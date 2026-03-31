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Esta es la carta que Leicy Santos, la estrella de la selección Colombia femenina, le escribió a su yo de 5 años: “Nada es imposible”

La número 10 del equipo nacional y que milita en el Washington Spirit de la liga de fútbol femenina en los Estados Unidos, también recordó lo difícil que fueron los primeros meses en Bogotá, cuando era una niña con grandes sueños, y algunos de ellos ya los ha podido materializar

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Santos busca liderar a la Selección Colombia Femenina para la próxima Copa del Mundo que se desarrollará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil - crédito @leicysantos10/IG

Con el objetivo puesto en los próximos dos juegos válidos por la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26, las jugadoras de la Selección Colombia Femenina siguen poniéndose a punto en sus respectivos clubes antes de reunirse para preparar los juegos contra Venezuela y Chile el viernes 10 y martes 14 de abril de 2026 en el estadio Pascual Guerrero, en Cali (Valle del Cauca).

Una de ellas es la mediocampista del Washington Spirit en la liga profesional de Estados Unidos, Leicy Santos, que compartió en su perfil de Instagram una carta dirigida a sí misma cuando tenía cinco años.

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El mensaje, acompañado de varias fotografías de su infancia y de sus primeros pasos en el fútbol, se volvió viral entre sus seguidores, quienes encontraron en sus palabras una inspiración sobre perseverancia, sacrificio y la importancia de nunca renunciar a los sueños, incluso en medio de las adversidades más grandes.

La carta comienza con una evocación de su niñez en el municipio de Lorica, Córdoba, y la imagen de una niña que desafiaba las limitaciones materiales para perseguir una meta: “Carta para la Leicy de pequeña. la que jugaba en la calle sin guayos, sin cancha pero con un sueño gigante. La que lloró cuando le dijeron que eso no la iba a llevar a ningún lado, pero nunca se dio por vencida”

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Santos compartió varias fotos de lo que fueron sus primeros años en Bogotá junto a su familia, y no fueron para nada fáciles - crédito @leicysantos10/IG

“Quiero decirte algo: todo eso que estás viviendo sí tiene sentido. Que cada esfuerzo, cada caída, cada lágrima te estaba acercando a la vida que soñabas. Tranquila lo estás haciendo bien”, finaliza la misiva.

El texto retrata a la niña que fue, enfrentando comentarios desalentadores y el escepticismo de quienes no creían posible que una mujer pudiera triunfar en el fútbol profesional. A pesar de ello, la carta resalta que nunca abandonó su objetivo y que cada obstáculo la acercó más a la vida que hoy disfruta, jugando a nivel internacional y representando a Colombia.

La llegada de Leicy Santos junto a su familia a Bogotá: el sueño de ser futbolista profesional

En otra publicación hecha por medio de un video días atrás, Santos relató uno de los episodios más duros y determinantes de su vida: la llegada a Bogotá junto a su familia para buscar una oportunidad en el fútbol femenino, en un país donde aún no existía una liga profesional consolidada para mujeres.

“La primera noche que me fui a Bogotá a perseguir mi sueño, dormimos en el piso. Nos fuimos del pueblo con lo básico: dos maletas, una caja y un costal lleno de comida, papa, yuca, ñame, pescado, de todo. Yo fui la que le dije a mis papás que se fueran conmigo, que me acompañaran a buscar el sueño de su hija menor de ser futbolista profesional en un país que eso no existía”, narró Santos.

La jugadora colombiana oriunda del municipio de Lorica, Córdoba, es una de las estrellas de la Selección Colombia Femenina - crédito @leicysantos10/IG

El relato continúa con la descripción de la incertidumbre y la falta de recursos al llegar a la capital.

“Llegamos a Bogotá y el lugar donde íbamos a vivir era una casa de un barrio popular en Suba, de esas donde los dueños viven arriba y arrendan abajo. Mi papá ya había pagado el mes y ese mismo día que lo consiguió, nos fuimos enseguida a la casa porque no teníamos dónde dormir. Pero cuando la señora nos vio llegar y vio que no traíamos trasteo, ni cama, ni nada, se asustó, obviamente. Bajó y básicamente nos quiso sacar. Eran como las ocho de la noche y mi papá ahí parado, sin saber qué hacer, con mi mamá, mi hermano y conmigo”, narró Santos.

La futbolista destaca el temple de su padre, quien logró convencer a la propietaria para que les permitiera pasar la noche, a pesar de no tener colchones ni muebles.

“Mi papá, con una calma que yo todavía admiro, le dice que íbamos a dormir en el piso con unas cobijas prestadas que nos dejaron y que ya, por favor, nos dejara quedar, que ya al día siguiente miráramos qué hacer. Al final de la súplica, ella nos deja pasar la noche ahí, pero con la condición de que al día siguiente teníamos que desocupar la casa. Esa noche dormimos en el piso con cobijas prestadas, sin colchón, sin nada”, recordó la estrella de la Selección Colombia Femenina.

Para Santos, esa noche tuvo un significado especial.

“Y yo sé que para mis papás y para mi hermano fue durísimo esa noche, porque todavía ellos aún la recuerdan como una de las peores noches que pasaron. Pero a mí me pasó algo raro. Yo me sentía feliz, yo estaba en paz, porque yo estaba en Bogotá y estaba con ellos. Y porque en mi cabeza realmente esa noche marcó un antes y un después, que ya no tenía vuelta atrás, que yo tenía que sí o sí cumplir ese sueño, sí o sí iba a lograrlo”.

Con ese recuerdo, la carta adquiere un sentido aún más profundo. Santos reconoce el valor de cada sacrificio y de cada momento difícil como parte fundamental de su crecimiento personal y profesional.

Hoy, la futbolista se encuentra en un lugar que muchos consideran la cima: juega en la liga profesional de Estados Unidos y es pieza clave de la Selección Colombia, cumpliendo el sueño de la niña que jugaba descalza en las calles de Lorica (Córdoba).

El mensaje de Leicy Santos resuena entre jóvenes deportistas y seguidores del fútbol femenino, quienes ven en su historia una demostración de que la perseverancia, el apoyo familiar y la convicción pueden abrir caminos, incluso cuando las circunstancias parecen adversas.

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