J Balvin es la cara de una lujosa marca de ropa para una importante campaña

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido por su nombre artístico, J Balvin, se catapultó en el top mundial del género urbano bajo la insignia del orgullo paisa, tras un año alejado de los escenarios para reconectar con sus raíces musicales volvió más fuerte que nunca con el estreno de su séptimo álbum Rayo en agosto de 2024.

Con el regreso del reguetonero al mundo del espectáculo se abrieron miles de puertas. Balvin firmó contrato con una de las marcas de ropa más lujosas del mundo para protagonizar una campaña que conmemora los 40 años de su fundación.

La sastrería en cuestión es Marc Jacobs, una de las más importantes en la historia de la moda, que se destaca por diseños extravagantes y poco comunes, características que combinan a la perfección con el artista oriundo de Medellín que en sus años de carrera musical también se ha convertido en un referente de la cultura popular por su irreverencia y estilo único al momento de vestir.

La marca estadounidense se juntó con el intérprete de Doblexxó para lanzar la colección Futura x Marc Jacobs, en la que busca adaptar varias prendas clásicas a las tendencias que imperan en el 2024. Entre ellas, las sudaderas de capucha, camisetas, suéteres y no podían faltar los accesorios de joyería y las famosas bolsas tote bag.

Con este lanzamiento, la empresa continúa con su apuesta de aportar a la cultura urbana que cada día va creciendo en el mundo de la moda. Las prendas modeladas por J Balvin y la figura del entretenimiento Paloma Elsser se encuentran disponibles al público desde el 6 de septiembre de 2024.

La colaboración del niño de Medellín con Marc Jacobs no es la primera, a la lista se suman las marcas de ropa reconocidas a nivel mundial Guess y Nike, con esta última tiene la colección Jordan x J Balvin que diseñaron con tres modelos de tenis basados en los gustos del cantante.

J Balvin se retiró de los escenarios para proteger su salud mental

Según el cantante de Ella me cautivó, luego de verse envuelto en varias polémicas, decidió dar un paso de los reflectores, las giras y los premios para concentrarse en su crecimiento personal y en sanar varias heridas que nunca atendió por concentrarse en su exitosa carrera musical.

“Ha sido un periodo de aprendizaje, principalmente. De mucha madurez. Ser padre me generó un cambio muy grande en mi vida. Desde que llegó mi hijo Río, mi parte emocional, la forma de afrontar los problemas es totalmente diferente a como solía ser antes”, contó a Revista Bocas.

A su vez, el artista paisa dijo que gracias a sus tropiezos del pasado “soy mucho más fuerte y no caigo en esos momentos oscuros de los que no me podía sacar nadie”. Además, durante el tiempo que estuvo por fuera de los escenarios aprovechó para compartir con su familia y fortalecer los vínculos con ellos, sus “amigos más cercanos”.

“Fue un tiempo que aproveché para cuidarme mentalmente, espiritualmente y físicamente. Unos meses que sirvieron a pesar del riesgo, porque esta es una carrera donde todo corre muy rápido y la competencia nunca duerme. No me arrepiento de haberme tomado este descanso, pero me dio duro”, indicó.

Por otro lado, habló sobre la relación con su hijo y cómo se comporta en su día a día. “Es superhiperactivo, muy despierto. Tanto su madre como yo lo somos y él lo heredó. Es la combinación de una argentina y un colombiano, dos nacionalidades muy pasionales. Hace poco salió campeón de la Copa América, aunque en esa final, con cualquiera que fuera el resultado, él se sentía ganador”.