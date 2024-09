Ryan Castro triunfó en el Movistar Arena de Bogotá: tuvo invitados como Feid, Piso 21 y Andy Rivera

El cantante de música urbana destacó con su concierto en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Carlos Ortega/EFE

El cantante y compositor de música urbana Ryan Castro, conocido por sus canciones que lo llevaron a la fama como Lejanía, Wasa Wasa y Jordan, conquistó los corazones de los capitalinos con su talento y su show inigualable, que fue catalogado en redes sociales como el mejor concierto de reguetón del año en Colombia.

El viernes 6 de septiembre, el paisa inauguró su gira El Cantante del Guetto Tour con un sold out en el Movistar Arena de Bogotá. Su concierto inició cerca de las 10:30 p. m. después del debut de la selección de Colombia contra Perú por las eliminatorias de la Copa del Mundo.

El reguetonero conquistó los corazones de los capitalinos con su show en el Movistar Arena el viernes 6 de septiembre - crédito @Paula.patarroyo8/TikTok

‘El cantante del Guetto’ sorprendió al público al salir al escenario con una chaqueta roja, un color representativo de su carrera y marca artística, el artista inició su presentación musical con Ghetto star, que hacer parte de su álbum llamado El cantante del Guetto, y continuó con temas de su más reciente disco. Sin embargo, la emoción de los fanáticos del paisa llegó comenzó a interpretar uno de sus mayores éxitos, Wasa Wasa.

Durante la noche, Ryan cautivó al público con múltiples colaboraciones, destacando temas que grabó junto a Blessd como Quien TV, Ojitos de ella y Niña de mis sueños. A lo largo del concierto, el escenario se llenó de invitados especiales que sorprendieron a los asistentes e hizo que el espectáculo fuera cambiante.

Las sorpresas iniciaron cuando el reguetonero decidió irse por su lado “más romántico” y cantó la canción que lo catapulto a la fama con su colega y coterráneo Blessd llamada Lejanía. Después entró el artista Kapo, un cantante emergente de la música urbana del país, e interpretó sus éxitos Ohnana y Uwaie. Este gesto sigue la tradición de mentores como J Balvin y Karol G, que en su momento apoyaron a Castro al inicio de su carrera, es por esa razón que el paisa destacó la importancia del apoyo entre interpretes del género: “Si hay sitio para uno, hay sitio para todos”, resaltó.

La noche contó con la aparición de Kapo, una nueva promesa del reguetón - crédito @Tuboleta/TikTok

Ryan Castro no solo invitó a talentos nacionales, sino que trajo a dos reguetoneros puertorriqueños como Miky Woodz, que cantaron su tema a dúo Parchar, y al artista Brray, que cantaron juntos una canción titulada Corazón Roto, la cual tiene varias versiones con grandes artistas como Anuel AA, Jhayco y Chenco Corleone.

El paisa después de interpretar canciones de su autoría invitó al escenario a Andy Rivera para cantar el tema Monumento y luego Rivera interpretó en solitario su éxito Te pintaron pajaritos, estrenado hace 12 años, este momento fue importante para los fanáticos de Andy debido a que el artista se había alejado de los escenarios por temas de salud mental. Asimismo, la banda Piso 21 también asistió para cantar sus canciones 14/20, junto a Castro, y Los cachos.

La presencia de varios artistas del género generaron sorpresas entre los asistentes - crédito @Tuboleta/TikTok

Ryan incluyó en su show el género salsa con su homenaje a Héctor Lavoe con la canción La eterna y también ritmos de merengue haciendo elución que se acerca las épocas de decembrina con sus temas como Mujeriego, El pinchón y La garrafa: “Desde septiembre, se siente que viene diciembre”, expresó.

Otra de las joyas de la noche fue cuando interpretó El ritmo que nos une, la canción oficial de la Selección Colombia de fútbol en la reciente Copa América en Estados Unidos, que emocionó a la audiencia al recordar el debut de la tricolor: “Me dijeron que este tema está muerto”, indicó el artista antes de cantarlo y agregó que aunque dolía, por la perdida del triunfo mayor del equipo, la canción todavía emociona a los aficionados colombianos: “Mami, prenda la radio y encienda la tele, no me molesten que hoy juega la Sele”, es el coro del éxito.

La aparición de Feid fue uno de los momentos más sorprendentes del concierto según las reacciones de los asistentes en redes sociales - crédito @Miguel_G_1_1/X

La gran sorpresa de la noche, que causó gran impacto en el show, fue la llegada de Feid desde un Chevrolet Corvette junto al reguetonero. Ambos artistas revolucionaron el Movistar Arena al interpretar Ritmo de Medallo, Monastery y un remix no grabado de Chimbita. Los artistas reafirmaron su amistad en esos momentos debido a que el novio de Karol G se mostró orgullo por el concierto de su colega: “Esto está tetado, no le cabe ni un arroz parado”, dijo Feid y Castro le expresó sus agradecimientos por asistir a su primer Movistar en solitario.

En las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar catalogándolo como uno de los mejores conciertos de reguetón del año en Colombia: “Ryan Castro tiene el mejor show de reggaeton que he visto en los últimos años 41 canciones en su setlist: perreo, rap, trap, salsa, carranga, etc y cerró sacando a Feid”; “Fácilmente Ryan Castro con su concierto en el Movistar Arena nos acaba de dar el mejor concierto de reggaeton este año Más que trajo a Feid de sorpresa, el Movistar se cayó en ese momento, me le quitó el sombrero a Ryan por ese show tan grosero que nos dio esta noche”; “Si usted se perdió el concierto de Ryan Castro de hoy, déjeme decirle que se perdió uno de los mejores shows de reggaeton de este país. La rompió absolutamente. Lo de Feid fue brutal, ese Movistar no se cayó pues porque está muy bien hecho, pero qué manera de gritar, mor”.

Ryan Castro sorprendió al público al salir de un Chevrolet Corvette junto a Feid - crédito @cxcb_/X