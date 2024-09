Fuerte arremetida del exministro Fernando Londoño contra Gustavo Petro por paro de camioneros: “A quien a hierro mata, a hierro muere”

El exministro también criticó al Pacto Histórico y calificó la situación actual como un “horror” y un “desgobierno total y absoluto” - crédito Colprensa

El exministro del Interior Fernando Londoño Hoyos lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro en el contexto del paro de camioneros que lleva cuatro días bloqueando las carreteras del país por cuenta del alza en el Acpm.

En su editorial del miércoles 4 de septiembre en el programa La Hora de la Verdad, Londoño acusó al presidente de enfrentar una situación que, según él, fomentó en el pasado cuando era candidato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Londoño recordó al presidente Petro que, “a quien a hierro mata, a hierro muere”, haciendo alusión a las protestas que lideró en el pasado contra el entonces presidente Iván Duque, las cuales provocaron grandes pérdidas económicas en el país.

El paro de camioneros ha comenzado a afectar la disponibilidad de productos de la canasta familiar y a intensificar la preocupación por el orden público - crédito Mario Caicedo/EFE

Según Londoño, Petro y su equipo eran grandes promotores de esas movilizaciones y, ahora, parecen estar enfrentando una situación similar en la que el país está “paralizado” debido al paro actual“: “El presidente actual era uno de los grandes promotores de esas movilizaciones (...) Había que parar el país, eso lo decían todos los del Pacto Histórico, todos los amigos de Gustavo Petro, todos los que votaron por él, eran amigos de pararle el país a Iván Duque”. Londoño sugirió que el equipo de Petro, al haberse acostumbrado a usar el mismo método de parálisis, está, ahora, “comiendo de su propio cocinado”.

El exministro se mostró visiblemente preocupado por la situación y calificó el estado del país como un “horror” y un “desgobierno total y absoluto”. Londoño cuestionó la ausencia del presidente Petro y criticó la falta de acción del gobierno en medio del paro. “No ha habido un momento más crítico en la vida del país en mucho tiempo. ¿Dónde está el Presidente? ¿Por qué no enfrenta la situación? ¿Está guardado? ¿Está escondido Gustavo Petro?”, se preguntó. También expresó su preocupación por la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, a la que describió como desorientada y sin claridad en sus funciones.

Londoño también reprendió al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por su falta de “autoridad moral” para criticar el paro - crédito Colprensa

En cuanto al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Londoño también arremetió con severidad. Recordó el historial de Cristo en otro paro camionero y cuestionó su autoridad moral para criticar la actual situación. “Uno tiene que tener autoridad moral para manifestarse”, dijo Londoño, y añadió: “Ahora está diciendo qué horror los paros. ¿Tiene autoridad moral Fernando Cristo para hablar ahora contra la cacerola y contra el paro durante el día?”.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, también fue blanco de críticas por su silencio ante la opinión pública. Londoño cuestionó si la fiscal podrá adelantar las investigaciones sobre los bloqueos en diferentes regiones del país. “Estaba silenciosa, callada, ahora dice la fiscal que va a empezar con las investigaciones contra quienes paran las carreteras en Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Nariño, en todos los lugares del país. ¿Tendrá medios? ¿Tiene autoridad moral la fiscal después de que ha guardado tantos silencios?”, planteó.

La situación en Colombia se torna cada vez más insostenible con el avance del paro camionero, que ha llevado al país a una paralización generalizada y ha comenzado a causar alzas en algunos productos de la canasta familiar. Londoño resumió la crisis diciendo: “El país está paralizado contra el alza en el precio de combustible. El presidente Petro no interviene, no da instrucciones y los ministros, pobres funcionarios, no saben qué hacer ni qué camino tomar”.

Gustavo Petro causó polémica luego de que decidiera no pronunciarse frente a la situación del paro en la alocución presidencial del miércoles 4 de septiembre - crédito Sergio Reyes/AP

Finalmente, el exministro advirtió que nunca antes Colombia había enfrentado una situación tan grave como la actual. “Nunca Colombia tuvo algo más grave entre manos que manejar este problema que es el paro de todo tipo de transporte. El país está todo paralizado contra el alza en el precio del combustible. ¿Qué hay detrás de esto? Ya lo sabremos. Señores, nunca vivimos una situación más difícil y en este momento la estamos viviendo, pero sin presidente de la República”, concluyó.

Esta crítica de Londoño pone de relieve la creciente tensión y descontento de exfuncionarios frente a una crisis que parece estar intensificándose, y plantea serias preguntas sobre el manejo del Gobierno actual ante una de las mayores crisis de transporte de la administración Petro.