La Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer las fechas de 2025 para matrículas de colegios: conozca los detalles

La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá anunció las fechas para el proceso de matrículas en colegios distritales de la ciudad. De acuerdo con el calendario, el proceso se realizará de manera virtual a partir del 5 de septiembre hasta el 9 de diciembre de 2024.

Los responsables o tutores de los menores de edad, deben diligenciar el formulario de acuerdo con el grado de ingreso del estudiante, es decir, que para los grados de primera infancia (prejardín, jardín y transición), será entre del 10 hasta el 16 de octubre del 2024.

Para los grados de primero de primaria en adelante, las fechas para el proceso de diligenciamiento será entre el 5 y hasta el 9 de diciembre del 2024. Es importante que tenga presente que únicamente se habilitarán los colegios oficiales que cuenten con cupos.

Para realizar el proceso de diligenciamiento, el tutor o acudiente del estudiante solo necesitará disponer de su documento de identidad y del menor de edad, además de un recibo de servicio público de la vivienda, un número celular y correo electrónico.

Las madres, padres y acudientes de un menor con alguna condición de discapacidad deben estar atentos al contacto que hará la Secretaría de Educación del Distrito para realizar la asignación del cupo escolar, con el fin que remitan el diagnóstico o certificación de discapacidad emitido por el sector salud para revisar la opción de colegio oficial con disponibilidad que ofrezca la mejor atención pedagógica para el estudiante.

La entidad de educación señaló que todo formulario que presente alteración o duplicidad se anulará, es por eso que las familias, acudientes y solicitantes deben diligenciar los datos de manera correcta. “Recuerden que para modificarlo es muy fácil y lo pueden realizar de manera virtual. Se tendrá en cuenta la última versión”, precisó la secretaría.

Por otra parte, si al momento de formalizar la matrícula no cuenta con todos los documentos, no será motivo de rechazo, podrá acordar un plazo con el colegio para la entrega de estos. Para la secretaría, el no contar con los certificados escolares, no es una barrera para el acceso al sistema educativo, si de manera justificada no pueden presentar los antecedentes académicos, se solicita el examen de nivelación o valoración académica mediante evaluaciones o actividades académicas en los establecimientos educativos indicados desde la Dirección Local de Educación.

Cómo se puede matricular a los estudiantes pertenecientes de Venezuela

El proceso de solicitud es el mismo, el diligenciamiento de la solicitud debe hacer en las fechas establecidas para cada uno de los grados de la educación media. Los estudiantes migrantes se registrarán en Sistema de Matrículas de acuerdo con su situación migratoria, solo si cuentan con documento de identificación válido en Colombia como Permiso por Protección Temporal (PPT), Visa o Cédula de Extranjería.

En caso de no contar con un documento de identificación válido en Colombia, este deberá ser registrado al momento de la matrícula con el tipo de documento “Número Establecido por la Secretaría- NES”.

“Una vez el estudiante cuente con el documento de identidad válido en Colombia, deberá ser presentado de manera inmediata ante el establecimiento educativo en la cual se encuentra matriculado, de tal forma que se pueda actualizar su información en el sistema y de esta manera normalizar su condición en el sistema educativo”, aclaró la Secretaría de Educación

¿Qué pasa si no hay cupo en las opciones de colegios solicitados?

En ese caso se informará que no hay disponibilidad en las opciones solicitadas y se habilitará nuevamente el formulario de inscripción con el fin de seleccionar un colegio con cupos para quedar asignados automáticamente. Si las familias no atiendan el llamado de seleccionar una nueva opción con disponibilidad, se asignará por georreferenciación el colegio más cercano a la vivienda del estudiante, que cuente con disponibilidad de cupo y se evaluará la posibilidad de otorgar beneficio de movilidad escolar.

¿Qué pasa si no acepta el cupo asignado?

Al rechazar el cupo, lo libera. En ese proceso, la entidad habilitará nuevamente el formulario de inscripción con el fin de dar a las familias la oportunidad de seleccionar un colegio dentro de las opciones que hay cupos. Si los responsables no atienden el llamado de seleccionar una nueva opción, tendrán que realizar de nuevo el proceso en las siguientes fechas de solicitud:

Para grados de primera infancia (prejardín, jardín y transición), entre el 9 y hasta el 13 de diciembre del 2024.

Para grados de primero de primaria en adelante, a partir del 20 de enero de 2025.