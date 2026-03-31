Yuli Ruiz se despachó en contra de Alejandro Estrada tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Entiende uno por qué se le acabó un matrimonio”

La creadora de contenido y el actor protagonizaron un incómodo momento en el reality que puso en duda su cercanía - crédito cortesía Canal RCN

Yuli Ruiz se convirtió en la nueva eliminada en La casa de los famosos Colombia 3; sin embargo, su salida dejó al descubierto que la relación entre la creadora de contenido y Alejandro Estrada estaba completamente fracturada.

Durante la gira de medios que realizó la paisa, emitió fuertes declaraciones sobre su expareja dentro del reality. La modelo, empresaria y creadora de contenido, que obtuvo la votación más baja en la última noche de eliminación con poco más de 11% de apoyo, compartió su percepción sobre el actor tras observar imágenes fuera del programa.

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Yuli Ruiz y Alejandro Estrada frenan su romance en La casa de los famosos Colombia tras tensa conversación - crédito cortesía RCN

Ruiz expresó que se sintió engañada por Estrada y señaló que, a su juicio, el comportamiento de él ante las cámaras era distinto de lo que vivió en la convivencia diaria. Incluso, llegó a decir que era tal el control que tenía el actor sobre ella, que en las mismas charlas Ruiz se lo hacía saber y él no compartía su misma opinión.

“Creo que la gente está engañada con la percepción de Alejandro”, manifestó la modelo al analizar la distancia que ahora los separa.

Según Yuli, la actitud de Alejandro dentro de la casa no fue transparente. Al ver diferentes clips, notó aspectos de su personalidad que, según ella, no había percibido antes. La modelo afirmó: “Ahora entiendo por qué se le acaba un hogar de 12 años. Es manipulador y controlador”.

Yuli Ruiz enfrenta a Alejandro Estrada por sus posturas en La casa de los famosos Colombia y desata sinceridad total - crédito cortesía RCN

La relación entre ambos terminó antes de la salida de Yuli, justamente cuando sus compañeros del cuarto Calma, en una dinámica, le mostraron algunos videos sobre la manipulación del cucuteño hacia ella.

Aunque Estrada intentó despedirse con un abrazo y mostró señales de afectación, la empresaria afirmó que el actor manipuló sus emociones y no fue honesto desde el principio.

En sus declaraciones posteriores a la eliminación, Ruiz también defendió a Nataly Umaña, exesposa de Estrada, asegurando que ahora comprende mejor los motivos detrás de la ruptura matrimonial del actor.

La modelo criticó duramente una actitud específica: “Si una persona le gusta a otra del cuello para abajo, simplemente es para estar en la intimidad y ya. Eso fue un insulto hacia la mujer”, sentenció, refiriéndose a una de las frases que Alejandro habría dicho en la casa.

Marilyn Patiño y Yuli Ruiz en la mira: la polémica sanción que cambió la rutina en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

El resultado de la votación confirmó que Estrada sigue contando con un amplio respaldo fuera del reality, superando el 40% de los votos en la última jornada. Mientras tanto, Yuli manifestó su sorpresa por haber salido, ya que se sentía confiada en su permanencia.

Los comentarios tras las declaraciones de Yuli no tardaron en aparecer y en la publicación de la cuenta de Instagram de la paisa dejaron opiniones, como: “Con razón quedó eliminada”; “la verdad es que ella no se ha dado cuenta que el man era el que la arrastraba y no ella, nunca dio contenido”; “Está ardida porque Alejo es nuestro favorito 👏👏🔥🔥🔥“, entre otros.

Así fue como revelaron que Alejandro hablaba mal de Yuli

Todo comenzó cuando Valentino Lázaro explicó que contaba con una ventaja dentro del juego que le permitió escuchar una charla privada entre otros concursantes.

Incluso, la conversación entre los integrantes del cuarto Calma incluyó la versión de que Alejo se sentía utilizado por Yuli; sin embargo, la versión real era distinta, ya que el actor se preguntaba si esa era la percepción que tenían sus compañeros.

El poder de espionaje sacude La casa de los famosos Colombia: secretos y tensiones entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada - crédito @mximept/tiktok

Según relató Valentino, lo que escucharon durante esa conversación los dejó sorprendidos: “Estaban hablando mal de ti. Pero horrible”, afirmó.

Beba agregó que durante ese diálogo se mencionaron comentarios sobre la imagen que se estaba proyectando de Yuli dentro del programa.

“Tebi dijo: ‘Para mí ella no era la mujer que debía ser salvada por Colombia’”, aseguró de la Cruz.