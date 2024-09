Mujer que se salvó del ataque de su expareja tras salir de un motel en Bogotá relató lo sucedido: “Sentí los disparos en mi cara”

Un uniformado se quito la vida luego de que atacara a su expareja y su acompañante en un motel en el la localidad de Kennedy en Bogotá - crédito @puertoestereoOK/X

Tras el ataque ocurrido por parte de un policía de Bogotá contra su expareja y su actual compañero sentimental en la noche del pasado 8 de septiembre, se conoció el relato de la mujer sobre el momento del ataque, después de que las dos personas salieran de un motel. El caso se encuentra actualmente bajo investigación de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron después de que los afectados salieran de una residencia en el barrio Kennedy Central, y mientras se dirigían al parqueadero, fueron interceptados por el uniformado John Acuña, quien les disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego y procedió a acabar con sus vidas.

Paola Camargo, quien recibió cuatro impactos de bala en la cabeza y en un brazo, comentó para Noticias Caracol cómo vivió esos angustiantes momentos en los que temió perder su vida.

“Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara, uno en el brazo, y otro impacto rozó a mi compañero, Fernando, con quien estaba. Él me vio botando sangre por la boca. Yo pensé: ‘Ya, me mató, definitivamente me mató’, y él se mató”, explicó la mujer desde una de las habitaciones del centro hospitalario.