Kimberly Reyes y Giselle Lacouture unieron sus voces para visibilizar la labor de la mujer en su nueva canción “La Miss”

Video oficial de la canción "La Miss" - crédito Babel Discos/YouTube

Giselle Lacouture y Kimberly Reyes unieron sus talentos para lanzar La Miss, una canción que busca inspirar a las mujeres a reconocer su propia luz y recordarles que pueden alcanzar cualquier meta en cualquier ámbito. Este tema musical, además de ser un producto de la creatividad de las barranquilleras, se destaca por su fusión original de ritmos colombianos con elementos del pop y el folclore, generando una propuesta innovadora que no se limita a un solo género.

La canción refleja una celebración del poder y la confianza de las mujeres con colaboración del productor Jose Gaviria; como también de Juan Fernando Fonseca, y Nicolle Horbath en su autoría. Infobae Colombia conversó con Giselle Lacouture y Kimberly Reyes sobre lo que significa crear un himno que destaca la versatilidad de las mujeres y las impulsa a brillar porque nunca es tarde para cumplir los sueños.

Infobae Colombia: una de las frases más llamativas de la canción es: “Yo canto, yo bailo, actúo y cocino y todo lo que hago me sale divino”, ¿es un reflejo de lo que día a día sienten las mujeres que se encargan de mil cosas y todo les sale bien?

Kimberly Reyes: con todo este tema del feminismo, la gente como que ha pesado que la mujer está tratando de igualarse al hombre y no, las mujeres somos diferentes, y creo que lo que nos estamos dando cuenta es de dónde reside nuestro verdadero poder y es que nosotras tenemos la posibilidad de hacer 10.000 cosas al tiempo, como que la mujer está atendiendo al niño, pero está atendiendo una reunión por Zoom, pero está pendiente de que el almuerzo pasó, pero de repente la mujer tiene un hobbie y le gusta trotar, cantar, tocar guitarra, es todo eso, es celebrar los talentos y la versatilidad de ser mujer y que todo lo que haces te sale divino, celébratelo.

Giselle Lacouture: muchas veces a los hombres que son seguros la sociedad los aplaude y a las mujeres que somos seguras es que somos unas creídas, aquí es como que si yo puedo hacer todo lo que sé hacer, ¿por qué lo voy a dejar de hacer?

Mira a Kimberly, la gente la conoce por ser actriz o la conoce por ser influencer, pero resulta que tiene un talento desde chiquitica para el canto y ahora a los 36 años decide que si tiene ese talento también lo tiene que sacar, entonces los seres humanos, muchas veces, nos quedamos en el papel que nos tocó o que elegimos a los 16 años y esto no solo va para las mujeres, también para los hombres, esta canción es la invitación para que las personas usen las cosas que tienen guardadas y regalen sus talentos al mundo para ser feliz, porque cuando uno hace lo que ama practica la felicidad.

Infobae Colombia: entonces, ¿nunca es tarde para seguir los sueños y hacer lo que se quiere?

Kimberly Reyes: la gente antes estudiaba para todo. Tú ves el Renacimiento y el que era pintor, también era escultor y arquitecto, pero también estaba en tertulias de filosofía, en qué momento nos encasillamos en una sola cosa, creo que también es abrir ese abanico de posibilidades que nos permiten de disfrutar de cosas y ser felices.

Giselle Lacouture: la vida es muy corta para no hacer las cosas que uno siempre quiere hacer y el ejemplo es esto, yo soy mamá y he hecho de cuanta cosa en la música, pero no había lanzado un proyecto que me identificara como artista y tengo 37 años, para el mundo de la música pueden decir que ¿ya para qué?, pero siento que en este momento tenemos la madurez para poder llevar un mensaje como este, para hacer una canción como esta, que a la vez no es solo una propuesta de movimiento femenino o masculino o para el que quiera porque nunca es tarde para uno perseguir los sueños que uno tiene.

La mezcla innovadora de ritmos en "La Miss" refleja la versatilidad de las mujeres y celebra su diversidad musical - crédito Babel discos

Infobae Colombia: La Miss tiene una letra fácil de memorizar, pero el ritmo es único, ¿cómo llegaron a esa base musical que combina muchos ritmos en uno?

Kimberly Reyes: técnicamente es un 12/8, pero en el momento en el que estábamos en el estudio comenzamos a fusionar y Jose Gaviria, que fue el productor de la canción, fue la mente maestra detrás de que no quería hacer algo convencional porque sería fácil encasillarnos en el pop, pero en el momento en el que pensamos en el proyecto él dijo: ‘No pensemos en que esto se parezca a algo de lo que la gente esperaría de ustedes en que salgan bailando o con folclore’.

Giselle Lacouture: Jose es mi esposo, y nosotros hemos venido experimentando con sonidos desde que nos conocimos y siempre el folclore ha estado dentro de este experimento y tengo mil canciones guardadas y todas tienen ese elemento conductor que es el folclore, porque desde muy niña ese fue mi mundo y Kimberly también es barranquillera, entonces esa magia Caribe tenía que estar dentro de la canción y cuando empezamos a hablar del tema de la canción, eso dio pie a la experimentación de ritmos que no tienen que ver uno con el otro, pero pueden convivir.

Pero a la larga ese también es el mensaje, cómo muchos talentos pueden convivir dentro de una misma persona, como todas las mujeres con sus distintos roles entre la sociedad podemos convivir para poder hacerla mejor. Al final todo está superconectado.

Infobae Colombia: ¿cómo fue el proceso de entrar al estudio y crear la canción?

Giselle Lacouture: yo había lanzado una canción para el Carnaval de Barranquilla de los niños que se volvió una locura, terminamos en el top 5 de Spotify de manera orgánica, una cosa loca, y Kimberly hizo una historia de ella bailando como una loca con un parlante y cuando yo la vi le dije: ‘Te amo, ¿cuándo vamos a hacer lo de nosotros?’.

Kimberly Reyes: Giselle, Jose y yo teníamos el proyecto de hacer una canción en algún momento de la vida, esto lo hablamos hace 12 años, cuando de repente Giselle me dice: ‘Jose tiene unos días libres’ y arranqué para Miami, al otro día nos vimos y las dos nos quedamos hablando y actualizando cuaderno de todo lo que había pasado en este tiempo, cuando estábamos en la cocina hicimos el almuerzo y dijimos tiene que ser una canción que la gente la escuche y piense en alegrarse, en celebrarse y no nos queríamos ir al lado feminista, sino que celebremos el ser mujer y tener estas cosas.

Giselle Lacouture: nunca fue premeditado, simplemente salió porque la música es así y es perfecta y te va llevando a donde tienes que estar y te da lo que tienes que decir y cómo lo tienes que hacer.

La canción celebra la capacidad de las mujeres para manejar múltiples roles y sobresalir en cada uno de ellos, instándolas a reconocer su valía y a luchar por sus sueños - crédito Babel discos

Infobae Colombia: ¿qué pensaron cuando ya estaba lista?

Kimberly Reyes: desde que la escuchamos dijimos esto no es una canción convencional, es una canción distinta y en definitiva esta no puede ser una canción que vaya sola, debe tener un cuerpo, una razón de ser, de existir.

Giselle Lacouture: no vimos La Miss como solo una canción, sino como un movimiento, como un concepto que empieza con una canción y que el hilo conductor va a ser la canción y van a ser todas las mujeres y hombres que quieran, pero que pueda evolucionar a lo que sea que tenga que evolucionar.

Infobae Colombia: ¿ahí se dieron cuenta que querían enaltecer la labor de la mujer?

Giselle Lacouture: nosotras nos preguntábamos: ‘¿Quién es la miss?’, la miss es desde la señora en Luruaco que está haciendo las arepas de huevo y es una superestrella y está orgullosa porque ella hace las mejores arepas de huevo y además se las cocina a los niños de la guardería de su cuadra y las regala, pero simplemente, a esa mujer hay que ponerle una luz, destacarla, abrazarla y decirle: ‘Tú eres lo máximo’.

Entonces, no es solo celebrar triunfos de gente superfamosa, que la gente a veces piensa que el éxito es ese o la felicidad es esa, y por eso en el video está la recicladora, la tendera, la jugadora de fútbol, porque todas somos la miss, no hay una que sea más importante o menos importante que la otra porque todas hacemos parte de este gran colectivo femenino que sostiene el universo.

Infobae Colombia: ¿el consejo de la mamá es haz lo que tú quieras para ser feliz?

Giselle Lacouture: ese fue el consejo de la mamá de Kimberly que le dicen La Queen.

Kimberly Reyes: a mí la frase me pega y la siento porque mi mamá siempre trató de enfocarme en hacer lo que me hiciera feliz, de hecho, cuando yo empecé a estudiar en la universidad yo estudié finanzas, después ciencias políticas, o sea, lo mío era otro camino, y mi mamá siempre me decía: ‘Ese no es el camino tuyo’.

Pero, yo seguía encarretada en mi tema y mi mamá me decía que esa no era mi carrera y me aburrí aquí en Bogotá, me devolví para Barranquilla, empecé a estudiar diseño de modas y ahí aparece la oportunidad de ser reina.

Cuando mi mamá empezó a ver, después del reinado, que empecé a presentar, a actuar, me decía: ‘Yo tenía razón, tú tienes que hacer lo que te haga feliz’ y la vida también me ha puesto estas oportunidades, pero la frase no solo aplica para que solo tu mamá te la diga, lo que pasa es que la mamá es ese ser humano que siempre está ahí acompañándolo y la que apoya sin importar qué hagas, bien o mal.

"La miss" surgió de un momento íntimo que compartieron las dos artistas - crédito Jesús Avilés/Infobae

Infobae Colombia: Giselle, ¿eres consciente del tu aporte al Carnaval de Barranquilla?

Giselle Lacouture: sí, antes no, me siento superorgullosa porque no fue algo que hice conscientemente, ni había un plan, sino que simplemente fui yo. Después de 2010 que la gente me decía piropos, pero yo no veía lo que las demás personas veían, ya después de 14 años miro para atrás y sí lo veo.

Veo que es un antes de Giselle y un después de Giselle, como si en mi carnaval se hubiera hecho una guía de lo que es la reina del carnaval moderna. Por ejemplo, antes la champeta estaba vista con una connotación negativa y no hacía parte del folclore y en esa época la reina se mantenía en el folclore tradicional, entonces en mi carnaval esa cultura callejera, que es la realidad, yo lo que hice fue montarla en un escenario por primera vez, la magia del día a día, la Barranquilla de verdad de la gente, nunca había estado en una tarima.

Infobae Colombia: Kimberly, decidiste no volver a casting de televisión y darte un descanso de la actuación, ¿sientes que la música te permite expresar muchas cosas que llevas guardada?

Kimberly Reyes: la música para mí ha sido un medio por el que saco muchas cosas, a mí me encanta escribir y la música ha hecho parte fundamental de mi vida, solo que yo nunca contemplé una carrera como cantante, me ha servido cantar para hacer ciertos personajes, pero hasta ahí.

Pero, por eso digo que los tiempos de Dios son perfectos, porque los últimos años de mi vida fueron muy duros y enfrenté cosas terribles, ya siento que es un tema superado y he trabajado un montón tratando de encontrar 10.000 soluciones para sentirme mejor al respecto, y preciso en ese momento aparece Giselle y me invita a su casa y hacemos esto que me comenzó a mover fibras porque yo sabía por lo que estaba pasando y era un proyecto complejo para mí y yo le decía a Giselle: ‘Me encanta que hagamos esto porque en esta etapa de mi vida en la que estoy sí quiero apoyar a otras mujeres’.

En este proyecto, además de que me siento superhonrada de hacerlo al lado de una mujer poderosa a la que admiro y que, además, es mi amiga, no me siento sola porque Giselle ha hecho una cantidad de cosas en el tema social que son increíbles, pero sí quería celebrar que uno de mujer es poderosa, que uno tiene magia adentro, que uno es capaz de muchas cosas, que hay que celebrar los talentos y que si estás aquí brilla y prende la luz que tienes por dentro y acepta los dones con los que viniste al mundo.