tranquiliza, porque si no la espera es muy larga y el ponerme en un lugar activo psicológicamente me ha ayudado. Yo llegaba todos los días a las vistas con todo, sabiendo exactamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a preguntar y los testigos que van a venir. No saber nada me daría como más terror”.

Cabe recordar que, Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho y exesposa de Rodolfo Sancho, ha manifestado que está en contra de la producción de MAX sobre el caso que protagonizó su hijo, asegurando que solo se estaba realizando por fines económicos.