Yina Calderón reveló que no utiliza accesorios de oro o plata, ¿cuál es la razón?

Yina Calderón no deja de ser noticia en las redes sociales por sus interacciones o puntos de vista sobre distintos temas de interés. La huilense, reconocida por su carácter abierto y sin rodeos (así como por las controversias y peleas con otros creadores de contenido derivados de esa forma de ser) no pierde oportunidad para interactuar con sus seguidores.

Pese a que semanas atrás comentó que tenía nuevamente problemas con sus cuentas en Instagram y confirmó que le borraron por séptima vez una de las que maneja, desde otra de las que utiliza sigue manteniendo contacto con sus seguidores, sobre todo cuando se trata de las dinámicas de preguntas y respuestas, fuente de más de una de sus controversias.

En una de las más recientes, la DJ respondió a la inquietud de por qué no aparecía en fotos o videos usando accesorios de oro o plata, como acostumbra su hermana Juliana. Al respecto, Yina admitió que no es amante de usar esa clase de materiales. Incluso profundizó en la respuesta afirmando que no se veía a sí misma como una mujer que se centrara en marcas específicas cuando salía de compras.

“Me pongo lo que me gusta, así cueste lo que valga, no me importa. Amo el color blanco, me encanta la ropa deportiva y soy muy sencilla en eso, entonces, el oro no. No me regalen oro porque no me va a gustar, ni nada de eso”, expresó en sus historias de Instagram.

En otras de las interacciones comentó que era una persona juiciosa y comprometida con sus estudios tanto en el colegio como en la universidad, algo que también sucedía con sus hermanas debido a que todas ellas eran conscientes de los esfuerzos de su papá para pagar su educación.

“Mi papá se ganaba un salario mínimo, ahorraba las vacaciones, lo de los intereses, las cesantías y todo eso... Entonces, uno cómo va a perder una materia sabiendo que el papá se deja de comprar unos zapatos y uno ‘gamineando’ en la universidad... Siempre fui muy buena estudiante, mis hermanas también y siempre hemos sido muy pilas”, respondió la DJ.

Yina Calderón afirmó que sus excompañeros de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ “No sirven para nada”

No podían faltar las declaraciones controvertidas de la huilense en su reciente sesión de preguntas y respuestas. Las más destacadas fueron en dirección a sus excompañeros en el reality show del Canal RCN, frente a la pregunta de a cuál de ellos le gustaría ver en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido fue lapidaria, afirmando que con solo una excepción el resto de los que compartieron pantalla en esa ocasión no era capaz de garantizar los niveles de rating que esperaba la producción en su segunda temporada.

“¿A ustedes por qué les gusta ver el mundo arder? La verdad siento que ninguno sirve para nada, ninguno genera rating, ninguno sirve para nada, bueno rescato a Alejandra Serje, de resto todas son bellezas muertas”, afirmó.

En las mismas historias, Yina se refirió a la posibilidad de sumarse a la segunda temporada del programa, y no se cerró del todo a la posibilidad. “Este año que viene, no lo sé, podría estarme animando (...) pero, pobrecitos de mis compañeros, aguantarme a mí por allá (risas), les hago la vida imposible (risas). Ay no, no sé, puede que sí, puede que no, uno nunca sabe”, afirmó.

Tiempo atrás durante una entrevista en Los 40, la DJ y empresaria contó que fue tanteada por el canal para sumarse a la primera temporada, pero al final no se llegó a un acuerdo. “Yo fui una de las primeras llamadas, el canal me envía el contrato y llegamos al acuerdo. Ya luego no hubo negociación por x motivo, entonces decidí no ir. Pero claro, yo fui llamada, con el contrato y todo. Estuvimos a un pasito”, explicó.