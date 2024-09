Efraín Cepeda le habló duro a Petro y criticó que busque la sindicalización de los transportadores

Efraín Cepeda respondió a Petro sobre sindicalización de camioneros - crédito Prensa Senado/Presidencia

El presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje a los camioneros para que se sindicalicen en medio de la protesta que se hace en Colombia contra el alza de $1.904 al precio del galón de Acpm (diésel).

“Aprovechemos el tiempo del paro para realizar las grandes asambleas de sindicalizaciòn. El gobierno apoyará por completo la legalización sindical de los trabajadores del transporte”, escribió el mandatario en X.

Lo dicho por el mandatario no gustó en el Congreso de la República. Efraín Cepeda, presidente del Senado, hizo un llamado a la calma y le solicitó al Gobierno nacional mantener un diálogo para así llegar a un consenso que permita levantar los bloqueos en todo el país.

“Hay que hacer un llamado a la calma y a la tranquilidad, pensando en los colombianos, sin polarizar, sino todo lo contrario pensando en el diálogo, como el Gobierno lo ha expresado en ocasiones anteriores, que haya diálogo sin que se afecte el discurrir de la vida ciudadana”, dijo el congresista.

Buscarán mediación

De acuerdo con Cepeda, del Partido Conservador, se conformó una subcomisión de congresistas con el objetivo de intentar mediar en esta crisis que se presenta en el gremio transportador.

“Hay una subcomisión de 12 senadores de todas las colectividades para que inicien un proceso de mediación y apunten, ojalá, a levantar el paro camionero lo más pronto posible, porque está afectando mucho el devenir de todos los colombianos. Hay niños llegando a las 10:30 de la noche del colegio, videos de personas caminando hacia Soacha. Los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los otros”, agregó.

El funcionario también señaló que varios senadores tuvieron que llegar caminado a trabajar al Congreso de la República como resultado de las dificultades en la movilidad que se presentan. Por otro lado, el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la Unión por la Gente, afirmó que el presidente Petro genera aún más tensión en el país con esta clase de declaraciones.

“Petro parece que gobernara un país en el que el único escenario para resolver las dificultades es el escenario del caos y la confrontación. En vez de estar promoviendo más distancias, en vez de estar atizando el fuego, debería concentrarse en buscar consensos y acuerdos para resolver el problema con los transportadores y los demás problemas que está enfrentando el país”, insistió.

A Petro no le luce amenazar

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, indicó que a Petro no le queda bien amenazar a las empresas de transporte. Dijo que debe dedicarse a encontrar soluciones a la problemática que tiene este gremio en el país, que también afecta a los ciudadanos.

“Me parece que es una muestra de ineptitud y de falta de liderazgo un presidente que convoca los sectores sociales a crear caos y violencia en Colombia. Su deber es suspender el alza a los combustibles y conversar con los transportadores. La sindicalización es una amenaza contra las empresas y no le queda no gobernar y amenazar”, manifestó.

Petro hizo un llamado a la clase obrera para "defender el país" - crédito EFE

Abuso de empresas de transporte

Y es que el jefe de Estado, en uno de sus mensajes publicados en su cuenta de X, acusó a algunas empresas de transporte de enriquecerse a costa de pequeños camioneros. Según él, aumentan su flota de camiones mientras despojan del mercado a los conductores independientes.

“En el mundo de los gremios camioneros hay de todo. Unos permitieron en pasados gobiernos manejar la chatarrización con robos del dinero, otros convirtieron la chatarrización en un mecanismo que permitiera a varios empresarios tener más y más camiones mientras a los pobres e independientes los sacaban del mercado porque la chatarrización no era uno por uno. Permitieron que unos poderosos pusieran mayores fletes y los pequeños no pudieran subirlos si crecían sus costos”, afirmó el mandatario en una de sus publicaciones.

El presidente agregó que “ahora los veo defendiendo pequeños solo porque saben que el Gobierno quiere democratizar el mercado del transporte, elevarlo en tecnología para todos y disminuir sus costos y mejorar el nivel de vida del pequeño camionero elevando la carga de la producción agrícola e industrial”.