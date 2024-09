El cantante Kevin Flórez reunió a todos sus hijos, incluyendo el que fue producto de una infidelidad: “Él no tiene la culpa”

Kevin Flórez admitió una infidelidad que resultó en la llegada de su cuarto hijo - crédito @kevinflorezmusic/Instagram

El cantante de champeta Kevin Flórez, nacido en Cartagena, es conocido en la industria de la música colombiana por su estilo innovador dentro del género. Flórez ha sido una figura importante en popularizar la champeta tanto en Colombia como en el exterior.

Su carrera despegó con éxitos como La invité a bailar y Asómate a la ventana. Además, ha colaborado con artistas internacionales como Nicky Jam, Damian Marley, hijo de Bob Marley, De la Ghetto, entre otros, y ha llevado su música a festivales y grandes escenarios.

A pesar de su fama en la industria de la música, el cantante poco se le había relacionado con polémicas, pero hace poco estuvo envuelto en una controversia después de admitir que una infidelidad, de la que resultó el nacimiento de su cuarto hijo. Esta noticia generó revuelo entre sus seguidores, que en su mayoría han expresado su descontento.

El artista está casado desde hace más de dos años con Tatiana Pastrana, con quien tiene tres hijas. La confesión se produjo durante una entrevista en el programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal 1, donde Flórez manifestó que está feliz por la llegada de su hijo, a pesar de los comentarios negativos que recibió al publicar una foto de sus cuatro pequeños, la cual él describió como “un sueño hecho realidad” en la entrevista.

En abril de 2023 se difundió que el champetero estaba esperando un cuarto hijo fruto de una relación extramatrimonial. La noticia fue confirmada: “Yo siempre soñé con esa foto, después de todo esto, yo soñé con ver a mis hijos juntos. Mi niño no tiene la culpa, me entiende. Mis hijas, súper feliz con Kevin, ese fue el día mi cumpleaños, fue un sueño hecho realidad”, dijo en diálogo con el medio.

“Es la primera foto de ellos y en el título dice: ‘Gracias Dios mío’. Eso fue top, el niño se quedaba viendo a las niñas y todo fue lindo, fue un momento muy bello (...) Hay veces que la familia se conoce ya después de muchos años y bueno conmigo ya con un añito con Kevin,” añadió.

La publicación generó una reacción negativa de gran parte de su público, afectando su popularidad. Sin embargo, Flórez decidió desactivar los comentarios para evitar ataques malintencionados: “Mucha gente que quizás no entiende esa parte comenzó a atacarme durísimo y hay palabras que te hieren y cosas que te hieren, somos humanos. Entonces a veces mi papá me dice que no lea esas cosas, me dice que Alejandro Magno y todas esas personas que conquistaban el mundo no existía Facebook, ni Instagram, ni nada de eso, ellos no revisaban ni mensajes, ni nada, ellos iban era a conquistar y a gobernar el mundo. Tú ves los comentarios y te hieren sea lo que sea entonces, por eso se bloquearon”.

En cuanto a su carrera musical, Kevin Flórez sigue activo y enfocado en sus proyectos. Está promocionando su sencillo Coquette, que cuenta con la colaboración de Lil Silvio, Daner Dandan y Andy Alaska, y cuyo video oficial será lanzado el 13 de septiembre. Además, recientemente se anunció una colaboración con Damian Marley, hijo de la leyenda del reggae Bob Marley, en una canción titulada Quién dijo miedo.

El cantante asegura que, pese a la tormenta mediática, no ha dejado de trabajar y continúa produciendo música: “Yo sí recibí muchos ataques en redes y yo lloraba (...) Tú no puedes hacer nada contra eso, la gente te va a atacar y esas cosas, entonces hay que seguir para adelante. Lo que no te mata, te hace más fuerte y tú tienes que seguir trabajando por tus sueños y ya con nueva criatura también trabaja por ellos, pues yo tengo tres niñas y un niño (...) yo nunca estuve en estas cosas de chismes, ni nada de eso porque me cuidaba de eso, yo no salgo, no rumbeo, yo no tomo, soy un man que siempre he mantenido al margen, pero esto de tener un hijo por la calle fue una bomba para muchos fanáticos, pero para adelante hay que luchar por la música, por nuestros hijos”.