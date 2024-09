Yeison Jiménez y La Liendra confesaron duras experiencias que atravesaron por el consumo del licor y las drogas

En su canal de YouTube, Yeison Jiménez y 'La liendra' discutieron cómo abandonaron el uso de drogas y alcohol y el impacto positivo en sus vidas - crédito caminoalexito_yj / Instagram

En una reciente entrevista en el podcast Camino al éxito, en el canal de YouTube del cantante Yeison Jiménez, el creador de contenido conocido en el mundo del entretenimiento como La liendra habló abiertamente sobre sus experiencias personales con las drogas y cómo estas impactaron su vida.

Jiménez, que también ha tenido sus propios desafíos, como lo ha comentado en ocasiones anteriores, compartió sus reflexiones sobre estos momentos difíciles de su vida, durante los cuales recurrió al alcohol y la marihuana para lidiar con sus problemas.

Durante la charla, el influenciador reveló que en un período de su vida utilizó la marihuana para tratar de llenar el vacío emocional que le dejó una relación pasada. De acuerdo con el creador, esta sustancia le ayudó temporalmente a mitigar el dolor que sentía, aunque comprendió más tarde que no era una solución adecuada para sus problemas.

El intérprete de Maldita traga, por su parte, se unió a la conversación relatando su experiencia con el alcohol. A los 19 años, utilizó el licor como una manera de somatizar sus penas y dolores. Confesó que había intentado consumir marihuana, pero no fue capaz de hacerlo debido a los efectos negativos que le provocaba.

“Eso se llama llenar vacíos con cosas que realmente no van a sumar y te voy a decir una cosa Liendra, yo cuando pasé por esa etapa fea de mi vida, por ese pedacito, tres años de mi vida, que yo no quisiera volverlos a vivir jamás. Yo caí en el alcohol, ¿por qué en el alcohol? La marihuana me volvía mierda, me da taquicardia, me volvía nada. Entonces nunca pude ser un consumidor de bareta, pero cogí mucho el licor, hasta que entendí y tenía 19 años, estaba somatizando mis penas y mis dolores en el licor”, declaró el artista oriundo de Manzanares, Caldas.

A pesar de estos momentos oscuros, ambos coincidieron en que lograron superar sus respectivos problemas y avanzar en sus vidas. La liendra, por ejemplo, mencionó que después de su difícil experiencia, decidió concentrarse en sus negocios y dejar de consumir drogas. Expresó que, si no hubiera sido por su voluntad de detenerse, el consumo podría haber tenido consecuencias negativas mucho más severas en su vida.

Jiménez también subrayó que comprendió que el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas no ayuda a avanzar en la vida, sino que más bien representa un freno: “Si a mí me hubiera gustado la bareta y no me hubiera frenado en mi vida, porque para mí no hay algo que frene la vida más que las drogas, te frenan absolutamente todo, te llevan a la mierda, pero si a me hubiera gustado y no me hubiera frenado yo fumaría. Yo no justifico eso”, afirmó con seguridad.

Finalmente, Yeison Jiménez agradeció a La liendra por asistir al nuevo espacio bajo su dirección. Cabe recordar que este nuevo proyecto fue anunciado oficialmente por Jiménez el 22 de agosto a través de sus redes sociales. El objetivo del podcast es compartir experiencias y conocimientos en temas variados, desde música hasta su rol como empresario.

Según sus declaraciones en redes sociales, el podcast fue concebido con el propósito de ser una plataforma de aprendizaje mutuo y relajación. “Vamos a hacer un podcast para enseñarles muchas cosas, para hablar, para aprender juntos, para desestresarnos, para echar caja,” comentó el cantante en uno de sus mensajes. El compositor también mencionó que la primera temporada del podcast ya está grabada y contará con una amplia variedad de invitados, desde productores musicales hasta presentadores y actores internacionales.