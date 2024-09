Asesino de joven colombiana en Estados Unidos fue liberado bajo fianza: hay indignación en la comunidad latina

El feminicidio de la joven ha captado la atención de la comunidad internacional - crédito Colprensa

La colombiana Daisy Castillo fue víctima del delito de feminicidio en la ciudad de San José, ubicada en California (Estados Unidos), presuntamente, por parte de su compañero sentimental, que la golpeó en medio de una discusión y después la arrolló con su vehículo en el momento en el que ella intentaba escapar.

La noticia generó una gran conmoción entre sus familiares y allegados, debido a que el agresor fue puesto en libertad bajo fianza en menos de 48 horas. Aunque la medida es provisional y el sujeto sigue vinculado a la investigación, los colectivos defensores de mujeres exigen justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La comunidad latina y colombianos que viven en Estados Unidos se han unido al rechazo de esta decisión judicial, expresando su indignación ante la liberación del acusado, que estuvo detenido poco más de 24 horas.

Ante esta situación, las autoridades explicaron que la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de San José ya está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas y circunstancias exactas del suceso, con el fin de tomar una determinación oficial.

El mundo entero rechaza los casos de violencia contra la mujer - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Así fue el feminicidio

El hallazgo de la joven se dio sobre las 4:19 a. m., en el momento en el que la Policía de San José recibió un reporte sobre una pelea doméstica. Al llegar al lugar, encontraron a Daisy Castillo tirada en plena vía, la revisaron y se percataron de que estaba inconsciente y con aparentes signos de violencia: estaba sangrando por los golpes y por las lesiones que sufrió al ser atropellada.

El personal médico que llegó al lugar intentó salvarle la vida, pero fue declarada muerta después de ser trasladada a un hospital local debido a la gravedad de las heridas. Un portavoz de la Policía de San José indicó que, inicialmente, se pensó que la víctima había sido arrollada por un vehículo, pero al verificar las lesiones en su cuerpo se percataron de lo sucedido.

Daisy Castillo era una figura muy reconocida y querida en la comunidad colombiana y latina, gracias a su emprendimiento Auric Glow, una empresa de productos de belleza y cosméticos que contaba con más de 10.000 seguidores en redes sociales.

Según Medicina Legal un total de 92 mujeres en Colombia sufren agresiones a diario por parte de sus parejas sentimentales - crédito Camila Díaz/Colprensa

Su trágico fallecimiento ha conmocionado a sus clientes y seguidores, que la recuerdan como una empresaria exitosa y una inspiración en su sector. La comunidad está atenta al desarrollo de esta investigación y espera que se haga justicia para honrar la memoria de Daisy Castillo.

La cobertura del caso a nivel internacional puso en el ojo de la opinión pública al sistema de justicia y la impunidad en casos de violencia de género, por lo que se espera que el hecho sea esclarecido y el señalado criminal pague por lo que hizo.

La mujer dejó una niña huérfana

De acuerdo con las declaraciones de una de las amigas de la víctima, ella no solo era trabajadora, sino que se dedicaba al cuidado de su hija, una niña de 13 años de edad, que se encuentra en estado de shock por la violenta pérdida de su madre.

“La niña está destrozada, obviamente la familia está destrozada. A mí particularmente me conmovió mucho la niña porque se me acercó, me abrazó. Es una niña, no sé qué decirle y le dije ‘mami tu mamá te ama’. Ella no paraba de llorar, pero es una niña cómo se le explica”, dijo Magda Hidalgo, citada por los medios locales.

Aunque el caso no ocurrió en Colombia, los connacionales exigen respuestas y justicia - crédito Jorge Torres / EFE

Este acto de violencia le ha dado la vuelta al mundo, por lo que se espera que la presión mediática contribuya a que la investigación avance con celeridad y el presunto agresor pague por arrebatarle la vida a Daisy Castillo, recordada como una mujer entregada a su trabajo y a sus seres queridos.