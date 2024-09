Flavia dos Santos estalló contra quienes la critican por opinar sobre Colombia: “Maduren y globalícense”

La psicóloga y sexóloga brasileña, Flavia Dos Santos, llamó "bodegueros" a aquellos que la critican por opinar sobre Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

La sexóloga, psicóloga y presentadora brasileña Flavia Dos Santos expresó su molestia en X por recibir múltiples críticas tras dar a conocer sus opiniones con respecto a Colombia. Pues, aunque no es de origen colombiano, ha vivido durante muchos años en el país y ha trabajado para educar en materia de sexualidad. Así, se ha ganado un reconocimiento en el público local, que la recuerda por sus apariciones en televisión y en redes sociales.

Uno de los comentarios más recientes que hizo sobre el país tendría que ver con el presidente Gustavo Petro, que anunció recientemente que su hija menor, Antonella Petro, había tomado la decisión de salir del país. Además, indicó que había sido víctima de “persecución psicológica”. La menor de edad decidió regresar, pero la noticia inicial de su partida generó comentarios, entre ellos, los de Flavia.

“La hija tenia q irse…. Quien puede crecer saludable mentalmente con un padre misógino?”, escribió la sexóloga en X, el 2 de septiembre de 2024, tres días después del anuncio del jefe de Estado. En consecuencia, recibió varias críticas de parte de los internautas: “Que basura”; “No es de Colombia no debería ni vivir un sg más en Colombia”; “la que debe irse es ud”, escribieron algunos usuarios de la red social.

Flavia Dos Santos habría lanzado pulla al presidente Gustavo Petro - crédito @flavia2santos/X

Días después, decidió referirse a las críticas que ha recibido por lo que ha opinado con respecto al país, instando a quienes la cuestionan a “madurar”. Aseguró que se ha dedicado a contribuir en Colombia desde hace 18 años y no como visitante o una observadora, sino como una residente. Recalcó, además, que paga sus impuestos y que en su diario vivir se ve afectada por lo que pasa en el territorio nacional.

“Así que es hora de cambiar la narrativa porque sí OPINO como cualquier otro ciudadano, en una democracia. El mundo mejora con la palabra y no con ataques, flojos, de unos tantos “mal pagados“ dentro de la oficina del odio q la llaman de bodega. Maduren y globalícense!!! (sic)”, añadió Dos Santos.

La sexóloga Flavia Dos Santos aseguró que tiene todo el derecho de opinar sobre Colombia - crédito @flavia2santos/X

Algunos de sus seguidores y seguidoras mostraron su respaldo, afirmando que está en todo su derecho de hacer comentarios sobre Colombia, a pesar de que su nacionalidad de origen es otra. “Bien dicho mi querida Flavia”; “¡Esta también es tu tierra abrazo!”; “Eso de que “tú no opines porque no eres de aquí” no tiene sustento y menos si en efecto tienes la ciudadanía”; “Bienvenidos tus comentarios Flavia!”, señalaron algunos internautas en X.

Posteriormente, en otra publicación, la presentadora reveló que ha estado bloqueando a las personas que la critican valiéndose de insultos y de violencia.

“Los violentos, sin retórica, sin inteligencia (q se percibe por el tipo de ataque e lenguaje) los estigmatizadores y que obviamente, por su perfil, se ve lo pagado (y mal, porque si q les perratean esa hora de redes) yo ni leo … Solo bloqueo porque aquí decidí quién me sigue, opina o no”, aseguró.

Flavia Dos Santos bloqueó a las personas que lanzan comentarios violentos en su contra en X - crédito @flavia2santos/X

El pódcast con Esperanza Gómez

La sexóloga comparte un espacio de conversación con la reconocida actriz de pornografía Esperanza Gómez, llamado Del saber al hacer, en el que abordan diversas temáticas relacionadas con la sexualidad y las relaciones.

En uno de sus episodios, hablaron sobre la infidelidad y el sexo. Al respecto, Dos Santos indicó que existe cierto tabú sobre el ser infiel en una relación sentimental, el cual afecta, sobre todo, a las mujeres.

“La gente a la hora de hablar de infidelidades se calla. Y las mujeres, sobre todo. No es un tema tabú entre los hombres, ellos lo hablan abiertamente, pero a las mujeres les da pena. Ella no habla entre amigas si lo hace o si le gustaría”, detalló.