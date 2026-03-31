Megaferia de Ingreso Solidario se toma a Bogotá en abril: así pude hacer que le lleguen las ayudas rápido y sencillo

Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado llega a Bogotá en abril: así podrá acceder a ayudas de forma rápida y sin complicaciones - crédito @integracionbta/X

En un esfuerzo por acercar los programas sociales a quienes más lo necesitan, Bogotá se prepara para una de las jornadas más importantes en materia de atención ciudadana.

Durante los días 8 y 9 de abril, miles de personas podrán resolver dudas, actualizar datos y agilizar el acceso a subsidios gracias a la Megaferia del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), una estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Bajo el lema institucional, la administración distrital reafirma su apuesta por la inclusión social. “¡Aquí si pasa!“. Los días 8 y 9 de abril, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Coliseo del Parque Metropolitano Cayetano Cañizares, la plazoleta del Parque El Tunal y el Polideportivo de Las Cruces.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La estrategia se realizará para acercar a la ciudadanía a espacios de atención, orientación y resolución de dudas sobre sus distintos componentes, según señalaron desde la entidad.

La administración distrital realiza Megaferia del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá - crédito @integracionbta/X

La jornada se desarrollará de manera simultánea en tres puntos estratégicos de la ciudad, lo que permitirá ampliar la cobertura y facilitar el acceso a los ciudadanos y se espera que cerca de 20.000 personas sean atendidas durante los dos días, en un despliegue que busca descongestionar trámites y ofrecer soluciones inmediatas.

Los espacios habilitados para esta Megaferia estarán ubicados en zonas de alta afluencia y fácil acceso:

Parque Metropolitano Cayetano Cañizares, en Kennedy.

Plazoleta del Parque Metropolitano El Tunal, en Tunjuelito.

Polideportivo de Las Cruces, en Santa Fe.

En cada uno de estos lugares, los asistentes podrán adelantar múltiples procesos en un solo sitio, evitando filas prolongadas y trámites dispersos.

Uno de los principales objetivos de esta jornada es facilitar la bancarización de los beneficiarios, un paso clave para recibir los apoyos económicos. Durante la Megaferia, entidades como dale!, DaviPlata, MOVii, Bancamía y Banco Caja Social estarán presentes para acompañar a los ciudadanos en este proceso.

El gobierno de Bogotá convoca a jornada masiva de atención social para poblaciones priorizadas - crédito @integracionbta/X

Además, se podrán realizar verificaciones de requisitos, solucionar bloqueos o suspensiones, actualizar preferencias de pago y recibir orientación detallada sobre los beneficios disponibles, incluyendo el acceso a pasajes gratis en Transmilenio.

La articulación institucional será otro de los puntos fuertes del evento. Entidades como el Sisbén brindarán asesoría sobre encuestas y clasificación, mientras que Colpensiones ofrecerá información sobre sus programas y beneficios, especialmente dirigidos a poblaciones vulnerables.

La Megaferia está diseñada para atender de manera prioritaria a grupos específicos de la población, entre ellos personas en condición de pobreza extrema, adultos mayores, niños en primera infancia, estudiantes, personas con discapacidad y ciudadanos que residen en pagadiarios.

Este enfoque diferencial busca garantizar que quienes enfrentan mayores dificultades tengan acceso directo a los servicios y beneficios del Estado, reduciendo barreras y tiempos de espera.

La Secretaría de Integración Social impulsa estrategia para facilitar acceso a apoyos en Bogotá - crédito @integracionbta/X

Conectividad gratuita: otro de los beneficios

Uno de los servicios destacados que estará disponible durante la jornada es Conexión Social, un programa que ha permitido que miles de hogares en Bogotá accedan a internet gratuito. Esta iniciativa no solo mejora la calidad de vida, sino que abre puertas en educación, empleo y emprendimiento.

Actualmente, más de 35.000 hogares ya cuentan con este beneficio, y la meta del Distrito es alcanzar los 100.000 hogares conectados, consolidando así una apuesta por cerrar la brecha digital en la ciudad.

La Megaferia no solo busca resolver trámites, sino también fortalecer el alcance del Ingreso Mínimo Garantizado como política pública. Esta estrategia se ha convertido en uno de los pilares de la administración distrital para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de miles de familias.

En ese sentido, desde el programa reiteraron el llamado a la ciudadanía: “Ingreso Mínimo Garantizado extiende la invitación a la ciudadanía para que se sume a esta gran jornada con el propósito de seguir contribuyendo a la reducción de la pobreza en la ciudad, acorde al Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá”.