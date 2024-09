Joven presume a su novio luego de que llegara en bicicleta a su vivienda a las afueras de Bogotá por cuenta del paro

Por la descripción de su video, da la impresión de que viven bastante lejos el uno del otro - crédito @majogoah1 / TikTok

Que el amor no tiene límites, es una idea que la estudiante de medicina de la universidad de La Sabana María José Gómez reforzó en medio del paro camionero que ya completa seis días, cuatro de ellos afectando los principales corredores de entrada a Bogotá.

Su novio, el también estudiante de medicina, identificado en redes como @xxbettinxx (Federico) llegó hasta su casa, a las afueras de la ciudad, en bicicleta por los bloqueos.

La descripción con la que Gómez compartió el video del joven acercándose a su vivienda: “No creo que venga a visitarme, todo está bloqueado por el paro y no hay transporte... mi novio: (viene a visitarme en bicicleta)”, da la impresión de que es un trayecto considerable.

Su gesto romántico se hizo viral - crédito @majogoah1 / TikTok

Sin embargo, con tal de poderla ver, pedaleó durante varios kilómetros hasta que, finalmente, llegó para cumplir su cita.

Su gesto romántico se hizo viral en la plataforma Tiktok, en la que Federico le pidió algunas botellas de su refresco favorito “a cambio de los puntos” que ganó movilizándose en cicla; lo que terminó por ganar el corazón de sus seguidores:

“A uno no lo han querido es para nada”, “Yo era igual y me fueron infiel”, “En esta historia sería la señora que va caminando sola”, “Y por otro lado está mi novio, que es mi vecino y no me visita”, “Ojalá pasara”, “Los hombres enamorados son muy tiernos”, “Cuide a ese hombre, Catalina”, “Ayyy no, me muero”, “Que bello”, “Él es el indicado”, “¿Sí ven que el que quiere puede?”, se lee en algunas de las reacciones a la publicación.

El paro camionero sigue: transportadores rechazaron aumento de 200 pesos propuesto por el Gobierno Nacional

El paro de transportadores en Colombia continúa generando problemas en las principales vías del país ya amenaza con generar una crisis en diferentes sectores económicos si se prolonga. El 4 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada de manifestación, y aunque se han realizado reuniones extensas entre representantes del gremio y miembros del Gobierno, aún no se ha alcanzado un acuerdo.

En una cita que se extendió por más de once horas, varios ministros del Gobierno se reunieron con los voceros de los transportadores desde las 9:00 a.m. Una de las propuestas del Gobierno incluyó un incremento de $1.904 pesos en el precio del combustible, el cual estaba programado para septiembre, junto con el congelamiento de otros aumentos planeados. Posteriormente, se consideró un incremento de $400 pesos en septiembre y ajustes mensuales hasta diciembre, cuando se llegaría al incremento inicial.

Aumenta la crisis en el país por cuenta del quinto día del paro de camionero en protesta por el incremento del Acpm - crédito @POSITIVAFMRADIO

En contraste, representantes del gremio transportador indicaron que aceptarían un incremento de $400 pesos, pero este debería mantenerse sin cambios hasta diciembre. Propusieron que sólo después de evaluar el cumplimiento de acuerdos se consideraría un nuevo aumento.

La oferta final del Gobierno durante la reunión fue un incremento mensual de $200 pesos hasta alcanzar $800 pesos en diciembre, con posibilidad de ajustar más adelante. Esta propuesta fue rechazada por el gremio, lo cual ha prolongado la falta de consenso.

El paro camionero sigue este jueves 5 de septiembre en cerca de 21 departamentos y 153 municipios - crédito Mario Caicedob / EFE

Las demandas del gremio incluyen un documento que detalla los puntos a tratar, aunque más allá de los ajustes al precio del Acpm, no se ha confirmado si aspectos adicionales serán incorporados en el acuerdo final. Se espera que las conversaciones reanudadas el 5 de septiembre logren un entendimiento que ponga fin al paro y restablezca el orden en las vías nacionales.

En medio de las tensiones, el presidente Gustavo Petro comentó que el paro no es una prioridad en este momento, lo que generó un gran malestar entre ciudadanos y transportadores. “Aunque se especuló que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece más preocupante. Ya tendré la oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado”, declaró. También señaló que entiende que los bloqueos derivan de un “paro empresarial” con intereses económicos o políticos, diferenciándolo de movimientos sociales.