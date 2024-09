La presentadora Alejandra Giraldo explicó sus recientes ausencias en las emisiones de Noticias Caracol

Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, está al tanto de la salud de su madre - crédito @alegiraldop

En el mundo del periodismo, las ausencias inesperadas suelen despertar una ola de especulaciones en la audiencia, especialmente cuando los comunicadores tienen mayor visibilidad. Esta vez, la inquietud se centró en Alejandra Giraldo, una de las figuras más queridas de Noticias Caracol.

Los televidentes notaron su ausencia en las recientes emisiones del informativo matutino y, como es habitual, las preguntas sobre su paradero comenzaron a inundar las redes sociales. La propia Giraldo tomó las riendas de la situación y explicó la razón detrás de su falta de presencia en el set.

La presentadora, conocida por su profesionalismo y cercanía con su audiencia, no dejó a sus seguidores en la oscuridad. Por eso, a través de su cuenta de Instagram, ofreció una explicación emotiva sobre su ausencia. Según Giraldo, la razón principal de su falta en el noticiero está relacionada con un evento familiar significativo: la cirugía de su madre, María del Pilar.

“Mi mamá fue sometida a una delicada cirugía de reemplazo de rodilla”, reveló Giraldo en una de sus publicaciones. Esta intervención quirúrgica, que compromete la movilidad del paciente durante el proceso de recuperación, requirió que Giraldo estuviera a su lado para ofrecerle apoyo y cuidados.

La periodista compartió con sus seguidores imágenes que ilustraban su día a día en el proceso de recuperación de su madre. En una publicación, mostró a María del Pilar utilizando un espirómetro, un dispositivo que ayuda a medir la capacidad pulmonar, mientras que en otra compartió un video de su madre dando sus primeros pasos postcirugía, asistida por un caminador.

“Hoy acompañé a mi valiente mamá en su recuperación. Mami, yo sé que tú también lloraste con mis primeros pasos. Te amo”, expresó Alejandra Giraldo en un emotivo mensaje que acompañó el video.

La periodista cerró su publicación con una nota de agradecimiento: “Termino este día llena de agradecimiento. Gracias, Dios. ¡Gracias infinitas!”. Este mensaje recibió una oleada de apoyo y buenos deseos por parte de amigos, colegas y seguidores que apreciaron su apertura y fortaleza durante estos momentos difíciles.

El impacto de las extensas jornadas laborales también se dejó sentir en la vida personal de Giraldo. La periodista, quien además maneja un emprendimiento relacionado con la alimentación para mascotas, reveló que su apretada agenda le dejó poco espacio para atender otras responsabilidades. La reciente situación de parálisis en el sector del transporte nacional, que afectó a muchos profesionales en Colombia, sumó más presión a su apretada rutina.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Giraldo detalló cómo su saturada agenda la llevó a descuidar su emprendimiento y otras obligaciones del hogar.

“Esta semana ha sido una locura. No solo no pude atender mi emprendimiento de comida para perros, sino que también se me acumuló el trabajo en casa”, comentó la presentadora.

Reveló que, debido a su falta de tiempo, se vio obligada a enfrentar cortes en sus servicios básicos. “Me cortaron el internet y la TV, me cortaron el celular, y el de mi mamá también. Solo pude pagar la luz antes de que me la cortaran”, explicó.

La situación de Alejandra Giraldo pone de relieve el delicado equilibrio que deben mantener los profesionales del periodismo entre sus vidas laborales y personales. Aunque su dedicación a su carrera es evidente, su compromiso con su familia también destaca como una prioridad innegociable. Su apertura sobre estos desafíos no solo humaniza su figura ante sus seguidores, sino que también subraya la importancia de la empatía y el entendimiento en tiempos de adversidad.

Mientras Giraldo continúa apoyando a su madre en su recuperación, el equipo de ‘Noticias Caracol’ y sus seguidores esperan su regreso. En la vida pública, donde la presencia constante es a menudo considerada una medida de éxito, la realidad de enfrentar problemas personales y profesionales revela una faceta más auténtica y accesible de los medios de comunicación.